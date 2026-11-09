Due grandi del calcio europeo si affrontano a Bruxelles: il Belgio ospita l'Italia allo stadio Re Baldovino in una sfida di UEFA Nations League dall'alta posta in palio. Gli incontri tra queste due nazionali di primo piano offrono regolarmente qualità tecnica, interesse tattico e momenti emozionanti sulla scena internazionale.

Con una forte richiesta attesa da entrambe le tifoserie, per assicurarsi un posto allo stadio bisogna muoversi in fretta. GOAL fornisce tutti i dettagli essenziali sulla partita, il calendario, le informazioni sui prezzi e i link diretti per acquistare subito i biglietti.

A che ora inizia Belgio-Italia di UEFA Nations League A?

Belgio-Italia si gioca allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. L'orario del calcio d'inizio sarà confermato in prossimità della data della partita.

UEFA Nations League A - Game Week 6 15 nov 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

Dove acquistare i biglietti per Belgio-Italia?

I biglietti ufficiali sono distribuiti attraverso il portale della federazione calcistica belga e i canali ufficiali di vendita della UEFA. La vendita generale apre di solito qualche settimana prima del calcio d'inizio, ma i biglietti sui canali ufficiali si esauriscono rapidamente per via della forte domanda in tutta Europa.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, la piattaforma di rivendita StubHub può essere una soluzione per assicurarsi un posto prima del calcio d'inizio.

Quanto costano i biglietti per Belgio-Italia?

Sui canali ufficiali, i prezzi partono da circa 35 € per i posti nei settori superiori dietro le porte, mentre quelli nei settori centrali a bordo campo costano di più a seconda della posizione nello stadio e della categoria.

Se i biglietti della vendita generale ufficiale si esauriscono, la piattaforma di rivendita StubHub offre un'alternativa per trovare biglietti all'ultimo minuto, con prezzi a partire da circa 42 €.

Belgio-Italia di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Belgio e Italia

Il Belgio arriva alla sfida in condizioni discrete, con tre vittorie nelle ultime cinque partite. Nel suo percorso al Mondiale ha battuto Stati Uniti, Senegal e Nuova Zelanda prima di perdere contro la Spagna nei quarti di finale; nella fase a gironi ha inoltre pareggiato 0-0 con l'Iran. In quelle cinque gare ha segnato sette goal e ne ha subiti tre, con la sconfitta contro la Spagna, arrivata con un solo goal di scarto, come unica battuta d'arresto.

Il recente rendimento dell'Italia racconta una storia diversa. Mancini eredita una squadra che nelle ultime cinque partite ha ottenuto due vittorie, due sconfitte e un pareggio. I successi nelle due amichevoli contro Grecia e Lussemburgo a giugno hanno offerto qualche segnale incoraggiante nel finale, ma le sconfitte subite in precedenza contro Norvegia e Bosnia ed Erzegovina nel ciclo di qualificazione evidenziano perché sia necessario ricostruire. In queste cinque gare l'Italia ha segnato cinque goal e ne ha subiti sei.

Belgio-Italia: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due nazionali si è concluso a favore dell'Italia, che nel novembre 2024 ha vinto 1-0 in trasferta in Nations League. Il mese precedente, nella gara d'andata a Bologna, era arrivato un pareggio per 2-2, a conferma dell'equilibrio tra le due squadre negli ultimi anni. Negli ultimi cinque scontri diretti, disputati tra Nations League ed Europei, il bilancio sorride all'Italia: tre vittorie contro una del Belgio e un pareggio. In quelle cinque partite, l'Italia ha subito soltanto quattro goal.