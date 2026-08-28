Come acquistare i biglietti per Borussia Dortmund-Paderborn: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Borussia Dortmund affronta il Paderborn sabato 12 settembre 2026 al Signal Iduna Park di Dortmund.

Entrambe le squadre arrivano a questo turno con l'obiettivo di costruire slancio a inizio stagione e conquistare punti cruciali nella classifica della massima serie tedesca. I precedenti agonistici tra le due formazioni hanno spesso regalato sfide ricche di gol, rendendo questo confronto particolarmente interessante per gli appassionati di calcio.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Borussia Dortmund-Paderborn, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Borussia Dortmund-Paderborn in Bundesliga?

Il Borussia Dortmund ospita il Paderborn al Signal Iduna Park di Dortmund, con calcio d'inizio previsto per la giornata inaugurale della Bundesliga.

Bundesliga - Game Week 3 12 set 2026 - 09:30 Signal Iduna Park

Come comprare i biglietti per Borussia Dortmund-Paderborn in Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per Borussia Dortmund-SC Paderborn 07 in Bundesliga, hai due opzioni principali a seconda che la partita si giochi al Signal Iduna Park (Dortmund) o alla Home Deluxe Arena (Paderborn):

Borussia Dortmund (partita in casa): acquista direttamente tramite il BVB Ticketshop ufficiale sul sito del club (bvb.de). Di solito i biglietti vengono messi prima a disposizione dei membri del club BVB, prima dell'eventuale vendita libera dei posti rimanenti.

SC Paderborn 07 (partita in trasferta): acquista tramite lo store ufficiale online dei biglietti del Paderborn (scp07.de). Se vuoi sederti nel settore ospiti a Paderborn, i biglietti per il settore ospiti vengono distribuiti tramite il sistema ufficiale di vendita dei biglietti in trasferta del Borussia Dortmund.

Piattaforme secondarie per i biglietti Se i biglietti finiscono sui canali ufficiali del club, puoi cercare posti in rivendita su marketplace secondari come StubHub. Tieni presente che i prezzi sulle piattaforme secondarie possono essere più alti del valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Borussia Dortmund-Paderborn in Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per Borussia Dortmund-SC Paderborn variano a seconda che tu acquisti biglietti primari al valore nominale direttamente tramite il club oppure biglietti in rivendita tramite piattaforme secondarie:

Prezzi primari / ufficiali del club (valore nominale) prezzi ufficiali del Borussia Dortmund:

Posti in piedi (Yellow Wall / Südtribüne): circa £16 (€18,50).

Categoria 6 (posti a sedere anello inferiore): circa £30 (€35,00).

Categoria 5 (posti a sedere standard): circa £43 (€50,00).

Categoria da 2 a 4 (posti a sedere nelle tribune laterali): circa da £49 a £60 (€57,00–€70,00).

Categoria 1 e posti premium: circa da £73 a £82 (€85,00–€95,00).

Prezzi del mercato secondario e della rivendita A causa dell'elevata domanda e della disponibilità limitata per i non membri, i prezzi sulle piattaforme secondarie autorizzate per i biglietti (come StubHub) oscillano in base alla domanda di mercato:

Rivendita base / posti in piedi: a partire da circa £40 a £55 .

Posti a sedere categoria standard: in genere variano tra £85 e £130 .

Categoria 1 e posizioni premium: possono variare da £150 a £210+ .

Borussia Dortmund-Paderborn in Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Borussia Dortmund e Paderborn

Il Borussia Dortmund si presenta alla stagione di Bundesliga reduce da un periodo recente difficile, con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. L'unico successo è arrivato in amichevole contro il FC Tokyo, battuto 1-0. Ha pareggiato 2-2 con la Roma in pre-season prima di perdere 2-3 contro l'Arsenal in amichevole e poi cadere 1-2 contro il Bayern Monaco nella Supercoppa il 22 agosto. In queste cinque partite, il Dortmund ha segnato sette gol e ne ha subiti otto.

Gli ultimi cinque risultati del Paderborn raccontano di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L'uscita più recente è stata il successo per 4-2 in DFB-Pokal contro il 1. FC Phoenix Luebeck il 23 agosto. Ha pareggiato due volte con il Werder Brema, in entrambi i casi 2-2, e ha battuto l'Osnabrueck 2-0 in pre-season. L'unica sconfitta è arrivata contro il Magdeburg, 0-2, a fine luglio. Il Paderborn ha segnato dieci gol e ne ha subiti sei in queste cinque uscite.

Borussia Dortmund-Paderborn: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi due club risale alla DFB-Pokal del 2 febbraio 2021, quando il Borussia Dortmund ha battuto il Paderborn 3-2. Nelle ultime cinque sfide dirette registrate, il Dortmund ne ha vinte tre, con un pareggio e una vittoria del Paderborn. Il risultato più netto è arrivato in una partita di Bundesliga del 31 maggio 2020, quando il Paderborn ha ospitato il Dortmund e ha perso 1-6, e un'amichevole del gennaio 2017 ha prodotto lo stesso punteggio a favore del Dortmund.