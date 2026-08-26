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Come acquistare i biglietti per Athletic Bilbao-Elche: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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L’Athletic Bilbao affronta l’Elche nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Athletic Bilbao affronta l'Elche domenica 13 settembre 2026 al San Mamés di Bilbao.

L'Athletic Bilbao ha avuto la meglio nel precedente incrocio in campionato, battendo l'Elche 2-1 in casa nel febbraio 2026 grazie a una doppietta dell'attaccante Gorka Guruzeta. I precedenti iniziali favoriscono l'Athletic Bilbao, che ha ottenuto 5 vittorie contro le 3 dell'Elche nella storia complessiva delle sfide in Liga.  

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Athletic Bilbao-Elche, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Athletic Bilbao-Elche di Liga?

Athletic Bilbao-Elche si gioca al San Mamés di Bilbao, con l'orario del calcio d'inizio che deve ancora essere confermato negli elenchi ufficiali per questa partita di Liga.

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LaLiga - Game Week 5
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Come acquistare i biglietti per Athletic Bilbao-Elche di Liga?

Per acquistare i biglietti per una partita tra Athletic Bilbao ed Elche allo stadio San Mamés, segui questi passaggi per assicurarti posti ufficiali:

1. Canale di vendita ufficiale del club

  • Biglietti ufficiali Athletic Club: i biglietti per il pubblico generale vengono messi in vendita direttamente sulla piattaforma ufficiale del club da 2 a 4 settimane prima della partita.
  • Pre-vendita Club Athletic: i membri iscritti al programma Club Athletic ricevono accesso anticipato ai posti prima della vendita standard al pubblico.
  • Biglietteria del San Mamés (Taquillas): situata presso lo stadio, mette in vendita fisicamente gli eventuali biglietti rimasti invenduti 1-2 giorni prima del giorno della partita e il giorno del calcio d'inizio.

2. Rivenditori secondari e hospitality

  • VIP Hospitality ufficiale: i pacchetti VIP Area, che includono posti premium, accesso a lounge private e catering, possono essere prenotati con largo anticipo tramite il sito ufficiale dei biglietti dell'Athletic Club.
  • Marketplace secondari: se i posti di ingresso generale sono esauriti, i biglietti vengono spesso messi in vendita su fornitori secondari come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Athletic Bilbao-Elche di Liga?

I prezzi dei biglietti per una partita tra Athletic Bilbao ed Elche al San Mamés variano in base ai canali di acquisto, alla posizione del posto e alla domanda:

Prezzi standard dei biglietti (vendita ufficiale del club)

  • Curve corte (Fondo Norte / Fondo Sur): circa 30-50 €
  • Anello superiore lato lungo (Preferencial / Lateral High): circa 55-90 €
  • Tribuna principale lato lungo (Tribuna Principal / Central): circa 85-140 £

Prezzi dei rivenditori e dei marketplace secondari

Se i biglietti standard si esauriscono attraverso i canali ufficiali, sulle piattaforme secondarie di scambio biglietti, come StubHub, o presso rivenditori di viaggio autorizzati, la fascia di prezzo tipica è la seguente:

  • Ingresso base / dietro la porta: circa 60-80 €
  • Vista laterale / tribuna principale: circa 80-140 €
  • Pacchetti VIP e hospitality (includono posti premium e accesso a lounge/catering): circa 250-450 €+ a biglietto

Athletic Bilbao-Elche di Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Athletic Bilbao ed Elche

L'Athletic Bilbao ha perso quattro delle ultime cinque partite, con l'unica vittoria arrivata in un'amichevole precampionato contro il Burgos CF, vinta 3-0. L'uscita più recente è stata la sconfitta interna per 1-3 contro il Siviglia in Liga il 22 agosto, e sono arrivate anche le sconfitte per 3-1 contro il Real Zaragoza e per 1-0 contro l'Atalanta in amichevole. In queste cinque partite, il Bilbao ha segnato sei gol e ne ha subiti otto.

L'Elche non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite, raccogliendo un pareggio in Liga e tre pareggi nelle amichevoli precampionato. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 0-5 contro il Barcellona il 23 agosto, arrivata dopo l'1-1 contro il Deportivo de A Coruna nella gara d'esordio in Liga. L'Elche ha pareggiato 2-2 con il Cordoba, 2-2 con l'Al-Ain e 0-0 con il Johor Darul Ta'zim nel percorso di avvicinamento alla stagione. Nelle cinque partite, l'Elche ha segnato cinque gol e ne ha subiti nove.

ATH

ATH - Forma

BUR
V0-3
OM
S3-1
ATA
S1-0
RZA
S3-1
SEV
S1-3
Gol segnato (subito)
6/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
ELC

ELC - Forma

JDT
D0-0
ALA
D2-2
COR
D2-2
COR
D1-1
BAR
S0-5
Gol segnato (subito)
5/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Athletic Bilbao-Elche: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale al 20 febbraio 2026, quando l'Athletic Bilbao ha vinto 2-1 in casa in Liga. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 0-0 a Elche nell'ottobre 2025. Nelle ultime cinque sfide dirette in Liga, l'Athletic Bilbao ha vinto tre volte e l'Elche una, con anche un pareggio a referto, segnando dieci gol complessivi e subendone cinque.

Testa a testa

Athletic BilbaoPareggioElche
3
1
1
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
Elche badge
Elche
ELC
1
FIN
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
0
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FIN
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
Elche badge
Elche
ELC
1
FIN
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
4
FIN
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
Elche badge
Elche
ELC
1
FIN
8Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Classifica di Athletic Bilbao-Elche

Nelle prime posizioni della classifica della Liga 2026/27, l'Athletic Bilbao è 18° e l'Elche è 15°.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SivigliaSivigliaSEV
220052+36
V
V
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
V
V
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
D
V
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
D
V
5
BarcellonaBarcellonaBAR
110050+53
V
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
S
V
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
8
GetafeGetafeGET
210113-23
V
S
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
D
D
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
D
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
D
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
S
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
S
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
S
D
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
D
S
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
S
18
ElcheElcheELC
201116-51
S
D
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
S
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
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