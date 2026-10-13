Come acquistare i biglietti per Boca Juniors-River Plate: prezzi della Liga Profesional, informazioni sulla partita del Superclásico e altro ancora

Il Superclásico tra Boca Juniors e River Plate è ampiamente considerato la rivalità tra club più intensa ed elettrizzante del calcio mondiale. A Buenos Aires, questa sfida mette di fronte i due club più titolati d’Argentina davanti a decine di migliaia di tifosi che cantano e battono i tamburi.
A che ora inizia Boca Juniors-River Plate di Liga Profesional?
Nota: nel calcio argentino, le date o gli orari d’inizio delle partite possono cambiare con breve preavviso per esigenze televisive o disposizioni delle autorità locali in materia di sicurezza. Verificate sempre il programma definitivo tra 72 e 96 ore prima del calcio d’inizio.
Come acquistare i biglietti per Boca Juniors-River Plate?
Per capire come assistere al Superclásico bisogna conoscere tre regole:
- Priorità ai soci (socios): Il Boca Juniors adotta un sistema di affiliazione al club (Soy Socio). L’accesso alle partite viene assegnato ai soci attivi (socios activos) in base alle presenze alle gare precedenti (filtros). Poiché la richiesta dei soci supera la capienza totale dello stadio, i biglietti non vengono messi in vendita al pubblico dalle biglietterie del club.
- Verifica dell’identità (Tribuna Segura): Il Ministero della Sicurezza argentino applica il programma Tribuna Segura a tutti gli ingressi dello stadio. Ogni spettatore deve esibire ai controlli di polizia un documento ufficiale con foto corrispondente ai dati registrati nel sistema di biglietteria: il DNI nazionale per gli argentini e il passaporto originale in formato fisico per i visitatori stranieri.
- Formato del titolo d’ingresso: A seconda della fascia di posti e del settore assegnato, l’accesso avviene tramite tessere associative elettroniche, tessere magnetiche fisiche o credenziali digitali personalizzate con codice QR.
Boca Juniors-River Plate di Liga Profesional: tutto quello che c’è da sapere
Boca Juniors-River Plate: lo stato di forma
Il Boca Juniors ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, senza sconfitte. Il risultato più recente è il successo per 3-1 sul Central Cordoba de Santiago in Liga Profesional il 12 settembre, dopo la vittoria per 1-0 contro il Sao Paulo in Copa Sudamericana il 9 settembre. Il pareggio per 2-2 con il Gimnasia Mendoza del 5 settembre è stato l’unico passo falso di questa serie. Nelle cinque partite il Boca ha segnato sette goal e ne ha subiti tre.
Il River Plate ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Nell’impegno più recente ha vinto 2-1 in casa dell’Atletico Tucuman in Liga Profesional il 12 settembre; nella stessa serie ha battuto anche l’Independiente Rivadavia per 3-1 e il Banfield per 3-2 in trasferta. L’unica sconfitta è arrivata contro il Santa Fe in Copa Sudamericana. Nelle cinque gare il River ha segnato nove goal e ne ha subiti sei.
Boca Juniors-River Plate: i precedenti recenti
L’ultimo confronto tra i due club si è disputato in Liga Profesional il 19 aprile 2026: il River Plate ha ospitato il Boca Juniors e ha perso 1-0. In precedenza, nel novembre 2025, il Boca aveva battuto il River 2-0 in casa. Negli ultimi cinque confronti diretti registrati, il Boca Juniors è in vantaggio con tre vittorie contro una del River e un pareggio: tra queste, la vittoria per 3-2 del Boca sul campo del River in Copa de la Liga Profesional nell’aprile 2024.