Come acquistare i biglietti per Belgio-Italia: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Due giganti del calcio europeo si affrontano, con il Belgio che ospita l'Italia in una sfida di alto profilo di UEFA Nations League al King Baudouin Stadium di Bruxelles. Le partite tra queste potenze del calcio internazionale garantiscono costantemente qualità tecnica d'élite, intrigo tattico e momenti drammatici sulla scena internazionale.

Con una forte domanda prevista da parte di entrambe le tifoserie, assicurarsi un posto all'interno dello stadio richiede rapidità. GOAL fornisce tutti i dettagli cruciali sulla partita, il calendario dell'incontro, le informazioni sui prezzi e i link diretti per acquistare subito i biglietti.

Quando è il calcio d'inizio di Belgio-Italia di UEFA Nations League A?

Belgio-Italia si gioca al Koning Boudewijnstadion di Bruxelles, con l'orario del calcio d'inizio che sarà confermato più vicino alla data della partita.

UEFA Nations League A - Game Week 6 15 nov 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

Dove acquistare i biglietti per Belgio-Italia?

I biglietti ufficiali per la partita vengono distribuiti attraverso il portale della Royal Belgian Football Association e i canali ufficiali di ticketing UEFA. Le finestre di vendita generale vengono di solito aperte alcune settimane prima del calcio d'inizio, ma le quote principali si esauriscono rapidamente a causa dell'alta domanda in tutta Europa.

Se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite, le piattaforme secondarie come StubHub sono la soluzione ideale per assicurarsi un posto prima del calcio d'inizio.

Quanto costano i biglietti per Belgio-Italia?

I prezzi dei biglietti sulle piattaforme ufficiali partono da circa 35 € per i posti di ammissione generale nell'anello superiore dietro le porte, mentre i settori centrali a bordo campo salgono di prezzo in base alla posizione nello stadio e alla categoria.

Se le quote ufficiali di vendita generale sono esaurite, le piattaforme secondarie di rivendita come StubHub rappresentano un'opzione alternativa per assicurarsi posti last minute, con prezzi a partire da circa 42 €.

Belgio-Italia di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Belgio-Italia, il momento delle due squadre

Il Belgio arriva in condizioni discrete, avendo ottenuto tre vittorie nelle ultime cinque partite. Il suo cammino al Mondiale ha prodotto successi contro USA, Senegal e Nuova Zelanda prima della sconfitta nei quarti di finale contro la Spagna, mentre nella fase a gironi ha pareggiato 0-0 con l'Iran. In queste cinque partite ha segnato sette gol e ne ha subiti tre, con la sconfitta contro la Spagna che rappresenta l'unico ko con un margine di una sola rete.

Il recente rendimento dell'Italia racconta una storia diversa. Mancini eredita una squadra che ha vinto due partite e ne ha perse due nelle ultime cinque, con anche un pareggio in questo parziale. Le due vittorie in amichevole contro Grecia e Lussemburgo a giugno hanno offerto un po' di incoraggiamento nel finale, ma le sconfitte contro Norvegia e Bosnia ed Erzegovina all'inizio del ciclo di qualificazione sottolineano perché la ricostruzione sia necessaria. L'Italia ha segnato cinque gol e ne ha subiti sei in questa serie.

Belgio-Italia: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre si è concluso a favore dell'Italia, con una vittoria esterna per 1-0 degli Azzurri in Nations League nel novembre 2024. Quel risultato è arrivato dopo il pareggio per 2-2 nella gara di ritorno a Bologna il mese precedente, una partita che ha evidenziato quanto queste squadre siano state equilibrate negli ultimi anni. Negli ultimi cinque precedenti diretti, tra Nations League ed Europei, l'Italia ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro una del Belgio e un pareggio. L'Italia ha subito soltanto quattro gol in queste cinque sfide.







