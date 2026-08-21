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Come acquistare i biglietti per Bayer Leverkusen-Union Berlin: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Bayer Leverkusen affronta l'Union Berlin in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Bayer Leverkusen affronta l'Union Berlin sabato 5 settembre 2026 alla BayArena di Leverkusen.

Il Leverkusen arriva a questa sfida in ottima forma pre-campionato, avendo vinto quattro delle cinque amichevoli disputate, compresi i successi contro Newcastle United e Siviglia. Nel frattempo, l'Union Berlin cercherà di riscattarsi dopo un pre-campionato complicato, in cui ha subito tre sconfitte in cinque partite.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Borussia Bayer Leverkusen vs Union Berlin, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Bayer Leverkusen vs Union Berlin in Bundesliga?

Il Bayer Leverkusen ospita l'Union Berlin alla BayArena di Leverkusen in una partita di Bundesliga, con l'orario del calcio d'inizio che sarà confermato più a ridosso della data.

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Bundesliga - Game Week 2
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Come acquistare i biglietti per Bayer Leverkusen vs Union Berlin in Bundesliga?

I biglietti per Bayer Leverkusen vs Union Berlin possono essere acquistati attraverso canali ufficiali e secondari:

  • Portale ufficiale biglietti del Leverkusen: acquisto diretto tramite il negozio online dei biglietti del Bayer 04, dove i membri ufficiali del club hanno accesso prioritario alla prevendita prima che gli eventuali tagliandi rimanenti vengano messi in vendita al pubblico generale.
  • Rivendita ufficiale (Ticketbörse): quando la partita è esaurita, i biglietti ufficiali a prezzo nominale restituiti dagli abbonati sono disponibili sulla piattaforma ufficiale di rivendita del Leverkusen.
  • Quota riservata ai tifosi ospiti: i sostenitori dell'Union Berlin possono acquistare i biglietti tramite il sistema ufficiale di biglietteria dell'Union Berlin, che in genere richiede l'iscrizione al club o precedenti punti fedeltà legati ai biglietti.
  • Mercati secondari & VIP: i biglietti possono essere trovati anche tramite piattaforme di biglietteria di terze parti o attraverso opzioni ufficiali hospitality e pacchetti VIP come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Bayer Leverkusen vs Union Berlin in Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra Bayer Leverkusen e Union Berlin variano a seconda che si acquistino tagliandi a prezzo nominale o tramite piattaforme secondarie di biglietteria:

  • Tariffe ufficiali a prezzo nominale: i biglietti standard per adulti per la singola partita alla BayArena vanno in genere da 15 € a 55 €. Le opzioni più economiche, nelle aree in piedi/curve, si trovano nella Nordkurve o nei settori Sud, mentre le tribune laterali centrali, Osttribüne e Westtribüne, hanno i prezzi più alti.
  • Piattaforme secondarie di rivendita: sui mercati secondari dei biglietti come Stubhub, i prezzi dei tagliandi partono attualmente da circa 53 $ a 59 $ (50 € a 55 €), con prezzi medi di rivendita intorno a 225 $ a 245 $ a seconda della categoria del posto e della domanda.

Bayer Leverkusen vs Union Berlin in Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Bayer Leverkusen vs Union Berlin: stato di forma

Il Bayer Leverkusen si avvicina alla nuova stagione con quattro vittorie nelle cinque amichevoli pre-campionato disputate. L'uscita più recente è stata il successo per 2-1 contro il Newcastle United del 15 agosto, e in estate ha battuto anche il Siviglia per 2-1 e travolto il Genk per 4-0. L'unica sconfitta è arrivata contro il Nottingham Forest, vittorioso 2-1 il 12 agosto. In queste cinque partite, il Leverkusen ha segnato 12 gol e ne ha subiti quattro.

Il pre-campionato dell'Union Berlin racconta invece una storia diversa. La squadra di Lustrinelli ha perso tre delle cinque amichevoli, compresa la sconfitta per 4-2 contro l'Ipswich Town del 15 agosto e i ko consecutivi contro Dynamo Dresda e Aarau tra la fine di luglio e l'inizio di agosto. L'unica vittoria è arrivata contro l'Aris Limassol, un 3-2 del 9 agosto. L'Union ha segnato nove gol nelle cinque partite, ma ne ha subiti dieci, un dato difensivo che preoccuperà lo staff tecnico in vista di una difficile gara d'esordio.

B04

B04 - Forma

GNK
V4-0
ESN
V3-0
SEV
V2-1
NFO
S2-1
NEW
V1-2
Gol segnato (subito)
12/4
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
FCU

FCU - Forma

AAR
S2-1
DOD
S2-1
CGL
D2-2
ARL
V3-2
IPS
S2-4
Gol segnato (subito)
9/12
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Bayer Leverkusen vs Union Berlin: precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre si è concluso con una vittoria casalinga per 1-0 dell'Union Berlin il 21 febbraio 2026, in Bundesliga. In precedenza, il Leverkusen aveva vinto 2-0 alla BayArena nell'ottobre 2025. Negli ultimi cinque confronti in Bundesliga, il Leverkusen ha il bilancio migliore con tre vittorie contro l'unica dell'Union, mentre una partita si è chiusa senza gol. Il Leverkusen ha segnato sette reti in queste cinque gare, mentre l'Union ne ha realizzate tre.

Testa a testa

Bayer LeverkusenPareggioUnion Berlino
3
1
1
Bundesliga
Union Berlino badge
Union Berlino
FCU
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
0
FIN
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
Union Berlino badge
Union Berlino
FCU
0
FIN
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
0
Union Berlino badge
Union Berlino
FCU
0
FIN
Bundesliga
Union Berlino badge
Union Berlino
FCU
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FIN
Bundesliga
Union Berlino badge
Union Berlino
FCU
0
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
FIN
5Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

Bayer Leverkusen vs Union Berlin: classifica

Nella classifica di Bundesliga, il Bayer Leverkusen è secondo mentre l'Union Berlin è al 16° posto.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
00000000
6
FrancoforteFrancoforteSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC ColoniaFC ColoniaKOE
00000000
9
FriburgoFriburgoSCF
00000000
10
AmburgoAmburgoHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Magonza 05Magonza 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LipsiaRB LipsiaRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
00000000
17
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
00000000
18
Werder BremaWerder BremaSVW
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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