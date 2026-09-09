Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
LaLiga
team-logoAtletico Madrid
Riyadh Air Metropolitano
team-logoReal Madrid

Tradotto da

Come acquistare i biglietti per Atletico Madrid-Real Madrid: prezzi della Liga, informazioni sul derby di Madrid, vendite last minute e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
LaLiga
Real Madrid
Atletico Madrid

Se stai cercando di acquistare i biglietti per Atletico Madrid-Real Madrid per la stagione 2026/27, puoi usare i link qui sotto per assicurarti biglietti e pacchetti.

Prenota i biglietti per Atletico Madrid-Real Madrid:

🎟️ Atletico Madrid-Real MadridBiglietti: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️ Biglietti La Liga: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️ Biglietti Atletico Madrid-Real Madrid sotto i 400 €: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️ Biglietti anello inferiore (bordocampo): PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️ Biglietti anello superiore: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️ Biglietti dietro la porta: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️ Biglietti casa: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️ Biglietti ospiti: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️ Pacchetti hospitality e biglietti: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️ Biglietti per lo stadioRiyadh Air Metropolitano: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️ Vedi tutti i biglietti per Atletico Madrid-Real Madrid: PRENOTA I BIGLIETTI

Cos'è il derby di Madrid?

L'Atletico Madrid ospita il Real Madrid al Riyadh Air Metropolitano nel primo derby di Madrid della stagione 2026/27 di Liga, una delle sfide più combattute del calcio mondiale.

L'Atletico arriva a questo appuntamento dopo una campagna davvero solida sotto la guida di Diego Simeone, con il raggiungimento delle semifinali di Champions League e della finale di Copa del Rey nella scorsa stagione, mentre il Real Madrid si presenta con il nuovo allenatore Jose Mourinho, di ritorno nella capitale spagnola per una seconda esperienza mentre il club cerca di riscattarsi dopo un'annata senza trofei.

Quando è il calcio d'inizio di Atletico Madrid-Real Madrid di Liga?

crest
LaLiga - Game Week 7
Riyadh Air Metropolitano

Come acquistare i biglietti per Atletico Madrid-Real Madrid di Liga?

I biglietti ufficiali sono generalmente disponibili tramite il portale ticketing del club Atletico Madrid, anche se per una partita di questa portata il derby di Madrid è costantemente uno dei due biglietti più difficili da trovare attraverso i canali ufficiali durante la stagione, insieme a El Clasico. La domanda da parte di entrambe le tifoserie, oltre ai tifosi neutrali che vogliono vedere da vicino Mbappe e compagni, fa sì che le disponibilità tendano a sparire molto rapidamente una volta messe in vendita.

Considerata la qualità in campo, dal Real Madrid in ricostruzione di Mourinho a un Atletico che la scorsa stagione si è spinto in profondità nelle competizioni europee, per i tifosi che vogliono garantirsi un posto invece di rischiare di restare fuori è fortemente consigliata una prenotazione anticipata sul mercato secondario.

Quanto costano i biglietti per Atletico Madrid-Real Madrid di Liga?

I biglietti dell'Atletico Madrid sono generalmente tra le opzioni più accessibili per un grande club europeo, ma i prezzi per il derby di Madrid si collocano ben al di sopra della fascia standard vista la domanda coinvolta.

Per una tipica partita di Liga, i biglietti standard al Riyadh Air Metropolitano possono partire da circa 30 euro, con i posti premium e quelli nelle tribune laterali che salgono ben oltre a seconda della categoria. Per una sfida di questo livello, però, bisogna aspettarsi prezzi iniziali sensibilmente più alti, con i biglietti più economici disponibili che rappresentano il miglior punto d'ingresso per i tifosi che vogliono semplicemente essere allo stadio al calcio d'inizio.

Sul mercato secondario, i prezzi per il derby di Madrid tendono in genere a salire bruscamente nei giorni che precedono il calcio d'inizio, man mano che la disponibilità si riduce, quindi prenotare in anticipo tramite StubHub è il modo migliore per assicurarsi il prezzo più basso disponibile e la più ampia scelta di posti. I prezzi degli abbonamenti dell'Atletico Madrid vanno da circa 290 euro nella fascia più economica fino a ben oltre 2.000 euro per le posizioni più esclusive, dando un'idea della portata della domanda per le più grandi partite casalinghe del club.

Atletico Madrid-Real Madrid di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Atletico Madrid-Real Madrid: stato di forma

ATM

ATM - Forma

OM
V1-2
MAL
V2-0
VIL
D2-2
SEV
V1-3
ATH
S3-0
Gol segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
RMA

RMA - Forma

ESP
V1-2
RSO
V4-1
MAL
V4-0
BET
S1-0
INT
V2-1
Gol segnato (subito)
12/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Atletico Madrid-Real Madrid: precedenti recenti

Testa a testa

Atletico MadridPareggioReal Madrid
1
0
4
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
FIN
Supercoppa di Lega
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
LaLiga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
5
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FIN
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FIN
9Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Atletico Madrid-Real Madrid: classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
4400172+1512
V
V
V
V
2
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
4310103+710
V
V
D
V
3
Real MadridReal MadridRMA
4301103+79
S
V
V
V
4
Real BetisReal BetisBET
43015509
V
S
V
V
5
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
422085+38
V
V
D
D
6
Atletico MadridAtletico MadridATM
421176+17
S
V
D
V
7
SivigliaSivigliaSEV
421176+17
D
S
V
V
8
OsasunaOsasunaOSA
421156-17
S
V
V
D
9
Real SociedadReal SociedadRSO
521268-27
V
D
V
S
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
420265+16
V
V
S
S
11
LevanteLevanteLEV
41215505
D
V
D
S
12
EspanyolEspanyolESP
411265+14
D
S
S
V
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
411278-14
S
V
S
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
4112710-34
V
S
D
S
15
GetafeGetafeGET
411225-34
D
S
V
S
16
Celta VigoCelta VigoCEL
503225-33
D
D
S
S
D
17
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
S
S
D
D
18
MalagaMalagaMAL
402217-62
D
S
D
S
19
ElcheElcheELC
4013512-71
S
S
S
D
20
ValenciaValenciaVAL
401319-81
S
S
S
D
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google