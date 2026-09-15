La leggenda bosniaca Edin Dzeko si appresta ad appendere gli scarpini della nazionale al chiodo a Zenica venerdì 2 ottobre, dopo un’illustre carriera durata 19 anni. Quella sera la Bosnia-Erzegovina ospiterà la Svezia in UEFA Nations League. Non perdetevi un’occasione così importante: prenotate oggi stesso i vostri biglietti.

Prima di quella sfida, la Bosnia-Erzegovina aprirà la propria campagna di UEFA Nations League con due trasferte consecutive contro Polonia e Romania. Gli Zmajevi giocheranno contro tutte e tre le avversarie sia in casa sia fuori nella fase campionato, per un totale di sei partite.

Le vincitrici di ciascun girone saranno promosse alla UEFA Nations League A 2028-29, mentre la quarta classificata di ogni gruppo retrocederà nella UEFA Nations League C 2028-29. Inoltre, le seconde e le terze classificate di ogni girone accederanno agli spareggi promozione/retrocessione, disputati con gare di andata e ritorno.

GOAL ha tutto ciò che serve sapere per assicurarsi subito i biglietti di Bosnia-Erzegovina-Svezia di UEFA Nations League, inclusi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Bosnia-Erzegovina-Svezia di UEFA Nations League?

Bosnia-Erzegovina-Svezia si giocherà al Bilino Polje Stadium di Zenica venerdì 2 ottobre, con calcio d’inizio previsto alle 20:45 (CET).

UEFA Nations League B - Game Week 3 2 ott 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Come comprare i biglietti per Bosnia-Erzegovina-Svezia di UEFA Nations League

I biglietti ufficiali per Bosnia-Erzegovina-Svezia sono stati messi a disposizione tramite il portale della Federazione calcistica della Bosnia-Erzegovina (NFSBIH). Le finestre di vendita principali per le partite internazionali della Bosnia si aprono all’incirca 4-6 settimane prima del giorno della gara.

Se volete assicurarvi posti all’ultimo minuto, i tifosi possono acquistare i biglietti anche su piattaforme secondarie, come Ticombo.

Trasferimenti garantiti: Ticombo protegge tutti i trasferimenti e gli acquisti di biglietti tramite il suo programma di sicurezza integrato chiamato TixProtect. Questo programma garantisce che riceverete i vostri biglietti in tempo e che saranno validi per il vostro evento, oppure otterrete un rimborso del 100%.

Quanto costano i biglietti per Bosnia-Erzegovina-Svezia di UEFA Nations League?

I biglietti ufficiali a prezzo nominale tramite il portale NFSBIH andavano da circa 20-25 € per i posti sui lati corti, fino a 55-80 € per i posti premium sui lati lunghi.

I posti del Bilino Polje Stadium sono suddivisi in categorie in base alla visuale sul campo:

Categoria 1 (lati lunghi / tribune principali) - Situata lungo le linee laterali principali (Zapad/Ovest e Istok/Est), offre la migliore visuale sul campo (fascia di prezzo: 55-80 €)

Categoria 2 (angoli e anelli superiori) - Posizionata nelle sezioni curve agli angoli o negli anelli più alti dello stadio. (fascia di prezzo: 35-45 €)

Categoria 3 (angoli e anelli superiori) - Situata dietro le porte (Sjever/Nord e Jug/Sud), tipicamente dove siedono i tifosi di casa più calorosi e i settori ospiti designati. (fascia di prezzo: 35-45 €)

Tenete d’occhio i siti ufficiali della nazionale con l’avvicinarsi della partita per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come Ticombo per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c’è da sapere sul Bilino Polje Stadium

Il Bilino Polje Stadium è la storica casa del calcio in Bosnia-Erzegovina, noto per essere la vera e propria “fortezza” della nazionale pur non trovandosi nella capitale del Paese.

Situato nella città industriale di Zenica lungo il fiume Bosna, attualmente ha una capienza interamente con posti a sedere compresa tra circa 13.600 e 15.000 spettatori. Lo stadio è la casa permanente del club locale NK Čelik Zenica ed è ampiamente celebrato per la sua atmosfera intensa, intimidatoria e appassionata.

Costruito nel 1972, richiese appena da 6 a 8 mesi di lavori. Il progetto fu finanziato in gran parte dalla fabbrica siderurgica locale, Željezara, per offrire intrattenimento sportivo di alto livello alla laboriosa popolazione industriale della città.

