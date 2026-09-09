Come acquistare i biglietti per Belgio-Francia: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Belgio ospita la Francia al King Baudouin Stadium di Bruxelles lunedì 28 settembre, prima che le due squadre si affrontino di nuovo nella gara di ritorno allo Stade de France di Saint-Denis una settimana più tardi. Entrambe le partite fanno parte di un impegnativo calendario del Gruppo A1 della Lega A, che comprende anche Italia e Turchia, con il derby franco-belga che porta sempre con sé un significato particolare vista la storia tra le due nazioni.

GOAL ha tutto quello che c'è da sapere per assicurarti subito i biglietti per Belgio-Francia, compresi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Belgio-Francia di UEFA Nations League A?

Belgio-Francia si gioca al Koning Boudewijnstadion di Bruxelles, con l'orario del calcio d'inizio ancora da confermare.

UEFA Nations League A - Game Week 2 28 set 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

Dove comprare i biglietti per Belgio-Francia?

I biglietti per la sfida di Bruxelles vengono messi inizialmente a disposizione attraverso i canali ufficiali di vendita della Royal Belgian Football Association, con priorità solitamente riservata ai membri prima che l'eventuale quota residua venga messa in vendita generale. I canali ufficiali della French Football Federation (FFF), comprese le vendite dirette tramite lo Stade de France, rappresentano il corrispettivo punto di partenza per la gara di ritorno di Saint-Denis.

StubHub è la soluzione da seguire se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite. Propone un'ampia gamma di opzioni di posti per la partita d'andata al King Baudouin Stadium di Bruxelles, oltre alle inserzioni per la gara di ritorno allo Stade de France.

Ecco alcune cose da sapere sull'acquisto dei biglietti per questa sfida:

Vendita generale ufficiale – si apre dopo la chiusura delle finestre di priorità per i membri, di solito più vicino al giorno della partita

Disponibilità limitata – le disponibilità ufficiali per la sfida di Bruxelles mostrano solo una piccola parte dei biglietti ancora rimasti, con la domanda in rapido aumento

Trasferimenti garantiti – ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, dando agli acquirenti la certezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita

Mercato secondario – StubHub è la soluzione da seguire se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite

Visto quanto rapidamente si stanno esaurendo i posti per la sfida di Bruxelles, è fortemente consigliata una prenotazione anticipata per entrambe le gare di questo derby.

Quanto costano i biglietti per Belgio-Francia?

I prezzi ufficiali per la sfida di Bruxelles sono stabiliti attraverso i canali di vendita della Royal Belgian Football Association, con l'intera gamma, dai posti standard a quelli premium, disponibile al prezzo nominale fino a esaurimento. I prezzi ufficiali di FFF e Stade de France si applicano allo stesso modo per la sfida di Saint-Denis.

StubHub è la soluzione da seguire se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite, e questa è una guida indicativa su cosa aspettarsi lì:

Posti più economici (Bruxelles): da circa 50 €, di solito nei settori superiori dietro le porte del King Baudouin Stadium

Posti di fascia media (Bruxelles): posti centrali lungo la linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto

Gara di ritorno a Saint-Denis: i prezzi allo Stade de France dovrebbero seguire un andamento simile, visto il profilo da derby di questa sfida, con la domanda destinata a crescere con l'avvicinarsi della partita

Come per qualsiasi derby ad alta richiesta, i prezzi possono cambiare rapidamente, quindi bloccare il proprio posto il prima possibile è in genere l'opzione più sicura se si ha un budget specifico.

Belgio-Francia di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Belgio-Francia, lo stato di forma

Il Belgio arriva a questa partita con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 2-1 contro la Spagna nei quarti di finale del Mondiale. Prima di allora, aveva ottenuto una vittoria per 4-1 contro gli USA e un successo per 3-2 contro il Senegal, mentre il 5-1 rifilato alla Nuova Zelanda è stato il risultato più convincente di questa serie. Un pareggio senza reti con l'Iran ha completato la sequenza di cinque partite. Il Belgio ha segnato 11 gol e ne ha subiti otto in queste gare.

Le ultime cinque partite della Francia hanno prodotto tre vittorie e due sconfitte. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 6-4 contro l'Inghilterra nelle semifinali del Mondiale. Ha perso anche 2-0 contro la Spagna nello spareggio per il terzo posto, ma i successi precedenti contro il Marocco (2-0), il Paraguay (1-0) e la Svezia (3-0) hanno mostrato la sua capacità di controllare le partite. La Francia ha segnato dieci gol e ne ha subiti otto nelle cinque gare.

Belgio-Francia: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre si è concluso 1-2 per la Francia, in una partita di UEFA Nations League A giocata a Bruxelles nell'ottobre 2024. Negli ultimi cinque confronti, la Francia ha vinto quattro volte contro l'unico successo del Belgio, con la sola vittoria belga arrivata in una semifinale del Mondiale 2018 conclusa 0-1 per la Francia nella sfida di ritorno. La Francia è stata la squadra dominante nella storia recente tra le due nazioni.

Belgio-Francia, classifica

Nel Gruppo 1 di UEFA Nations League A, il Belgio è attualmente primo mentre la Francia è seconda.