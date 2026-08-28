Borussia Mönchengladbach e Mainz 05 si affrontano sabato 19 settembre 2026 al Borussia-Park di Mönchengladbach.

Nel loro più recente incontro di campionato nello stesso stadio, nell'aprile 2026, le due squadre hanno pareggiato 1-1 al termine di una sfida molto equilibrata. Con il fattore campo dalla propria parte, il Mönchengladbach proverà a conquistare i tre punti davanti ai propri tifosi, mentre il Mainz 05 cerca una prova convincente in trasferta.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Borussia Mönchengladbach-Mainz 05, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Borussia Moenchengladbach-Mainz 05 di Bundesliga?

Borussia Mönchengladbach-Mainz 05 si gioca al Borussia-Park di Mönchengladbach.

Bundesliga - Game Week 4 19 set 2026 - 09:30 Ista-Borussia-Park

Come acquistare i biglietti per Borussia Moenchengladbach-Mainz 05 di Bundesliga?

È possibile acquistare i biglietti per la partita tra Borussia Mönchengladbach e Mainz 05 del 19 settembre 2026 attraverso diversi canali ufficiali e secondari:

Sito ufficiale del club (Ticketshop del Borussia Mönchengladbach): L'opzione più sicura e diretta è il sito ufficiale del Borussia Mönchengladbach (borussia.de). I biglietti per la partita vengono generalmente messi in vendita prima per i membri ufficiali del club, seguiti dalla vendita libera al pubblico se restano posti disponibili.

Piattaforme secondarie di rivendita biglietti: Se i biglietti risultano esauriti attraverso il club, è possibile trovarli su aggregatori e marketplace secondari come StubHub.

Biglietti per il settore ospiti: Se volete sedervi con i tifosi del Mainz 05 nel settore ospiti dedicato, i biglietti sono disponibili direttamente tramite il portale ufficiale online del 1. FSV Mainz 05.

Quanto costano i biglietti per Borussia Moenchengladbach-Mainz 05 di Bundesliga?

Per la partita di Bundesliga tra Borussia Mönchengladbach e Mainz 05 del 19 settembre 2026, i prezzi dei biglietti variano a seconda che vengano acquistati direttamente da fonti ufficiali o tramite marketplace secondari:

Portale ufficiale del club (Borussia Mönchengladbach): I biglietti ufficiali standard acquistati direttamente dal club hanno in genere un prezzo che va da 15 € a 55 € per le categorie di posti regolari, a seconda che si scelgano posti in piedi nella terrazza (Nordkurve) o posti a sedere in tribuna.

Mercato secondario e piattaforme di rivendita: Su marketplace secondari e aggregatori di rivendita come StubHub, i prezzi d'ingresso per i posti standard partono generalmente da circa 20 € a 60 € . A seconda della disponibilità, della posizione del posto, come le tribune centrali principali, e della domanda più vicina al giorno della partita, le inserzioni medie sul mercato secondario per questa specifica sfida variano tra 60 € e oltre 250 € .

VIP e hospitality: I pacchetti hospitality premium e i posti VIP per questa partita partono da cifre sensibilmente più alte, spesso da 300 € e superano i 1.000 € per le suite executive.

Borussia Moenchengladbach-Mainz 05 di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Borussia Moenchengladbach-Mainz 05, stato di forma

Il Borussia Mönchengladbach ha vinto tutte le sue ultime cinque partite tra precampionato e DFB-Pokal. L'ultima uscita è stata un netto 5-0 su TSV Schott Mainz in coppa il 23 agosto. In precedenza, nel precampionato, ha battuto Aston Villa per 2-1 e Velbert per 8-0. In queste cinque partite, il Gladbach ha segnato 20 gol e ne ha subiti soltanto due, un rendimento che indica una squadra ben organizzata e concreta.

Anche il Mainz 05 è in ottima forma, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato il successo per 9-0 in coppa contro il VfB Krieschow il 23 agosto. La squadra di Fischer ha battuto anche AFC Bournemouth per 2-1 e Paris FC per 4-0 nel precampionato, pareggiando soltanto contro l'Udinese, 3-3. Il Mainz ha segnato 17 gol e ne ha subiti quattro in queste cinque uscite.

Borussia Moenchengladbach-Mainz 05: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste squadre si è concluso 1-1 al Borussia-Park il 19 aprile 2026, in Bundesliga. Prima di allora, il Mainz 05 ha perso 1-0 in casa contro il Gladbach nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque confronti in Bundesliga, il Gladbach ha ottenuto una vittoria, il Mainz una vittoria, mentre tre partite sono finite in parità, con entrambi i club che hanno faticato a fare la differenza in questa sfida.