Come acquistare i biglietti per Augsburg-Bayern Monaco: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Augsburg affronta il Bayern Monaco sabato 10 ottobre 2026 alla WWK Arena di Augusta.

Il Bayern Monaco ha storicamente dominato il derby bavarese, conquistando 27 vittorie in 35 partite ufficiali contro l'FC Augsburg. Nonostante il vantaggio complessivo di lunga data del Bayern, l'Augsburg ha dimostrato negli anni di poter firmare sorprendenti imprese casalinghe. Nel loro incrocio più recente, il 24 gennaio 2026, l'Augsburg ha ottenuto una entusiasmante vittoria per 2-1 contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Augsburg-Bayern Monaco, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Augsburg-Bayern Monaco in Bundesliga?

Augsburg-Bayern Monaco si gioca alla WWK Arena di Augusta sabato 10 ottobre 2026.

Bundesliga - Game Week 5 10 ott 2026 - 09:30 WWK Arena

Come acquistare i biglietti di Augsburg-Bayern Monaco in Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita Augsburg-Bayern Monaco alla WWK Arena, hai alcune opzioni a seconda della disponibilità e delle tue preferenze:

1. Ticket shop online ufficiale dell'FC Augsburg

I membri ufficiali del club spesso ottengono l'accesso prioritario prima che i biglietti rimanenti vengano messi in vendita al pubblico generale. Poiché il Bayern Monaco è una sfida ad alta richiesta, i biglietti del mercato primario spesso si esauriscono rapidamente durante la prevendita riservata ai membri.

2. Cambio biglietti ufficiale dell'FC Augsburg

Se i biglietti regolari sono esauriti, cerca il mercato ufficiale di rivendita del club (Ticketbörse) sul portale dell'FC Augsburg. Gli abbonati o i tifosi che non possono partecipare rivendono i loro biglietti al valore nominale verificato.

3. Settore ospiti tramite il Bayern Monaco

Se preferisci sederti con i tifosi del Bayern Monaco, i biglietti vengono assegnati attraverso il portale ufficiale biglietti del Bayern. I membri del Bayern possono richiedere in anticipo i biglietti per le partite in trasferta tramite un sistema di ballottaggio o con acquisto diretto sul sito del ticket center del Bayern.

Quanto costano i biglietti di Augsburg-Bayern Monaco in Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per FC Augsburg-FC Bayern Monaco alla WWK Arena variano notevolmente a seconda che si acquistino biglietti al valore nominale direttamente dall'FC Augsburg oppure biglietti di rivendita sul mercato secondario.

Prezzi dei biglietti sul mercato primario (vendita ufficiale FC Augsburg)

I biglietti ufficiali per singola partita al valore nominale per le gare di prima fascia (Pot A) alla WWK Arena seguono la struttura dei prezzi ufficiale dell'FC Augsburg:

Posti in piedi (blocchi K, L, M, N, O): 18 € (ridotto: 16 €)

Categoria 3 (blocchi A, Y, Z): 49 € (ridotto: 46 € | bambini sotto i 14 anni: 25 €)

Categoria 2 (blocchi B, C, P, Q): 58 € (ridotto: 54 € | bambini/ragazzi: 29 €)

Categoria 1b (blocchi D, H, R, V): 66 € (ridotto: 62 €)

Categoria 1a (blocchi S, T, U): 75 € (ridotto: 71 €)

Settore famiglie (blocchi I, J):58 € (ridotto: 54 € | bambini sotto i 14 anni: 29 €)

Augsburg-Bayern Monaco in Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Augsburg e Bayern Monaco

L'Augsburg ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, perdendo una sola volta in un'amichevole precampionato contro il Leeds United. Il risultato più recente è stato il successo per 4-1 in Bundesliga contro l'Eintracht Francoforte, e ha anche ottenuto una vittoria per 3-0 contro lo Schalke nella giornata inaugurale. Nelle ultime cinque partite, l'Augsburg ha segnato 20 gol e ne ha subiti appena sei, compreso il 2-0 in DFB-Pokal sul campo dell'Energie Cottbus.

Il Bayern Monaco ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiandone una e senza perderne nessuna nelle gare ufficiali. L'impegno più recente è stato lo 0-0 in Bundesliga sul campo dello Schalke, che ha posto fine a una serie di 47 partite consecutive a segno in campionato. In precedenza, il Bayern aveva battuto il VfB Stoccarda 5-1 nella giornata inaugurale di Bundesliga e il Borussia Dortmund 2-1 in Supercoppa. Ha anche vinto 4-1 sul campo dell'Osnabrück in DFB-Pokal.

Augsburg-Bayern Monaco: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre si è giocato il 24 gennaio 2026, quando il Bayern Monaco ha vinto 2-1 in casa in Bundesliga. Nelle ultime cinque sfide dirette in campionato, il Bayern ha vinto quattro volte e l'Augsburg una, con l'unico successo dei Fuggerstädter arrivato proprio in quella stessa partita del gennaio 2026. Il Bayern ha segnato 14 gol in queste cinque partite e ne ha subiti sette.