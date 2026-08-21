Il Borussia Mönchengladbach affronta l'Elversberg sabato 5 settembre 2026 al Borussia-Park di Mönchengladbach.

La partita casalinga offre al Mönchengladbach un'opportunità nelle prime fasi della stagione per conquistare punti chiave, mentre l'Elversberg in visita punta a prendere confidenza con la massima serie. Le due squadre si sono affrontate in una competizione ufficiale solo una volta in precedenza a livello senior, con il Mönchengladbach che ha travolto l'Elversberg con un netto 5-0 nel secondo turno della DFB-Pokal nel dicembre 2020.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Borussia Mönchengladbach-Elversberg, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Borussia Mönchengladbach-Elversberg di Bundesliga?

Il Borussia Mönchengladbach ospita l'Elversberg al Borussia-Park di Mönchengladbach nel turno d'apertura della stagione di Bundesliga.

Bundesliga - Game Week 2 5 set 2026 - 09:30 Ista-Borussia-Park

Come acquistare i biglietti per Borussia Mönchengladbach-Elversberg di Bundesliga?

1. Vendita ufficiale del club di casa (Borussia Mönchengladbach)

Acquista direttamente tramite il portale ufficiale online per i biglietti della squadra ospitante.

I membri del club ricevono finestre di prenotazione prioritarie anticipate prima che gli eventuali biglietti rimanenti vengano messi in vendita al pubblico generale.

Se i posti standard sono esauriti, controlla lo scambio ufficiale secondario di biglietti sul sito del club per le rivendite al valore nominale direttamente da parte degli abbonati.

2. Settore ospiti (SV Elversberg)

I tifosi ospiti dovrebbero acquistare i biglietti direttamente tramite il ticket shop ufficiale dell'SV Elversberg per assicurarsi posti nel settore ospiti designato al BORUSSIA-PARK.

3. Piattaforme di rivendita di terze parti

Piattaforme secondarie per i biglietti come Stubhub propongono inserzioni disponibili, anche se i prezzi sono generalmente maggiorati rispetto al valore nominale ufficiale a seconda della domanda.

Quanto costano i biglietti per Borussia Mönchengladbach-Elversberg di Bundesliga?

Per la partita di Bundesliga tra Borussia Mönchengladbach e SV Elversberg al BORUSSIA PARK, i prezzi dei biglietti tra mercato ufficiale e secondario sono i seguenti:

Prezzi ufficiali: Direttamente dal portale del club, i prezzi standard dei biglietti non VIP generalmente vanno da 15 € a 55 € nelle categorie standard.

Mercato di rivendita: Su piattaforme di terze parti come Stubhub, i prezzi di partenza per l'ingresso base iniziano in genere intorno a 20 € a 50 € , mentre le inserzioni secondarie medie si collocano tra 170 € e 300 € a seconda della domanda per settore e della disponibilità.

Borussia Mönchengladbach-Elversberg di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Borussia Mönchengladbach-Elversberg, la forma

Il Borussia Mönchengladbach arriva all'esordio in Bundesliga con cinque vittorie su cinque nelle amichevoli precampionato, con 20 gol segnati e appena due subiti in queste partite. L'uscita più recente è stata la vittoria per 2-1 contro l'Aston Villa il 15 agosto, mentre il risultato più netto è arrivato con il travolgente 8-0 rifilato al Velbert. Questa serie rappresenta un percorso netto nel programma di preparazione estiva.

L'Elversberg ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di precampionato. Ha battuto il Lorient 4-1 nell'ultima amichevole del 15 agosto e in precedenza aveva segnato cinque gol allo Strasburgo nel successo per 5-2. L'unica sconfitta è arrivata contro il Viktoria Köln 1904 a metà luglio. Nelle cinque partite ha segnato 12 gol e ne ha subiti sei.

Borussia Mönchengladbach-Elversberg: i precedenti recenti

I due club si sono affrontati solo una volta nei dati disponibili, con il Borussia Mönchengladbach vincente 5-0 in trasferta sul campo dell'Elversberg in DFB-Pokal nel dicembre 2020. Quel risultato rappresenta l'unico dato nei precedenti tra queste squadre, il che significa che c'è un contesto storico limitato da cui partire in vista del loro primo confronto in Bundesliga.

Testa a testa Pareggio 1 0 0 DFB Pokal Elversberg ELV 0 Borussia Moenchengladbach BMG 5 FIN 5 Gol segnati 0 Partite senza 2.5 goal 1 / 1 Entrambe le squadre hanno segnato 0 / 1

Borussia Mönchengladbach-Elversberg, classifica

Nella classifica di Bundesliga, il Borussia Mönchengladbach è attualmente quinto, mentre l'Elversberg è settimo.