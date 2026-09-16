Come acquistare i biglietti per Belgio-Francia: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Belgio affronta la Francia in una grande sfida di UEFA Nations League al King Baudouin Stadium di Bruxelles il 28 settembre 2026. Questo derby di alto profilo mette di fronte due potenze del calcio europeo, entrambe a caccia del primato nel proprio girone.

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Quando si gioca Belgio-Francia di UEFA Nations League A?

Belgio-Francia si gioca al Koning Boudewijnstadion di Bruxelles, con l'orario del calcio d'inizio ancora da confermare.

UEFA Nations League A - Game Week 2 28 set 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

Dove comprare i biglietti per Belgio-Francia?

I biglietti ufficiali per la partita possono essere acquistati direttamente tramite il portale ticketing della Royal Belgian Football Association (RBFA), che gestisce la vendita primaria per le partite casalinghe del Belgio. Il portale ufficiale è il primo punto di riferimento per assicurarsi i biglietti al prezzo nominale durante le finestre di prevendita e vendita generale.

Se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti, piattaforme secondarie come StubHub sono la soluzione da seguire.

Quanto costano i biglietti per Belgio-Francia?

I prezzi standard dei biglietti sul sito ufficiale della RBFA partono da 35 € per un ingresso generale, con costi che variano in base al settore e alla visuale all'interno del King Baudouin Stadium.

Sui mercati secondari come StubHub, i prezzi dei biglietti sul mercato secondario partono attualmente da 115 € a posto, con oscillazioni legate alla disponibilità in tempo reale e alla domanda di mercato.

Belgio-Francia di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Belgio e Francia

Il Belgio ha raccolto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente si è chiusa con una sconfitta per 2-1 contro la Spagna nei quarti di finale del Mondiale. In precedenza aveva battuto gli USA per 4-1 e il Senegal per 3-2, mentre il risultato più convincente di questa serie è stato il 5-1 sulla Nuova Zelanda. Il Belgio ha segnato 11 gol e ne ha subiti otto in queste cinque gare.

Anche la Francia ha vinto tre partite e ne ha perse due nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 6-4 contro l'Inghilterra nelle semifinali del Mondiale, arrivata dopo il 2-0 subito contro la Spagna nella finale per il terzo posto. In precedenza, nel torneo, aveva battuto il Marocco 2-0, il Paraguay 1-0 e la Svezia 3-0, segnando dieci gol e subendone otto nelle cinque partite.

Belgio-Francia: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre si è concluso 2-1 per la Francia, in una partita di UEFA Nations League A giocata a Bruxelles nell'ottobre 2024. Negli ultimi cinque precedenti, la Francia ha vinto quattro volte contro l'unico successo del Belgio, arrivato nella semifinale del Mondiale 2018. Negli ultimi anni la Francia è stata la forza dominante in questa sfida.



