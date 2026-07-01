Come acquistare i biglietti per Australia-Egitto: prezzi, calendario degli ottavi di finale, offerte last minute e altro

Venerdì 3 luglio, in Texas, Australia ed Egitto si affrontano negli ottavi dei Mondiali 2026.
I Socceroos hanno superato il difficile Gruppo D grazie a tenacia tattica e difesa solida.
Di fronte avranno un Egitto opportunista, che ha superato il Gruppo G con risultati sofferti, tra cui la storica prima vittoria ai Mondiali (3-1 alla Nuova Zelanda).
GOAL offre tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, compreso come assicurarsi i posti per vedere la partita Australia-Egitto e quanto costano.
A che ora inizia Australia-Egitto?
Come acquistare i biglietti per Australia-Egitto ai Mondiali
Ecco in breve ciò che devi sapere:
- La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di richiesta e confermati subito. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è attivo e permette di comprare o vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni di questi siti prima di acquistare.
Quanto costano i biglietti per Australia-Egitto?
La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.
I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari; sui mercati secondari i prezzi sono ancora più alti.
Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:
Data
Fase / Categoria
Prezzi ufficiali
Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi molto richieste)
da 225 a 540 dollari
da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi standard)
da 225 $ a 540 $
da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)
4–7 luglio
Ottavi di finale
da 240 $ a 640 $
da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)
9–11 luglio
Quarti di finale
da 450 $ a 1.775 $
da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
14–15 luglio
Semifinali
da 930 $ a 3.295 $
da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
18 luglio
Spareggio per il terzo posto
da 250 $ a 800 $
da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglio
Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)
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