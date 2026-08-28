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Come acquistare i biglietti per Augsburg-Bayer Leverkusen: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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L’Augsburg affronta il Bayer Leverkusen in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Augsburg affronta il Bayer Leverkusen sabato 12 settembre 2026 alla WWK Arena di Augsburg.

L'Augsburg cercherà di replicare i recenti successi contro il Leverkusen, dopo aver ottenuto vittorie in entrambi gli scontri diretti di Bundesliga nella stagione 2025-26.  Nel frattempo, il Bayer Leverkusen punterà a far valere la propria qualità in trasferta e a conquistare tre punti cruciali lontano da casa nelle prime fasi della stagione di campionato.  

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Augsburg-Bayer Leverkusen, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Augsburg-Bayer Leverkusen in Bundesliga?

Augsburg-Bayer Leverkusen si gioca alla WWK Arena di Augsburg, con l'orario d'inizio che sarà confermato più vicino alla data della partita.

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Bundesliga - Game Week 3
WWK Arena

Come acquistare i biglietti per Augsburg-Bayer Leverkusen in Bundesliga?

I biglietti di FC Augsburg e Bayer 04 Leverkusen possono essere acquistati direttamente tramite i portali ufficiali dei club e i partner autorizzati:

  • Ticket Shop ufficiale dell'FC Augsburg: disponibile sul sito ufficiale dell'FC Augsburg (fcaugsburg.de) nella sezione ticketing, che rappresenta il venditore principale e più affidabile per le partite ospitate alla WWK Arena.
  • Portale biglietti trasferta del Bayer 04 Leverkusen: accessibile tramite il sito ufficiale del Bayer 04 Leverkusen (bayer04.de), specificamente per i membri verificati del club Leverkusen e i tifosi del settore ospiti.
  • Biglietteria della WWK Arena: punti vendita allo stadio di Augsburg, soggetti a disponibilità il giorno della partita se l'incontro non è completamente esaurito.
  • Piattaforme di rivendita secondaria: marketplace secondari di biglietti come StubHub, che aggregano tagliandi da venditori terzi se l'allocazione ufficiale è esaurita.

Quanto costano i biglietti per Augsburg-Bayer Leverkusen in Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra FC Augsburg e Bayer Leverkusen variano in base alla categoria e al canale di acquisto:

Prezzi ufficiali dei club (valore nominale)

  • Posti in piedi (Ultras / tifosi locali): circa 12-15 £ (15-17 €)
  • Tribuna Sud / dietro la porta: circa 21-38 £ (25-45 €)
  • Categoria 2 e 3 (tribune laterali / curve): circa 27-44 £ (32-52 €)
  • Categoria 1 (Gegengerade / settore centrale laterale): circa 38-58 £ (45-69 €)

Prezzi del mercato di rivendita secondario

  • Prezzo di partenza: disponibile da 30 £ sui marketplace di rivendita secondaria come StubHub.
  • Prezzo medio di rivendita: varia tra 45 e 110 £ a seconda della vicinanza del posto, della posizione del settore e della domanda sotto data.

Augsburg-Bayer Leverkusen in Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Augsburg e Bayer Leverkusen

L'Augsburg arriva a questa sfida con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata il successo per 2-0 in DFB-Pokal sul campo dell'Energie Cottbus il 22 agosto, arrivato dopo il pesante 4-0 subito contro il Leeds United in un'amichevole precampionato. In precedenza, durante l'estate, l'Augsburg ha battuto il Sassuolo 3-2 e travolto lo SC Schwaz, squadra di categoria inferiore, per 15-0, mentre figura anche una sconfitta per 5-2 contro il Bournemouth. In queste cinque gare, l'Augsburg ha segnato 20 gol e ne ha subiti 11.

Nelle ultime cinque partite, il Leverkusen ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta. La più recente è stata il netto 4-0 in DFB-Pokal sul campo del Wehen Wiesbaden il 22 agosto. Ha inoltre battuto il Newcastle United 2-1 e il Siviglia 2-1 nel precampionato, mentre l'unica sconfitta è arrivata contro il Nottingham Forest, vincente 2-1 il 12 agosto. Il Leverkusen ha segnato nove gol in queste cinque partite e ne ha subiti quattro, comprese due gare senza subire reti.

FCA

FCA - Forma

BOU
S2-5
SCH
V0-15
SAS
V3-2
LEE
S4-0
COT
V0-2
Gol segnato (subito)
22/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
B04

B04 - Forma

ESN
V3-0
SEV
V2-1
NFO
S2-1
NEW
V1-2
SVW
V0-4
Gol segnato (subito)
12/4
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Augsburg-Bayer Leverkusen: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi due club risale al 18 aprile 2026, quando l'Augsburg ha vinto 2-1 sul campo del Leverkusen in una partita di Bundesliga. Prima di allora, l'Augsburg aveva vinto anche la sfida d'andata nel dicembre 2025, battendo il Leverkusen 2-0 alla WWK Arena. Negli ultimi cinque confronti di Bundesliga, l'Augsburg ha vinto due volte, il Leverkusen ha vinto due volte, e una partita si è conclusa con un successo casalingo del Leverkusen per 2-0 nell'aprile 2025. Il bilancio degli scontri diretti in queste cinque gare è in perfetto equilibrio, con entrambe le squadre che hanno dimostrato di poter vincere sul campo dell'altra.

Testa a testa

AugsburgPareggioBayer Leverkusen
2
0
3
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
FIN
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
0
FIN
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
FIN
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FIN
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
FIN
5Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Classifica di Augsburg-Bayer Leverkusen

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
00000000
6
FrancoforteFrancoforteSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC ColoniaFC ColoniaKOE
00000000
9
FriburgoFriburgoSCF
00000000
10
AmburgoAmburgoHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Magonza 05Magonza 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LipsiaRB LipsiaRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
00000000
17
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
00000000
18
Werder BremaWerder BremaSVW
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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