Alla fine del 2025, la Federazione calcistica della Bosnia-Erzegovina ha presentato un piano di ricostruzione in più fasi per trasformare il Bilino Polje in uno stadio nazionale ultramoderno, completamente coperto e con 18.000 posti.

Momenti memorabili al Bilino Polje Stadium:

Nascita di una nazionale (1996) : dopo l’indipendenza, la Bosnia-Erzegovina ha disputato qui la sua primissima partita internazionale ufficiale in casa, uno storico 0-0 contro l’Albania.

La fortezza di 10 anni : per un incredibile decennio, dal 1996 al 2006, la nazionale è rimasta imbattuta per 15 partite al Bilino Polje prima di perdere infine contro l’Ungheria.

Magia mondiale : lo stadio ha ospitato le partite storiche che hanno assicurato al Paese il posto al Mondiale FIFA 2014, oltre a una leggendaria vittoria ai rigori nel playoff del Mondiale 2026 contro l’Italia.

Radici medievali: il nome “Bilino Polje” si traduce come “Campo Bianco”. È un sito profondamente storico dove nel 1203 fu firmata la famosa abiura di Bilino Polje, evento cruciale della storia medievale bosniaca molto prima dell’esistenza del calcio.

Come arrivare

Se arrivate dalla capitale Sarajevo, prendere un autobus regionale è l’opzione più efficiente e popolare. Poiché lo stadio si trova proprio nel centro di Zenica, una volta arrivati in città è eccezionalmente facile raggiungerlo a piedi.

In autobus: la soluzione migliore da Sarajevo. Prendere un pullman intercity è ampiamente considerata la scelta migliore grazie alle partenze frequenti.

Salite su un autobus alla principale Autobuska Stanica di Sarajevo. Compagnie come Centrotrans Eurolines operano linee orarie. Il viaggio dura circa 1 ora+ e costa tra 8 e 15 €.

In treno: se avete un budget limitato e volete un viaggio panoramico, il treno è un’ottima alternativa.

Il servizio è operato dalle Ferrovie della Federazione di Bosnia-Erzegovina (ŽFBH). I treni partono da Sarajevo per Zenica. Il viaggio dura all’incirca 1 ora e da 35 a 45 minuti e costa 5-7 €.

In auto: se guidate da Sarajevo, prendete l’autostrada A1 in direzione nord. Il tragitto è di circa 70 km e richiede all’incirca 45-50 minuti. Sono disponibili parcheggi a pagamento proprio attorno all’area dello stadio.

Bosnia-Erzegovina-Svezia di UEFA Nations League: tutto quello che c’è da sapere

Bosnia-Erzegovina-Svezia: stato di forma recente

Ranking FIFA: Bosnia-Erzegovina (#61) vs Svezia (#37)

Raggiungendo la fase a eliminazione diretta del Mondiale in estate, la Bosnia-Erzegovina ha superato il suo miglior risultato precedente sul palcoscenico globale. Prima del Mondiale, i Dragoni erano reduci da tre partite senza sconfitte in casa, compresa una famosa vittoria ai rigori contro l’Italia.

Anche la Svezia è uscita dal Mondiale FIFA 2026 ai sedicesimi di finale, perdendo 3-0 contro la Francia. Nonostante una netta vittoria per 5-1 all’esordio nel Mondiale in Nord America, non è riuscita a dare seguito a quella partenza vincente, perdendo 5-1 contro i Paesi Bassi e pareggiando 1-1 con il Giappone nelle successive gare del girone.

Bosnia-Erzegovina-Svezia: precedenti recenti

La Svezia ha vinto l’unica precedente partita disputata tra i due Paesi. Si è imposta per 4-2 in un’amichevole internazionale nel maggio 2010.

Ola Toivonen, Martin Olsson (due volte) e Marcus Berg sono andati a segno per gli svedesi, mentre Sejad Salihović ed Ermin Zec hanno segnato per la Bosnia-Erzegovina.

Testa a testa Pareggio 0 0 1 Amichevoli Svezia SVE 4 Bosnia ed Erzegovina BIH 2 FIN 2 Gol segnati 4 Partite senza 2.5 goal 1 / 1 Entrambe le squadre hanno segnato 1 / 1

Grp. 4 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Bosnia ed Erzegovina BIH 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Polonia POL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Romania ROM 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Svezia SVE 0 0 0 0 0 0 0 0 Promozione Play-Off Promozione Play-Off Retrocessione Retrocessione



