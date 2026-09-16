Il Belgio ospita la Turchia in un avvincente incontro della fase a gironi della Nations League UEFA allo Stade Maurice Dufrasne di Liegi il 2 ottobre 2026. Questa sfida ad alta intensità mette di fronte due dinamiche nazionali europee a caccia di punti vitali nel torneo.

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Quando si gioca Belgio-Turchia di Nations League UEFA A?

Belgio-Turchia si gioca allo Stade Maurice Dufrasne di Liegi, con l'orario del calcio d'inizio ancora da confermare.

UEFA Nations League A - Game Week 3 2 ott 2026 - 14:45 Stade Maurice Dufrasne

Dove acquistare i biglietti per Belgio-Turchia?

I biglietti ufficiali per la partita possono essere acquistati direttamente tramite il portale ticketing della Royal Belgian Football Association (RBFA), che funge da distributore principale per le gare casalinghe. Il portale ufficiale è il primo punto di riferimento per assicurarsi i biglietti al prezzo nominale durante le finestre di prevendita e vendita generale.

Se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti, piattaforme secondarie come StubHub sono la soluzione a cui affidarsi.

Quanto costano i biglietti per Belgio-Turchia?

I prezzi standard dei biglietti sul sito ufficiale della RBFA partono da 35 € per un ingresso di ammissione generale, con costi variabili in base al settore e alla visuale nello Stade Maurice Dufrasne.

Sui mercati secondari come StubHub, i prezzi dei biglietti sul mercato secondario partono attualmente da 60 € a posto, con variazioni in base alla disponibilità in tempo reale e alla domanda.

Belgio-Turchia di Nations League UEFA A: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Belgio e Turchia

Il Belgio ha vinto tre delle ultime cinque partite, ne ha pareggiata una e ne ha persa una. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro la Spagna nei quarti di finale del Mondiale, ma prima erano arrivati un successo per 1-4 contro gli USA e una vittoria per 3-2 contro il Senegal. Il risultato più convincente della serie è stato il successo per 1-5 contro la Nuova Zelanda. In queste cinque partite, il Belgio ha segnato 11 gol e ne ha subiti otto.

La Turchia ha vinto due partite, ne ha perse due e ne ha pareggiata una nelle ultime cinque gare. Il risultato più recente è stato il successo per 3-2 contro gli USA al Mondiale il 26 giugno, dopo le sconfitte nella fase a gironi contro Australia e Paraguay. In precedenza, le vittorie contro Venezuela e Macedonia del Nord avevano mostrato la capacità della Turchia di costruire una buona forma prima del torneo. La Turchia ha segnato otto gol e ne ha subiti sette in queste cinque partite.

Belgio-Turchia: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due nazionali si è concluso sull'1-1, in una gara di qualificazione al Campionato Europeo giocata in Belgio il 3 giugno 2011. Nelle ultime cinque sfide dirette, il bilancio è in perfetto equilibrio: una vittoria del Belgio, una della Turchia e tre pareggi. I cinque confronti hanno prodotto complessivamente 13 gol, compreso un pareggio per 3-3 in un'amichevole del 2006 e una vittoria della Turchia per 3-2 in una qualificazione del 2010.



