Il tradizionale appuntamento inaugurale del precampionato del Barcellona torna quest'anno in una sede familiare, e lo fa con una novità storica. La 61ª edizione del Trofeo Joan Gamper vedrà i giganti egiziani dell'Al Ahly diventare la prima squadra africana di sempre a prendere parte all'evento, quando affronteranno il Barça allo Spotify Camp Nou mercoledì 19 agosto 2026.

La partita sarà anche la prima gara casalinga del Barcellona nella stagione 2026/27 e la presentazione ufficiale della rosa del club, rendendola una delle edizioni del Gamper più attese degli ultimi anni. Sarà inoltre la prima volta che il trofeo verrà disputato allo Spotify Camp Nou dalla riapertura dello stadio, dopo che le edizioni recenti si erano giocate lontano da casa, all'Estadi Olímpic Lluís Companys e all'Estadi Johan Cruyff.

Lascia che GOAL ti spieghi come acquistare i biglietti per Barcellona-Al Ahly, quanto costano e cos'altro dovresti sapere prima di andare.

Quando si gioca Barcellona-Al Ahly?

Data Partita Luogo Biglietti 19 agosto 2026 Barcellona-Al Ahly Spotify Camp Nou, Barcellona Biglietti

Come acquistare i biglietti per Barcellona-Al Ahly

La strada più sicura passa attraverso i canali ufficiali di vendita del Barcellona, dove i soci hanno accesso prioritario prima della vendita generale. Con questa sfida che assume un peso extra sia come presentazione della rosa sia come primo Gamper di nuovo al Camp Nou, è lecito aspettarsi che i biglietti vadano a ruba: acquistare il prima possibile è la scelta più intelligente.

Il Camp Nou è ancora in una fase di riapertura graduale dopo la ristrutturazione, quindi la capienza potrebbe essere più limitata rispetto a una normale giornata di partita. Lo stadio è suddiviso in quattro settori principali:

Tribuna – il settore centrale premium con la migliore visuale

Lateral – i settori laterali che offrono una visuale panoramica del campo

Gol Sud – dietro una porta

Gol Nord – dietro la porta opposta

Se i biglietti ufficiali dovessero esaurirsi, o se vuoi maggiore flessibilità nella scelta dei posti, anche piattaforme di rivendita affidabili come StubHub propongono inserzioni per Barcellona-Al Ahly.

Quanto costano i biglietti per Barcellona-Al Ahly?

I prezzi dipendono dal settore, dall'anello e da quanto vicino alla partita si acquista. Le prime inserzioni partono da circa 24 € per i posti generici, salendo verso 199 € e oltre per le aree centrali premium. Sul mercato della rivendita, alcuni pacchetti sono stati messi in vendita a partire da circa 330-375 £, un segnale della domanda iniziale che questa sfida sta già generando.

Come sempre, i prezzi tendono a salire man mano che ci si avvicina al calcio d'inizio, quindi bloccare i posti in anticipo resta l'opzione più conveniente.

Barcellona e Al Ahly hanno già giocato una contro l'altra?

Sì, non è la prima volta che questi due giganti si affrontano, anche se è passato un po' di tempo. La sfida del 19 agosto sarà il loro quarto confronto complessivo, e il Barça ha vinto tutti i precedenti:

Data Competizione Sede Risultato aprile 1961 Amichevole Mokhtar El Tetsh Stadium, Il Cairo Barcellona 6-1 Al Ahly aprile 2007 Amichevole del centenario dell'Al Ahly Cairo International Stadium Barcellona 4-0 Al Ahly luglio 2009 Wembley Cup Wembley Stadium, Londra Barcellona 4-1 Al Ahly

Nonostante una storia di precedenti sbilanciata, questa sfida ha un significato ulteriore: sarà la prima visita in assoluto dell'Al Ahly al Camp Nou e la sua occasione per misurarsi per la prima volta sul campo del club contro l'attuale squadra del Barça.

Cosa aspettarsi da Barcellona-Al Ahly

Questo sarà solo il secondo confronto di sempre tra i due club, con l'unico precedente risalente a quasi due decenni fa, un elemento che rende ancora più significativo il ritorno di questa sfida al Camp Nou. L'Al Ahly arriva da una storia che lo vede come una delle squadre più vincenti d'Africa, mentre il Barça sfrutterà l'occasione per presentare la propria rosa ai tifosi, compresi eventuali nuovi arrivi, poco prima dell'inizio della nuova stagione in patria.

Aspettatevi un test precampionato ad alto ritmo per entrambe le squadre, il tutto esaurito al Camp Nou e una vera atmosfera da grande occasione mentre la stagione del Barcellona prende ufficialmente il via.

Dove si gioca Barcellona-Al Ahly?

Il Barcellona è tornato ufficialmente allo Spotify Camp Nou il 22 novembre 2025 dopo oltre due anni di partite casalinghe giocate a Montjuïc durante i lavori di riqualificazione. Lo stadio resta in una fase di riapertura graduale, con capienza e servizi ancora in espansione. Questa sfida segna la prima volta dopo diversi anni in cui il Trofeo Gamper viene disputato nella casa rinnovata del Barcellona, aggiungendo un ulteriore livello di importanza al confronto tra Barça e Al Ahly.