Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
LaLiga
team-logoAtletico Madrid
Riyadh Air Metropolitano
team-logoOsasuna
Book Atletico Madrid vs Osasuna Tickets
GOAL-e

Con il supporto di

Come acquistare i biglietti per Atletico Madrid-Osasuna: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Atletico Madrid
Osasuna
LaLiga

L'Atletico Madrid affronta l'Osasuna nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Atletico Madrid affronta l'Osasuna mercoledì 16 settembre 2026 al Riyadh Air Metropolitano di Madrid.

Storicamente, l'Atlético Madrid vanta un netto vantaggio in questa sfida, avendo vinto 20 dei precedenti confronti diretti contro l'Osasuna. L'ultimo incontro, disputato a maggio 2026, si è concluso con una sofferta vittoria per 2-1 dell'Atlético Madrid all'El Sadar Stadium.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Atletico Madrid-Osasuna, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Atletico Madrid-Osasuna in Liga?

Atletico Madrid-Osasuna si gioca al Riyadh Air Metropolitano di Madrid, con i dettagli ufficiali sull'orario del calcio d'inizio indicati sopra.

crest
LaLiga - Game Week 6
Riyadh Air Metropolitano

Come acquistare i biglietti di Atletico Madrid-Osasuna in Liga?

Puoi acquistare i biglietti per la partita di Liga tra Atlético Madrid e Osasuna al Riyadh Air Metropolitano attraverso diverse opzioni:

  • Sito ufficiale del club: L'opzione principale e più sicura è il sito ufficiale dell'Atlético Madrid. In genere i biglietti vengono messi in vendita per i non membri dopo una finestra di prelazione riservata ai soci.
  • Marketplace secondari e aggregatori: Piattaforme come StubHub aggregano biglietti di rivendita da parte dei venditori.
  • Agenzie di viaggio autorizzate: Aziende come P1 Travel offrono pacchetti ufficiali con biglietti per il giorno della partita e hospitality.
  • Biglietteria dello stadio: Il giorno della partita, salvo disponibilità, gli eventuali biglietti rimanenti possono essere acquistati direttamente alle biglietterie situate al Riyadh Air Metropolitano di Madrid.

Quanto costano i biglietti di Atletico Madrid-Osasuna in Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Liga tra Atlético Madrid e Osasuna al Riyadh Air Metropolitano variano in base alla categoria del posto e alla piattaforma di acquisto:

  • Posti base / settore superiore: I biglietti standard partono da circa 30 € a 45 €.
  • Fascia intermedia / posti d'angolo e dietro la porta: I posti di categoria media costano generalmente tra 50 € e 85 €.
  • Posti premium e tribuna principale: I posti bassi lungo il lato lungo e quelli con visuale premium vanno da 90 € a 160 €+.
  • Pacchetti VIP e hospitality: L'accesso hospitality ufficiale per il giorno della partita parte generalmente da circa 220 €+ a biglietto.

Marketplace secondari e aggregatori

Principali circuiti secondari di scambio biglietti come StubHub. I prezzi di rivendita sono soggetti alla domanda di mercato. Per le partite ad alta richiesta, i prezzi su queste piattaforme possono attestarsi ben al di sopra del valore nominale, anche se le normali gare non da derby presentano in genere opzioni iniziali intorno a 35 € a 50 €.

Atletico Madrid-Osasuna in Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Atletico Madrid e Osasuna

L'Atletico Madrid ha ottenuto una vittoria, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite, con due di questi risultati arrivati in amichevole precampionato. L'uscita più recente è stato il 2-2 in Liga contro il Villarreal del 23 agosto, mentre il precedente risultato di campionato era stato il 2-0 contro il Malaga del 19 agosto. L'Atletico ha battuto il Marsiglia 2-1 in amichevole, ma ha perso 3-1 contro il Manchester City e 2-1 contro il Manchester United durante il precampionato. In queste cinque partite ha segnato otto gol e ne ha subiti sette.

L'Osasuna ha ottenuto due vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque, con un pareggio. Il risultato più recente è stato lo 0-0 in Liga contro il Levante del 24 agosto. Ha perso 0-2 contro l'Al-Ain e 2-1 contro l'SSC Napoli in amichevole, ma ha infilato due vittorie consecutive contro Norwich City e Ipswich Town durante la preparazione precampionato. L'Osasuna ha segnato tre gol e ne ha subiti quattro in queste cinque partite.

ATM

ATM - Forma

MUN
S2-1
MCI
S3-1
OM
V1-2
MAL
V2-0
VIL
D2-2
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
OSA

OSA - Forma

NOR
V1-2
NAP
S2-1
ALA
S0-2
LEV
D0-0
CEL
V1-2
Gol segnato (subito)
5/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Atletico Madrid-Osasuna: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste squadre è arrivato in Liga il 12 maggio 2026, quando l'Osasuna ha ospitato l'Atletico Madrid perdendo 1-2. Prima di allora, l'Atletico aveva vinto 1-0 in casa contro l'Osasuna nell'ottobre 2025. Negli ultimi cinque confronti in Liga, l'Atletico Madrid ha vinto tre volte, con l'Osasuna capace di ottenere una vittoria e un'ulteriore affermazione andata ancora all'Osasuna nel maggio 2025, quando batté l'Atletico 2-0 in casa. La sconfitta più pesante dell'Atletico in questa serie è arrivata nel maggio 2024, quando l'Osasuna lo ha battuto 4-1 al Metropolitano.

Testa a testa

Atletico MadridPareggioOsasuna
3
0
2
LaLiga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
FIN
LaLiga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
FIN
LaLiga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
FIN
LaLiga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
FIN
LaLiga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
4
FIN
5Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Atletico Madrid-Osasuna: classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
220070+76
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
V
V
3
SivigliaSivigliaSEV
220052+36
V
V
4
Real BetisReal BetisBET
220020+26
V
V
5
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
D
V
6
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
D
V
7
OsasunaOsasunaOSA
211021+14
V
D
8
EspanyolEspanyolESP
210142+23
S
V
9
GetafeGetafeGET
210113-23
V
S
10
VillarrealVillarrealVIL
20204402
D
D
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
12
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
S
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
201112-11
S
D
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
S
D
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
D
S
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
S
18
ElcheElcheELC
201116-51
S
D
19
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
200215-40
S
S
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google