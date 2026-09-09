Come acquistare i biglietti per Austria-Israele: prezzi della UEFA Nations League B, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Austria apre la propria campagna di UEFA Nations League 2026/27 in casa contro Israele alla Raiffeisen Arena di Linz giovedì 24 settembre, dando il via a un programma del Gruppo B3 della Lega B che comprende anche Repubblica d'Irlanda e Kosovo. Le due squadre si affronteranno di nuovo nella gara di ritorno a novembre, offrendo ai tifosi due occasioni per seguire questo confronto nel corso della competizione.

GOAL ha tutto quello che c'è da sapere per assicurarti subito i biglietti di Austria-Israele, inclusi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Austria-Israele di UEFA Nations League B?

Austria-Israele si gioca alla Raiffeisen Arena di Linz, con l'orario esatto del calcio d'inizio locale confermato nei dettagli della partita sopra riportati.

UEFA Nations League B - Game Week 1 24 set 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

Dove acquistare i biglietti per Austria-Israele?

I biglietti per la partita di Linz vengono messi inizialmente a disposizione tramite i canali ufficiali di biglietteria della Federcalcio austriaca (OFB), con priorità solitamente riservata ai membri prima che l'eventuale disponibilità residua venga messa in vendita generale. I canali ufficiali della Federcalcio israeliana (IFA) rappresentano il punto di riferimento equivalente per la gara di Debrecen, dove attualmente si disputano le partite casalinghe di Israele.

StubHub è la soluzione giusta se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite. Propone un'ampia gamma di opzioni di posti per la gara inaugurale alla Raiffeisen Arena di Linz, oltre alle inserzioni per il ritorno a Debrecen.

Ecco alcuni aspetti utili da sapere sull'acquisto dei biglietti per questa sfida:

Vendita generale ufficiale – si apre dopo la chiusura delle finestre di priorità per i membri, di solito più a ridosso di ogni giornata di gara

Sede neutra – le partite casalinghe di Israele si giocano lontano da casa, quindi il ritorno si disputa a Debrecen, in Ungheria, e non in Israele

Trasferimenti garantiti – ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, dando agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita

Mercato secondario – StubHub è la soluzione giusta se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite

Vista la natura competitiva del girone, si consiglia di prenotare in anticipo per entrambe le gare di questo confronto.

Quanto costano i biglietti per Austria-Israele?

I prezzi ufficiali per la gara di Linz sono fissati tramite i canali di biglietteria dell'OFB, con l'intera gamma dai posti standard a quelli premium disponibile al prezzo nominale fino a esaurimento. Per la gara di Debrecen valgono allo stesso modo i prezzi ufficiali dell'IFA.

StubHub è la soluzione giusta se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite, e qui trovi una guida indicativa su cosa aspettarti lì:

Posti più economici (Linz): da circa 38 €, solitamente nei settori superiori dietro le porte della Raiffeisen Arena, tra le fasce di prezzo più accessibili del girone

Posti di fascia media (Linz): posti centrali lungo la linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto

Ritorno a Debrecen: inserzioni a partire da circa 50 €, con prezzi generalmente più accessibili rispetto a una serata di cartello in un impianto più grande

Come per qualsiasi partita internazionale in un girone competitivo, i prezzi possono cambiare con l'avvicinarsi del giorno della gara, quindi bloccare il proprio posto prima piuttosto che dopo è generalmente l'opzione più sicura se si ha un budget preciso.

Austria-Israele di UEFA Nations League B: tutto quello che c'è da sapere

Austria-Israele: stato di forma

L'Austria arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 3-0 contro la Spagna al Mondiale il 2 luglio, e nel torneo aveva perso anche 2-0 contro l'Argentina. Il 3-3 con l'Algeria e il 3-1 sulla Giordania hanno offerto momenti contrastanti nella fase a gironi, mentre l'1-0 in amichevole sulla Tunisia a giugno completa la serie di cinque partite. L'Austria ha segnato 10 gol in queste cinque gare e ne ha subiti sei.

Le ultime cinque partite di Israele raccontano di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. La gara più recente è stata l'1-0 sull'Albania in amichevole a giugno, mentre a novembre 2025 è arrivato anche il 4-1 sulla Moldova nelle qualificazioni al Mondiale. Nella serie compaiono anche il 2-2 con la Georgia e lo 0-0 con la Lituania, oltre alla sconfitta per 3-0 contro l'Italia. Israele ha segnato sette gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite.

Austria-Israele: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale a novembre 2021, quando l'Austria ha battuto Israele 4-2 in casa nelle qualificazioni al Mondiale. In precedenza era arrivato il successo di Israele per 5-2 nella gara di ritorno a settembre 2021, sempre nelle qualificazioni al Mondiale. Nei cinque precedenti registrati, che comprendono anche due sfide di qualificazione agli Europei nel 2019 e una gara di qualificazione al Mondiale del 2001, l'Austria ha vinto due volte, Israele ha vinto due volte e una partita è finita in pareggio. In totale, i cinque confronti hanno prodotto 22 gol.

Austria-Israele: classifica

Nel Gruppo 3 della Lega B di UEFA Nations League, l'Austria occupa attualmente il primo posto mentre Israele è terzo.