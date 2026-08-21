Come acquistare i biglietti per Bayer Leverkusen-Union Berlin: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Bayer Leverkusen affronta l'Union Berlin sabato 5 settembre 2026 alla BayArena di Leverkusen.

Il Leverkusen arriva a questa sfida in ottima forma pre-campionato, avendo vinto quattro delle cinque amichevoli disputate, compresi i successi contro Newcastle United e Siviglia. Nel frattempo, l'Union Berlin cercherà di riscattarsi dopo un pre-campionato complicato, in cui ha subito tre sconfitte in cinque partite.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Borussia Bayer Leverkusen vs Union Berlin, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Bayer Leverkusen vs Union Berlin in Bundesliga?

Il Bayer Leverkusen ospita l'Union Berlin alla BayArena di Leverkusen in una partita di Bundesliga, con l'orario del calcio d'inizio che sarà confermato più a ridosso della data.

Bundesliga - Game Week 2 5 set 2026 - 09:30 BayArena

Come acquistare i biglietti per Bayer Leverkusen vs Union Berlin in Bundesliga?

I biglietti per Bayer Leverkusen vs Union Berlin possono essere acquistati attraverso canali ufficiali e secondari:

Portale ufficiale biglietti del Leverkusen: acquisto diretto tramite il negozio online dei biglietti del Bayer 04, dove i membri ufficiali del club hanno accesso prioritario alla prevendita prima che gli eventuali tagliandi rimanenti vengano messi in vendita al pubblico generale.

Rivendita ufficiale (Ticketbörse): quando la partita è esaurita, i biglietti ufficiali a prezzo nominale restituiti dagli abbonati sono disponibili sulla piattaforma ufficiale di rivendita del Leverkusen.

Quota riservata ai tifosi ospiti: i sostenitori dell'Union Berlin possono acquistare i biglietti tramite il sistema ufficiale di biglietteria dell'Union Berlin, che in genere richiede l'iscrizione al club o precedenti punti fedeltà legati ai biglietti.

Mercati secondari & VIP: i biglietti possono essere trovati anche tramite piattaforme di biglietteria di terze parti o attraverso opzioni ufficiali hospitality e pacchetti VIP come StubHub .

Quanto costano i biglietti per Bayer Leverkusen vs Union Berlin in Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra Bayer Leverkusen e Union Berlin variano a seconda che si acquistino tagliandi a prezzo nominale o tramite piattaforme secondarie di biglietteria:

Tariffe ufficiali a prezzo nominale: i biglietti standard per adulti per la singola partita alla BayArena vanno in genere da 15 € a 55 € . Le opzioni più economiche, nelle aree in piedi/curve, si trovano nella Nordkurve o nei settori Sud, mentre le tribune laterali centrali, Osttribüne e Westtribüne, hanno i prezzi più alti.

Piattaforme secondarie di rivendita: sui mercati secondari dei biglietti come Stubhub, i prezzi dei tagliandi partono attualmente da circa 53 $ a 59 $ (50 € a 55 €) , con prezzi medi di rivendita intorno a 225 $ a 245 $ a seconda della categoria del posto e della domanda.

Bayer Leverkusen vs Union Berlin in Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Bayer Leverkusen vs Union Berlin: stato di forma

Il Bayer Leverkusen si avvicina alla nuova stagione con quattro vittorie nelle cinque amichevoli pre-campionato disputate. L'uscita più recente è stata il successo per 2-1 contro il Newcastle United del 15 agosto, e in estate ha battuto anche il Siviglia per 2-1 e travolto il Genk per 4-0. L'unica sconfitta è arrivata contro il Nottingham Forest, vittorioso 2-1 il 12 agosto. In queste cinque partite, il Leverkusen ha segnato 12 gol e ne ha subiti quattro.

Il pre-campionato dell'Union Berlin racconta invece una storia diversa. La squadra di Lustrinelli ha perso tre delle cinque amichevoli, compresa la sconfitta per 4-2 contro l'Ipswich Town del 15 agosto e i ko consecutivi contro Dynamo Dresda e Aarau tra la fine di luglio e l'inizio di agosto. L'unica vittoria è arrivata contro l'Aris Limassol, un 3-2 del 9 agosto. L'Union ha segnato nove gol nelle cinque partite, ma ne ha subiti dieci, un dato difensivo che preoccuperà lo staff tecnico in vista di una difficile gara d'esordio.

Bayer Leverkusen vs Union Berlin: precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre si è concluso con una vittoria casalinga per 1-0 dell'Union Berlin il 21 febbraio 2026, in Bundesliga. In precedenza, il Leverkusen aveva vinto 2-0 alla BayArena nell'ottobre 2025. Negli ultimi cinque confronti in Bundesliga, il Leverkusen ha il bilancio migliore con tre vittorie contro l'unica dell'Union, mentre una partita si è chiusa senza gol. Il Leverkusen ha segnato sette reti in queste cinque gare, mentre l'Union ne ha realizzate tre.

Bayer Leverkusen vs Union Berlin: classifica

Nella classifica di Bundesliga, il Bayer Leverkusen è secondo mentre l'Union Berlin è al 16° posto.