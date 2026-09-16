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Come acquistare i biglietti per Borussia Dortmund-Werder Brema: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Borussia Dortmund affronta il Werder Brema in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Borussia Dortmund affronta il Werder Brema sabato 10 ottobre 2026 al Signal Iduna Park di Dortmund.

Nell’ultimo incontro di campionato, disputato il 16 maggio 2026, il Dortmund ha ottenuto una netta vittoria esterna per 2-0 sul campo del Werder Brema. Negli ultimi cinque precedenti tra le due squadre, il Dortmund ha dominato la sfida con tre vittorie contro l’unico successo del Brema, oltre a un pareggio.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Borussia Dortmund-Werder Brema, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Borussia Dortmund-Werder Brema di Bundesliga?

Borussia Dortmund-Werder Brema si gioca al Signal Iduna Park di Dortmund sabato 10 ottobre 2026.

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Bundesliga - Game Week 5
Signal Iduna Park

Come acquistare i biglietti per Borussia Dortmund-Werder Brema di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per Borussia Dortmund-Werder Brema al Signal Iduna Park, hai quattro opzioni principali attraverso canali ufficiali e secondari:

1. BVB Ticket Shop ufficiale (vendita primaria)

  • I biglietti vengono messi in vendita direttamente attraverso il portale ufficiale del Borussia Dortmund circa 4-6 settimane prima della partita. I membri ufficiali del club Borussia Dortmund ricevono l’accesso prioritario per acquistare i biglietti da 1 a 2 giorni prima dell’eventuale vendita generale dei tagliandi rimanenti. Se restano biglietti dopo la prevendita riservata ai membri, vengono messi a disposizione del pubblico generale. Tuttavia, le partite di Bundesliga ad alta richiesta spesso registrano il tutto esaurito già durante la fase riservata ai membri.

2. Mercato secondario BVB (rivendita ufficiale)

  • Se la prevendita regolare va esaurita, gli abbonati stagionali e i possessori di biglietti singoli che non possono partecipare possono mettere in vendita legalmente i propri tagliandi attraverso il mercato secondario ufficiale BVB sul sito del club. Questi biglietti vengono convalidati e riemessi elettronicamente dal club, garantendo che siano ufficiali, sicuri e venduti al valore nominale.

3. Pacchetti VIP & Hospitality

  • I pacchetti hospitality e VIP ufficiali possono essere acquistati direttamente dal sito del club senza necessità di una membership. Questi pacchetti includono i biglietti per la partita insieme all’accesso alle lounge dello stadio, ai servizi di cibo e bevande, anche se hanno prezzi più alti rispetto ai posti normali.

4. Piattaforme secondarie di biglietteria

  • Se la vendita primaria ufficiale è esaurita, i biglietti sono spesso disponibili tramite marketplace secondari come StubHub, anche se i prezzi possono variare in base alla domanda.

Quanto costano i biglietti per Borussia Dortmund-Werder Brema di Bundesliga?

I prezzi ufficiali dei biglietti per le partite casalinghe del Borussia Dortmund al Signal Iduna Park variano in genere da 19 € a 80 € per i biglietti standard per adulti validi per una singola partita sul BVB Ticket Shop ufficiale.  

Prezzi ufficiali dei biglietti (valore nominale)

  • Posti in piedi (Südtribüne / Yellow Wall): circa 19 € - 25 €
  • Biglietti a sedere: circa 35 € - 80 € (varia in base alla categoria e al settore dello stadio)
  • Biglietti ragazzi / bambini (under 14): circa 10 €  
  • Pacchetti VIP & Hospitality: circa 200 € - 500 €+ a seconda del pacchetto lounge selezionato

Mercato secondario e opzioni di rivendita

  • Mercato ufficiale di rivendita BVB: vende a prezzi standard di valore nominale (19 € - 80 €) poiché i biglietti vengono riemessi dagli abbonati stagionali.  
  • Piattaforme secondarie di rivendita: I prezzi sulle piattaforme secondarie di biglietteria come Stubhub fluttuano in base alla domanda, generalmente partendo da circa 75 € a 170 € per le categorie standard dei posti a sedere.  

Borussia Dortmund-Werder Brema di Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

Borussia Dortmund-Werder Brema: forma

Il Borussia Dortmund ha vinto tre delle ultime cinque partite, perdendone una e pareggiandone una. Il risultato più recente è stato un 3:2 sul campo del TSG Hoffenheim in Bundesliga, dopo aver battuto anche l’Hamburger SV per 2:0 alla prima giornata e l’HEBC Hamburg per 5:0 in DFB-Pokal. L’unica sconfitta in questa serie è stata l’1:2 contro il Bayern Monaco in Supercoppa. Nel corso di queste cinque partite, il Dortmund ha segnato 12 gol e ne ha subiti sette.

Il Werder Brema ha vinto due delle ultime cinque partite, perdendone due e pareggiandone una. Il risultato più recente è stato un successo per 3:1 contro l’RB Lipsia in Bundesliga alla 2ª giornata, dopo il 4:1 subito sul campo del Friburgo alla prima giornata. Il Brema ha anche battuto lo SK Hansa Lüneburg per 3:0 in DFB-Pokal nel corso di questa serie. Nelle ultime cinque partite, la squadra ha mostrato capacità di segnare, ma ha anche incassato gol con regolarità.

BVB

BVB - Forma

HSV
V2-0
HAM
V0-5
TSG
V2-3
VIL
V3-2
SCP
V3-0
Gol segnato (subito)
16/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
SVW

SVW - Forma

AJA
S0-1
LSK
V0-3
SCF
S4-1
RBL
V3-1
KOE
D1-1
Gol segnato (subito)
8/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Borussia Dortmund-Werder Brema: precedenti recenti

L’ultimo incontro tra queste due squadre si è disputato il 16 maggio 2026 in Bundesliga, quando il Borussia Dortmund ha vinto 2:0 sul campo del Werder Brema. Guardando agli ultimi cinque precedenti, il Dortmund ha un chiaro vantaggio con tre vittorie contro una del Werder, con una partita terminata in pareggio. Il risultato più netto in questa serie è stato il 3:0 per il Dortmund nel gennaio 2026.

Testa a testa

Borussia DortmundPareggioWerder Brema
3
2
0
Bundesliga
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
0
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FIN
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
0
FIN
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
2
FIN
Bundesliga
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
0
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
0
FIN
Bundesliga
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
1
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FIN
9Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
FriburgoFriburgoSCF
3300101+99
V
V
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
330082+69
V
V
V
3
AugsburgAugsburgFCA
321093+67
D
V
V
4
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
321072+57
V
D
V
5
RB LipsiaRB LipsiaRBL
320193+66
V
S
V
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
S
V
V
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
D
V
S
8
Magonza 05Magonza 05M05
311163+34
S
V
D
9
FrancoforteFrancoforteSGE
311178-14
V
S
D
10
Werder BremaWerder BremaSVW
311156-14
D
V
S
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
V
D
S
12
FC ColoniaFC ColoniaKOE
311157-24
D
S
V
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
V
S
S
14
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
310268-23
S
V
S
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
S
S
D
16
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
3012410-61
S
S
D
17
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
3003312-90
S
S
S
18
AmburgoAmburgoHSV
3003012-120
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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