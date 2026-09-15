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Champions League
team-logoAtletico Madrid
Riyadh Air Metropolitano
team-logoManchester United

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Come acquistare i biglietti per Atletico Madrid-Manchester United: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Champions League

L'Atletico Madrid affronta il Manchester United in Champions League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

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Quando si gioca Atlético Madrid-Manchester United di Champions League?

L'Atlético Madrid affronta il Manchester United al Riyadh Air Metropolitano di Madrid, con calcio d'inizio fissato alle 15:00 ET.

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Champions League - Game Week 2
Riyadh Air Metropolitano

Atlético Madrid-Manchester United di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Atlético Madrid e Manchester United

L'Atlético Madrid ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata una vittoria per 3-0 sulla Real Sociedad in Liga, ma era arrivata dopo due sconfitte consecutive contro il Liverpool in Champions League e l'Athletic Bilbao in campionato. L'Atlético ha segnato nove gol e ne ha subiti otto in questa serie di cinque partite, a conferma di una squadra capace di produrre in attacco ma con vulnerabilità difensive nelle ultime settimane.

Il Manchester United ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse due nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 1-0 contro il Manchester City nel derby di Premier League, una partita circondata da una significativa controversia VAR. La miglior prestazione recente dello United è arrivata nel 5-2 contro l'Ipswich Town, mentre è arrivata anche una vittoria per 4-0 sul Sabah FK in Champions League. In questo periodo ha segnato 11 gol e ne ha subiti cinque, anche se l'incostanza nelle varie competizioni è un aspetto evidente.

ATM

ATM - Forma

VIL
D2-2
SEV
V1-3
ATH
S3-0
LIV
S2-1
RSO
V0-3
Gol segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
MUN

MUN - Forma

HUL
S2-0
IPS
V5-2
EVE
D2-2
SAB
V4-0
MCI
S0-1
Gol segnato (subito)
11/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Atlético Madrid-Manchester United: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi due club è stata un'amichevole precampionato nell'agosto 2026, vinta 2-1 dal Manchester United. Nelle gare ufficiali, l'Atlético Madrid ha avuto la meglio, vincendo entrambe le partite del doppio confronto degli ottavi di finale di Champions League 2021-22, che ha incluso un pareggio per 1-1 al Metropolitano e una vittoria per 1-0 a Old Trafford. Nelle ultime quattro sfide registrate, l'Atlético vanta tre vittorie contro l'unica dello United, con entrambe le squadre che hanno segnato cinque gol complessivi.

Testa a testa

Atletico MadridPareggioManchester United
2
1
1
Amichevoli dei club
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FIN
Amichevoli dei club
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FIN
Champions League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FIN
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FIN
4Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/4
Entrambe le squadre hanno segnato2/4

Classifica di Atlético Madrid-Manchester United

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

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