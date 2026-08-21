Come acquistare i biglietti per Bournemouth-Brentford: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

I tifosi che si assicureranno un posto per la sfida di Premier League tra Bournemouth e Brentford al Vitality Stadium sabato 12 settembre sperano di assistere a una partita ricca di emozioni. Anche tu potresti essere presente prenotando i biglietti oggi.

Il Bournemouth potrebbe avere un nuovo uomo al comando nella figura di Marco Rose, ma sarà intenzionato a mantenere in casa lo slancio della scorsa stagione. Dopo la drammatica sconfitta per 3-2 contro l'Arsenal, sul proprio campo della costa meridionale, il 3 gennaio, le Cherries sono rimaste imbattute al Vitality Stadium per il resto della stagione.

Non sarà però facile per il Bournemouth contenere il Brentford. Le Bees ultimamente sono state molto prolifiche in attacco. Hanno segnato 11 gol nelle ultime due amichevoli precampionato, tre contro il Tottenham in Premier League e sei in trasferta contro il Birmingham in Carabao Cup.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti di Bournemouth-Brentford, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Bournemouth-Brentford di Premier League?

Bournemouth-Brentford si gioca al Vitality Stadium (Bournemouth) sabato 12 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 15:00 BST.

Premier League - Game Week 4 12 set 2026 - 10:00 Vitality Stadium

Come acquistare i biglietti per Bournemouth-Brentford di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa della fortissima domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli completamente digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debentures: I titolari di abbonamento stagionale già esistenti mantengono il proprio posto oppure restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita, settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita va esaurita, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non membro praticamente non esiste per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono acquistare tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Bournemouth-Brentford?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età cambiano da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Gli incroci di cartello contro rivali della top six o avversarie dei derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo le tribune laterali e quelli dell'anello inferiore hanno prezzi premium, mentre i posti dell'anello superiore dietro le porte offrono opzioni più convenienti.

Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno anche per il 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti siano limitati a 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le dotazioni per i tifosi ospiti sono estremamente limitate e di solito vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Forma

Precedenti recenti

Notizie sulle squadre e rose