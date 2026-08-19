Come acquistare i biglietti per Barcellona-Al Ahly: prezzi del Trofeo Joan Gamper 2026, orario del calcio d'inizio e altro ancora

Il tradizionale appuntamento di apertura del pre-campionato del Barcellona torna quest'anno in una sede familiare, e lo fa con una novità storica. La 61ª edizione del Trofeo Joan Gamper vedrà gli egiziani dell'Al Ahly diventare la prima squadra africana di sempre a prendere parte all'evento, quando affronteranno i blaugrana allo Spotify Camp Nou mercoledì 19 agosto 2026.

La partita sarà anche la prima gara casalinga del Barcellona nella stagione 2026/27 e la presentazione ufficiale della rosa del club, rendendola una delle edizioni del Gamper più attese degli ultimi anni. Sarà inoltre la prima volta che il trofeo verrà disputato allo Spotify Camp Nou dalla riapertura dello stadio, dopo che le edizioni recenti si erano giocate lontano da casa, all'Estadi Olímpic Lluís Companys e all'Estadi Johan Cruyff.

Lascia che GOAL ti spieghi come acquistare i biglietti per Barcellona-Al Ahly, quanto costano e cos'altro dovresti sapere prima di andare.

Quando si gioca Barcellona-Al Ahly?

Data Partita Luogo Biglietti 19 agosto 2026 Barcellona-Al Ahly Spotify Camp Nou, Barcellona Biglietti

Come acquistare i biglietti per Barcellona-Al Ahly

La strada più sicura è passare dai canali ufficiali di biglietteria dell'FC Barcelona, dove i soci hanno accesso prioritario prima della vendita generale. Con questa partita che ha un valore aggiunto sia come presentazione della rosa sia come primo Gamper di nuovo al Camp Nou, è prevedibile che i biglietti vadano a ruba: acquistare il prima possibile è la scelta più intelligente.

Il Camp Nou è ancora in una fase di riapertura graduale dopo la ristrutturazione, quindi la capienza potrebbe essere più limitata rispetto a una normale giornata di campionato. Lo stadio è suddiviso in quattro settori principali:

Tribuna – il settore centrale premium con la visuale migliore

Lateral – settori laterali che offrono una vista panoramica sul campo

Gol Sud – dietro una porta

Gol Nord – dietro la porta opposta

Se i biglietti ufficiali vanno esauriti, oppure se vuoi maggiore flessibilità nella scelta dei posti, anche piattaforme di rivendita affidabili come StubHub hanno inserzioni per Barcellona-Al Ahly.

Quanto costano i biglietti per Barcellona-Al Ahly?

I prezzi dipendono dal settore, dall'anello e da quanto vicino alla partita si acquista. Le prime inserzioni partono da circa 24 € per i posti standard, salendo verso 199 € e oltre per le aree centrali premium. Sul mercato della rivendita, sono stati messi in vendita pacchetti a partire da circa 330–375 £, segnale della forte domanda iniziale che questo confronto sta già generando.

Come sempre, i prezzi tendono a salire man mano che ci si avvicina al calcio d'inizio, quindi bloccare i posti in anticipo è l'opzione più conveniente.

Barcellona e Al Ahly si sono già affrontati?

Sì, non è la prima volta che questi due giganti si incontrano, anche se è passato un po' di tempo. La sfida del 19 agosto sarà il loro quarto confronto complessivo e il Barça ha vinto tutti i precedenti:

Data Competizione Sede Risultato aprile 1961 Amichevole Mokhtar El Tetsh Stadium, Il Cairo Barcellona 6-1 Al Ahly aprile 2007 Amichevole del centenario dell'Al Ahly Cairo International Stadium Barcellona 4-0 Al Ahly luglio 2009 Wembley Cup Wembley Stadium, Londra Barcellona 4-1 Al Ahly

Nonostante la storia a senso unico, questa sfida ha un significato aggiuntivo: sarà la prima visita in assoluto dell'Al Ahly al Camp Nou e la sua occasione di misurarsi per la prima volta sul campo del club contro l'attuale squadra del Barça.

Cosa aspettarsi da Barcellona-Al Ahly

Questo è solo il secondo incontro di sempre tra i due club, con l'unico precedente risalente a quasi due decenni fa, dettaglio che rende il nuovo confronto al Camp Nou ancora più significativo. L'Al Ahly si presenta come una delle squadre più vincenti d'Africa, mentre il Barça sfrutta l'occasione per presentare la rosa ai tifosi, compresi eventuali nuovi arrivi, poco prima dell'inizio della nuova stagione in patria.

Aspettatevi un test pre-campionato ad alto ritmo per entrambe le squadre, il tutto esaurito al Camp Nou e una vera atmosfera da grande evento mentre la stagione del Barcellona prende ufficialmente il via.

Dove si gioca Barcellona-Al Ahly?

Il Barcellona è tornato ufficialmente allo Spotify Camp Nou il 22 novembre 2025 dopo più di due anni passati a giocare le partite casalinghe a Montjuïc durante i lavori di riqualificazione. Lo stadio è ancora in una fase di riapertura graduale, con capienza e servizi in continua espansione. Questa sfida segna la prima volta dopo diversi anni che il Trofeo Gamper viene disputato nella casa rinnovata del Barcellona, aggiungendo un ulteriore elemento di prestigio al confronto tra Barça e Al Ahly.