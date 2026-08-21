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Come acquistare i biglietti per Bournemouth-Brentford: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Brentford

Come acquistare i biglietti per la partita di Premier League tra Bournemouth e Brentford, comprese le informazioni sulla gara

I tifosi che si assicureranno un posto per la sfida di Premier League tra Bournemouth e Brentford al Vitality Stadium sabato 12 settembre sperano di assistere a una partita ricca di emozioni. Anche tu potresti essere presente prenotando i biglietti oggi.

Il Bournemouth potrebbe avere un nuovo uomo al comando nella figura di Marco Rose, ma sarà intenzionato a mantenere in casa lo slancio della scorsa stagione. Dopo la drammatica sconfitta per 3-2 contro l'Arsenal, sul proprio campo della costa meridionale, il 3 gennaio, le Cherries sono rimaste imbattute al Vitality Stadium per il resto della stagione.

Non sarà però facile per il Bournemouth contenere il Brentford. Le Bees ultimamente sono state molto prolifiche in attacco. Hanno segnato 11 gol nelle ultime due amichevoli precampionato, tre contro il Tottenham in Premier League e sei in trasferta contro il Birmingham in Carabao Cup.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti di Bournemouth-Brentford, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Bournemouth-Brentford di Premier League?

Bournemouth-Brentford si gioca al Vitality Stadium (Bournemouth) sabato 12 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 15:00 BST.

crest
Premier League - Game Week 4
Vitality Stadium

Come acquistare i biglietti per Bournemouth-Brentford di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa della fortissima domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli completamente digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debentures: I titolari di abbonamento stagionale già esistenti mantengono il proprio posto oppure restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita, settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita va esaurita, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non membro praticamente non esiste per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono acquistare tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Bournemouth-Brentford?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età cambiano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Gli incroci di cartello contro rivali della top six o avversarie dei derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo le tribune laterali e quelli dell'anello inferiore hanno prezzi premium, mentre i posti dell'anello superiore dietro le porte offrono opzioni più convenienti.
  • Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno anche per il 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti siano limitati a 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le dotazioni per i tifosi ospiti sono estremamente limitate e di solito vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Forma

BOU

BOU - Forma

FCA
V2-5
GEN
V10-1
BET
D2-2
M05
S2-1
MCI
S2-1
Gol segnato (subito)
19/9
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
BRE

BRE - Forma

LIV
D1-1
REN
V2-4
SGE
V7-0
TOT
V3-0
BIR
V1-6
Gol segnato (subito)
21/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Precedenti recenti

Testa a testa

AFC BournemouthPareggioBrentford
0
1
4
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Brentford badge
Brentford
BRE
0
FIN
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
4
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
FIN
EFL Cup
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Brentford badge
Brentford
BRE
2
FIN
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Brentford badge
Brentford
BRE
2
FIN
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
3
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
2
FIN
4Gol segnati11
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni AFC Bournemouth - Brentford

AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
Formazione
Brentford crest
Brentford
BRE
Brentford crest
Brentford
BRE

Allenatore

  • M. Rose

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
V
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
V
5
Hull CityHull CityHUL
110020+23
V
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
7
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
V
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
V
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
D
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
D
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
S
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
100112-10
S
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
S
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
S
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
S
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
100103-30
S
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
S
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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