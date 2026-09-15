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Quando è il calcio d'inizio di Boca Juniors vs River Plate in Liga Profesional?

Apertura - Game Week 15 1 nov 2026 - 16:00

Boca Juniors vs River Plate in Liga Profesional: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Boca Juniors vs River Plate

Il Boca Juniors ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, senza sconfitte in questa striscia. Il risultato più recente è stato il successo per 3-1 in Liga Profesional contro il Central Cordoba de Santiago del 12 settembre, dopo la vittoria per 1-0 in Copa Sudamericana contro il Sao Paulo del 9 settembre. Il pareggio per 2-2 con il Gimnasia Mendoza del 5 settembre è stato l'unico passo falso in questo periodo. Il Boca ha segnato sette gol e ne ha subiti tre in queste cinque partite.

Il River Plate ha vinto tre partite, ne ha pareggiata una e ne ha persa una nelle ultime cinque. L'uscita più recente è stata la vittoria per 2-1 in Liga Profesional sul campo dell'Atletico Tucuman il 12 settembre, e in questa serie ha battuto anche l'Independiente Rivadavia per 3-1 e il Banfield per 3-2 in trasferta. L'unica sconfitta è arrivata contro il Santa Fe in Copa Sudamericana. Il River ha segnato nove gol e ne ha subiti sei in queste cinque gare.

Boca Juniors vs River Plate: precedenti recenti

L'ultimo incontro tra questi club risale alla Liga Profesional del 19 aprile 2026, quando il River Plate ha ospitato il Boca Juniors e ha perso 1-0. Prima di allora, il Boca aveva vinto 2-0 in casa contro il River nel novembre 2025. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Boca Juniors è in vantaggio con tre vittorie contro una del River e un pareggio, oltre al successo per 3-2 del Boca in Copa de la Liga Profesional sul campo del River nell'aprile 2024.