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Come acquistare i biglietti per Boca Juniors-River Plate: prezzi della Liga Profesional, informazioni sul Superclásico e altro ancora

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Il Boca Juniors affronta il River Plate nella Liga Profesional. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

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Quando è il calcio d'inizio di Boca Juniors vs River Plate in Liga Profesional?

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Apertura - Game Week 15

Boca Juniors vs River Plate in Liga Profesional: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Boca Juniors vs River Plate

Il Boca Juniors ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, senza sconfitte in questa striscia. Il risultato più recente è stato il successo per 3-1 in Liga Profesional contro il Central Cordoba de Santiago del 12 settembre, dopo la vittoria per 1-0 in Copa Sudamericana contro il Sao Paulo del 9 settembre. Il pareggio per 2-2 con il Gimnasia Mendoza del 5 settembre è stato l'unico passo falso in questo periodo. Il Boca ha segnato sette gol e ne ha subiti tre in queste cinque partite.

Il River Plate ha vinto tre partite, ne ha pareggiata una e ne ha persa una nelle ultime cinque. L'uscita più recente è stata la vittoria per 2-1 in Liga Profesional sul campo dell'Atletico Tucuman il 12 settembre, e in questa serie ha battuto anche l'Independiente Rivadavia per 3-1 e il Banfield per 3-2 in trasferta. L'unica sconfitta è arrivata contro il Santa Fe in Copa Sudamericana. Il River ha segnato nove gol e ne ha subiti sei in queste cinque gare.

BOC

BOC - Forma

LAN
V1-0
SAR
V0-0
GIM
D2-2
SAP
V1-0
CEC
V3-1
Gol segnato (subito)
7/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
RIV

RIV - Forma

SAR
D2-2
SFE
S1-1
BAN
V2-3
INR
V3-1
ATT
V1-2
Gol segnato (subito)
11/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Boca Juniors vs River Plate: precedenti recenti

L'ultimo incontro tra questi club risale alla Liga Profesional del 19 aprile 2026, quando il River Plate ha ospitato il Boca Juniors e ha perso 1-0. Prima di allora, il Boca aveva vinto 2-0 in casa contro il River nel novembre 2025. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Boca Juniors è in vantaggio con tre vittorie contro una del River e un pareggio, oltre al successo per 3-2 del Boca in Copa de la Liga Profesional sul campo del River nell'aprile 2024.

Testa a testa

Boca JuniorsPareggioRiver Plate
3
0
2
Apertura
River Plate badge
River Plate
RIV
0
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
1
FIN
Apertura
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
2
River Plate badge
River Plate
RIV
0
FIN
Apertura
River Plate badge
River Plate
RIV
2
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
1
FIN
Apertura
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
0
River Plate badge
River Plate
RIV
1
FIN
Copa de la Liga Profesional
River Plate badge
River Plate
RIV
2
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
3
FIN
7Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Classifica di Boca Juniors vs River Plate

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