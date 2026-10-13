Come acquistare i biglietti per Boca Juniors-River Plate: prezzi della Liga Profesional, informazioni sulla partita del Superclásico e altro ancora

Il Superclásico tra Boca Juniors e River Plate è ampiamente considerato la rivalità tra club più intensa ed elettrizzante del calcio mondiale. A Buenos Aires, questa sfida mette di fronte i due club più titolati d’Argentina davanti a decine di migliaia di tifosi che cantano e battono i tamburi.

A che ora inizia Boca Juniors-River Plate di Liga Profesional?

Apertura - Game Week 15 1 nov 2026 - 13:00

Nota: nel calcio argentino, le date o gli orari d’inizio delle partite possono cambiare con breve preavviso per esigenze televisive o disposizioni delle autorità locali in materia di sicurezza. Verificate sempre il programma definitivo tra 72 e 96 ore prima del calcio d’inizio.

Come acquistare i biglietti per Boca Juniors-River Plate?

Per capire come assistere al Superclásico bisogna conoscere tre regole:

Priorità ai soci (socios): Il Boca Juniors adotta un sistema di affiliazione al club ( Soy Socio ). L’accesso alle partite viene assegnato ai soci attivi ( socios activos ) in base alle presenze alle gare precedenti ( filtros ). Poiché la richiesta dei soci supera la capienza totale dello stadio, i biglietti non vengono messi in vendita al pubblico dalle biglietterie del club. Verifica dell’identità (Tribuna Segura): Il Ministero della Sicurezza argentino applica il programma Tribuna Segura a tutti gli ingressi dello stadio. Ogni spettatore deve esibire ai controlli di polizia un documento ufficiale con foto corrispondente ai dati registrati nel sistema di biglietteria: il DNI nazionale per gli argentini e il passaporto originale in formato fisico per i visitatori stranieri. Formato del titolo d’ingresso: A seconda della fascia di posti e del settore assegnato, l’accesso avviene tramite tessere associative elettroniche, tessere magnetiche fisiche o credenziali digitali personalizzate con codice QR.

Boca Juniors-River Plate di Liga Profesional: tutto quello che c’è da sapere

Boca Juniors-River Plate: lo stato di forma

Il Boca Juniors ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, senza sconfitte. Il risultato più recente è il successo per 3-1 sul Central Cordoba de Santiago in Liga Profesional il 12 settembre, dopo la vittoria per 1-0 contro il Sao Paulo in Copa Sudamericana il 9 settembre. Il pareggio per 2-2 con il Gimnasia Mendoza del 5 settembre è stato l’unico passo falso di questa serie. Nelle cinque partite il Boca ha segnato sette goal e ne ha subiti tre.

Il River Plate ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Nell’impegno più recente ha vinto 2-1 in casa dell’Atletico Tucuman in Liga Profesional il 12 settembre; nella stessa serie ha battuto anche l’Independiente Rivadavia per 3-1 e il Banfield per 3-2 in trasferta. L’unica sconfitta è arrivata contro il Santa Fe in Copa Sudamericana. Nelle cinque gare il River ha segnato nove goal e ne ha subiti sei.

Boca Juniors-River Plate: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra i due club si è disputato in Liga Profesional il 19 aprile 2026: il River Plate ha ospitato il Boca Juniors e ha perso 1-0. In precedenza, nel novembre 2025, il Boca aveva battuto il River 2-0 in casa. Negli ultimi cinque confronti diretti registrati, il Boca Juniors è in vantaggio con tre vittorie contro una del River e un pareggio: tra queste, la vittoria per 3-2 del Boca sul campo del River in Copa de la Liga Profesional nell’aprile 2024.