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Come acquistare i biglietti per Borussia Moenchengladbach-Elversberg: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Borussia Mönchengladbach affronta l’Elversberg in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Borussia Mönchengladbach affronta l'Elversberg sabato 5 settembre 2026 al Borussia-Park di Mönchengladbach.

La partita casalinga offre al Mönchengladbach un'opportunità nelle prime fasi della stagione per conquistare punti chiave, mentre l'Elversberg in visita punta a prendere confidenza con la massima serie. Le due squadre si sono affrontate in una competizione ufficiale solo una volta in precedenza a livello senior, con il Mönchengladbach che ha travolto l'Elversberg con un netto 5-0 nel secondo turno della DFB-Pokal nel dicembre 2020.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Borussia Mönchengladbach-Elversberg, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Borussia Mönchengladbach-Elversberg di Bundesliga?

Il Borussia Mönchengladbach ospita l'Elversberg al Borussia-Park di Mönchengladbach nel turno d'apertura della stagione di Bundesliga.

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Bundesliga - Game Week 2
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Come acquistare i biglietti per Borussia Mönchengladbach-Elversberg di Bundesliga?

1. Vendita ufficiale del club di casa (Borussia Mönchengladbach)

  • Acquista direttamente tramite il portale ufficiale online per i biglietti della squadra ospitante.
  • I membri del club ricevono finestre di prenotazione prioritarie anticipate prima che gli eventuali biglietti rimanenti vengano messi in vendita al pubblico generale.
  • Se i posti standard sono esauriti, controlla lo scambio ufficiale secondario di biglietti sul sito del club per le rivendite al valore nominale direttamente da parte degli abbonati.

2. Settore ospiti (SV Elversberg)

  • I tifosi ospiti dovrebbero acquistare i biglietti direttamente tramite il ticket shop ufficiale dell'SV Elversberg per assicurarsi posti nel settore ospiti designato al BORUSSIA-PARK.

3. Piattaforme di rivendita di terze parti

  • Piattaforme secondarie per i biglietti come Stubhub propongono inserzioni disponibili, anche se i prezzi sono generalmente maggiorati rispetto al valore nominale ufficiale a seconda della domanda.

Quanto costano i biglietti per Borussia Mönchengladbach-Elversberg di Bundesliga?

Per la partita di Bundesliga tra Borussia Mönchengladbach e SV Elversberg al BORUSSIA PARK, i prezzi dei biglietti tra mercato ufficiale e secondario sono i seguenti:

  • Prezzi ufficiali: Direttamente dal portale del club, i prezzi standard dei biglietti non VIP generalmente vanno da 15 € a 55 € nelle categorie standard.
  • Mercato di rivendita: Su piattaforme di terze parti come Stubhub, i prezzi di partenza per l'ingresso base iniziano in genere intorno a 20 € a 50 €, mentre le inserzioni secondarie medie si collocano tra 170 € e 300 € a seconda della domanda per settore e della disponibilità.

Borussia Mönchengladbach-Elversberg di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Borussia Mönchengladbach-Elversberg, la forma

Il Borussia Mönchengladbach arriva all'esordio in Bundesliga con cinque vittorie su cinque nelle amichevoli precampionato, con 20 gol segnati e appena due subiti in queste partite. L'uscita più recente è stata la vittoria per 2-1 contro l'Aston Villa il 15 agosto, mentre il risultato più netto è arrivato con il travolgente 8-0 rifilato al Velbert. Questa serie rappresenta un percorso netto nel programma di preparazione estiva.

L'Elversberg ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di precampionato. Ha battuto il Lorient 4-1 nell'ultima amichevole del 15 agosto e in precedenza aveva segnato cinque gol allo Strasburgo nel successo per 5-2. L'unica sconfitta è arrivata contro il Viktoria Köln 1904 a metà luglio. Nelle cinque partite ha segnato 12 gol e ne ha subiti sei.

BMG

BMG - Forma

WUP
V0-6
ESN
V1-2
HRO
V1-3
VEL
V0-8
AVL
V2-1
Gol segnato (subito)
21/3
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
ELV

ELV - Forma

FCK
S2-1
NEC
V0-1
STR
V5-2
MLL
D1-1
FCL
V4-1
Gol segnato (subito)
12/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Borussia Mönchengladbach-Elversberg: i precedenti recenti

I due club si sono affrontati solo una volta nei dati disponibili, con il Borussia Mönchengladbach vincente 5-0 in trasferta sul campo dell'Elversberg in DFB-Pokal nel dicembre 2020. Quel risultato rappresenta l'unico dato nei precedenti tra queste squadre, il che significa che c'è un contesto storico limitato da cui partire in vista del loro primo confronto in Bundesliga.

Testa a testa

Borussia MoenchengladbachPareggioElversberg
1
0
0
DFB Pokal
Elversberg badge
Elversberg
ELV
0
Borussia Moenchengladbach badge
Borussia Moenchengladbach
BMG
5
FIN
5Gol segnati0
Partite senza 2.5 goal1/1
Entrambe le squadre hanno segnato0/1

Borussia Mönchengladbach-Elversberg, classifica

Nella classifica di Bundesliga, il Borussia Mönchengladbach è attualmente quinto, mentre l'Elversberg è settimo.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
00000000
6
FrancoforteFrancoforteSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC ColoniaFC ColoniaKOE
00000000
9
FriburgoFriburgoSCF
00000000
10
AmburgoAmburgoHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Magonza 05Magonza 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LipsiaRB LipsiaRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
00000000
17
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
00000000
18
Werder BremaWerder BremaSVW
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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