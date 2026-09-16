La Bosnia ed Erzegovina affronta la Polonia in un'avvincente partita del Gruppo B4 della UEFA Nations League allo stadio Bilino Polje di Zenica il 5 ottobre 2026. Questa sfida di alto profilo mette di fronte due nazionali europee appassionate, in lotta per punti cruciali nel girone.

GOAL fornisce tutti i dettagli essenziali per assicurarti un posto allo stadio Bilino Polje. Scopri i canali ufficiali di vendita, le opzioni sul mercato secondario, le informazioni sui prezzi e come acquistare oggi i tuoi biglietti.

Quando si gioca Bosnia ed Erzegovina-Polonia di UEFA Nations League B?

Bosnia ed Erzegovina-Polonia si gioca allo stadio Bilino Polje di Zenica, con l'orario del calcio d'inizio che sarà confermato più vicino alla data dell'incontro.

UEFA Nations League B - Game Week 4 5 ott 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Dove acquistare i biglietti per Bosnia ed Erzegovina-Polonia?

I biglietti ufficiali per la partita possono essere acquistati direttamente tramite il portale di biglietteria della Football Association of Bosnia and Herzegovina (NFSBIH), che gestisce la vendita primaria delle gare interne della nazionale. Il portale ufficiale è il principale punto di riferimento per assicurarsi biglietti a prezzo nominale durante le finestre di prevendita e di vendita generale al pubblico.

Se i tagliandi sul sito ufficiale risultano esauriti, piattaforme secondarie come Ticombo sono la soluzione da seguire.

Quanto costano i biglietti per Bosnia ed Erzegovina-Polonia?

I prezzi standard sul portale ufficiale di biglietteria della NFSBIH partono in genere da 20 € per i posti d'ingresso generale dietro le porte, con costi in aumento a seconda del settore e della visuale all'interno dello stadio Bilino Polje.

Sui mercati secondari come Ticombo, i prezzi dei biglietti sul mercato secondario partono attualmente da 48 € a posto, con tariffe finali che oscillano in base al settore, alla posizione e alla domanda di mercato in tempo reale.

Bosnia ed Erzegovina-Polonia di UEFA Nations League B: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Bosnia ed Erzegovina e Polonia

La Bosnia ed Erzegovina ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-0 contro gli Stati Uniti al Mondiale, anche se in precedenza aveva battuto il Qatar 3-1 nello stesso torneo. In queste cinque gare, la Bosnia ha segnato otto gol e ne ha subiti sette, senza riuscire a ottenere due vittorie consecutive.

Nelle ultime cinque partite, la Polonia ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il risultato più recente è stato un 2-2 con la Nigeria in amichevole, dopo la sconfitta per 0-2 contro l'Ucraina. La squadra di Urban ha segnato sette gol e ne ha subiti sei in questa striscia di cinque gare, con le vittorie contro Albania e Malta nelle qualificazioni al Mondiale che hanno rappresentato gli unici segnali positivi.

Bosnia ed Erzegovina-Polonia: precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre risale a ottobre 2020, quando la Polonia vinse 3-0 in una partita di UEFA Nations League A a Varsavia. Prima di allora, la Bosnia ed Erzegovina aveva battuto la Polonia 1-2 nella gara di ritorno a Sarajevo nello stesso mese. Nei cinque precedenti registrati, la Polonia ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro una della Bosnia, mentre una partita è terminata in pareggio.

Classifica di Bosnia ed Erzegovina-Polonia