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Quando si gioca Atlético Madrid-Manchester United di Champions League?

L'Atlético Madrid affronta il Manchester United al Riyadh Air Metropolitano di Madrid, con calcio d'inizio fissato alle 15:00 ET.

Champions League - Game Week 2 13 ott 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Atlético Madrid-Manchester United di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Atlético Madrid e Manchester United

L'Atlético Madrid ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata una vittoria per 3-0 sulla Real Sociedad in Liga, ma era arrivata dopo due sconfitte consecutive contro il Liverpool in Champions League e l'Athletic Bilbao in campionato. L'Atlético ha segnato nove gol e ne ha subiti otto in questa serie di cinque partite, a conferma di una squadra capace di produrre in attacco ma con vulnerabilità difensive nelle ultime settimane.

Il Manchester United ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse due nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 1-0 contro il Manchester City nel derby di Premier League, una partita circondata da una significativa controversia VAR. La miglior prestazione recente dello United è arrivata nel 5-2 contro l'Ipswich Town, mentre è arrivata anche una vittoria per 4-0 sul Sabah FK in Champions League. In questo periodo ha segnato 11 gol e ne ha subiti cinque, anche se l'incostanza nelle varie competizioni è un aspetto evidente.

Atlético Madrid-Manchester United: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi due club è stata un'amichevole precampionato nell'agosto 2026, vinta 2-1 dal Manchester United. Nelle gare ufficiali, l'Atlético Madrid ha avuto la meglio, vincendo entrambe le partite del doppio confronto degli ottavi di finale di Champions League 2021-22, che ha incluso un pareggio per 1-1 al Metropolitano e una vittoria per 1-0 a Old Trafford. Nelle ultime quattro sfide registrate, l'Atlético vanta tre vittorie contro l'unica dello United, con entrambe le squadre che hanno segnato cinque gol complessivi.