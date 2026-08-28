Come acquistare i biglietti per Atletico Madrid-Osasuna: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Atletico Madrid affronta l'Osasuna mercoledì 16 settembre 2026 al Riyadh Air Metropolitano di Madrid.

Storicamente, l'Atlético Madrid vanta un netto vantaggio in questa sfida, avendo vinto 20 dei precedenti confronti diretti contro l'Osasuna. L'ultimo incontro, disputato a maggio 2026, si è concluso con una sofferta vittoria per 2-1 dell'Atlético Madrid all'El Sadar Stadium.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Atletico Madrid-Osasuna, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Atletico Madrid-Osasuna in Liga?

Atletico Madrid-Osasuna si gioca al Riyadh Air Metropolitano di Madrid, con i dettagli ufficiali sull'orario del calcio d'inizio indicati sopra.

LaLiga - Game Week 6 16 set 2026 - 09:00 Riyadh Air Metropolitano

Come acquistare i biglietti di Atletico Madrid-Osasuna in Liga?

Puoi acquistare i biglietti per la partita di Liga tra Atlético Madrid e Osasuna al Riyadh Air Metropolitano attraverso diverse opzioni:

Sito ufficiale del club: L'opzione principale e più sicura è il sito ufficiale dell'Atlético Madrid. In genere i biglietti vengono messi in vendita per i non membri dopo una finestra di prelazione riservata ai soci.

Marketplace secondari e aggregatori: Piattaforme come StubHub aggregano biglietti di rivendita da parte dei venditori.

Agenzie di viaggio autorizzate: Aziende come P1 Travel offrono pacchetti ufficiali con biglietti per il giorno della partita e hospitality.

Biglietteria dello stadio: Il giorno della partita, salvo disponibilità, gli eventuali biglietti rimanenti possono essere acquistati direttamente alle biglietterie situate al Riyadh Air Metropolitano di Madrid.

Quanto costano i biglietti di Atletico Madrid-Osasuna in Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Liga tra Atlético Madrid e Osasuna al Riyadh Air Metropolitano variano in base alla categoria del posto e alla piattaforma di acquisto:

Posti base / settore superiore: I biglietti standard partono da circa 30 € a 45 € .

Fascia intermedia / posti d'angolo e dietro la porta: I posti di categoria media costano generalmente tra 50 € e 85 € .

Posti premium e tribuna principale: I posti bassi lungo il lato lungo e quelli con visuale premium vanno da 90 € a 160 €+ .

Pacchetti VIP e hospitality: L'accesso hospitality ufficiale per il giorno della partita parte generalmente da circa 220 €+ a biglietto.

Marketplace secondari e aggregatori

Principali circuiti secondari di scambio biglietti come StubHub. I prezzi di rivendita sono soggetti alla domanda di mercato. Per le partite ad alta richiesta, i prezzi su queste piattaforme possono attestarsi ben al di sopra del valore nominale, anche se le normali gare non da derby presentano in genere opzioni iniziali intorno a 35 € a 50 €.

Atletico Madrid-Osasuna in Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Atletico Madrid e Osasuna

L'Atletico Madrid ha ottenuto una vittoria, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite, con due di questi risultati arrivati in amichevole precampionato. L'uscita più recente è stato il 2-2 in Liga contro il Villarreal del 23 agosto, mentre il precedente risultato di campionato era stato il 2-0 contro il Malaga del 19 agosto. L'Atletico ha battuto il Marsiglia 2-1 in amichevole, ma ha perso 3-1 contro il Manchester City e 2-1 contro il Manchester United durante il precampionato. In queste cinque partite ha segnato otto gol e ne ha subiti sette.

L'Osasuna ha ottenuto due vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque, con un pareggio. Il risultato più recente è stato lo 0-0 in Liga contro il Levante del 24 agosto. Ha perso 0-2 contro l'Al-Ain e 2-1 contro l'SSC Napoli in amichevole, ma ha infilato due vittorie consecutive contro Norwich City e Ipswich Town durante la preparazione precampionato. L'Osasuna ha segnato tre gol e ne ha subiti quattro in queste cinque partite.

Atletico Madrid-Osasuna: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste squadre è arrivato in Liga il 12 maggio 2026, quando l'Osasuna ha ospitato l'Atletico Madrid perdendo 1-2. Prima di allora, l'Atletico aveva vinto 1-0 in casa contro l'Osasuna nell'ottobre 2025. Negli ultimi cinque confronti in Liga, l'Atletico Madrid ha vinto tre volte, con l'Osasuna capace di ottenere una vittoria e un'ulteriore affermazione andata ancora all'Osasuna nel maggio 2025, quando batté l'Atletico 2-0 in casa. La sconfitta più pesante dell'Atletico in questa serie è arrivata nel maggio 2024, quando l'Osasuna lo ha battuto 4-1 al Metropolitano.