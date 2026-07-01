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Come acquistare i biglietti per Australia-Egitto: prezzi, calendario degli ottavi di finale, offerte last minute e altro

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L'Australia affronterà l'Egitto nella prossima partita dei Mondiali. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Venerdì 3 luglio, in Texas, Australia ed Egitto si affrontano negli ottavi dei Mondiali 2026.

I Socceroos hanno superato il difficile Gruppo D grazie a tenacia tattica e difesa solida.

Di fronte avranno un Egitto opportunista, che ha superato il Gruppo G con risultati sofferti, tra cui la storica prima vittoria ai Mondiali (3-1 alla Nuova Zelanda).

GOAL offre tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, compreso come assicurarsi i posti per vedere la partita Australia-Egitto e quanto costano.

A che ora inizia Australia-Egitto?

Come acquistare i biglietti per Australia-Egitto ai Mondiali

Ecco in breve ciò che devi sapere:

  • La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di richiesta e confermati subito. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è attivo e permette di comprare o vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni di questi siti prima di acquistare.

Quanto costano i biglietti per Australia-Egitto?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari; sui mercati secondari i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Prezzi ufficiali

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi molto richieste)

da 225 a 540 dollari

da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 $ a 640 $

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800 $

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Australia vs Egitto: tutto quello che c'è da sapere sulla partita dei Mondiali

Australia vs Egitto: forma delle squadre

AUS
-Forma

Goal segnato (subito)
3/4
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

EGI
-Forma

Goal segnato (subito)
7/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Australia vs Egitto: recenti scontri diretti

AUS

Ultima partita

EGI

0

Vittorie

0

Pareggi

1

Vittoria

0

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
1/1
Entrambe le squadre a segno
0/1

Notizie sulle squadre

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