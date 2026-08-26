Come acquistare i biglietti per Athletic Bilbao-Elche: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Athletic Bilbao affronta l'Elche domenica 13 settembre 2026 al San Mamés di Bilbao.

L'Athletic Bilbao ha avuto la meglio nel precedente incrocio in campionato, battendo l'Elche 2-1 in casa nel febbraio 2026 grazie a una doppietta dell'attaccante Gorka Guruzeta. I precedenti iniziali favoriscono l'Athletic Bilbao, che ha ottenuto 5 vittorie contro le 3 dell'Elche nella storia complessiva delle sfide in Liga.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Athletic Bilbao-Elche, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Athletic Bilbao-Elche di Liga?

Athletic Bilbao-Elche si gioca al San Mamés di Bilbao, con l'orario del calcio d'inizio che deve ancora essere confermato negli elenchi ufficiali per questa partita di Liga.

LaLiga - Game Week 5 13 set 2026 - 09:00 San Mames

Come acquistare i biglietti per Athletic Bilbao-Elche di Liga?

Per acquistare i biglietti per una partita tra Athletic Bilbao ed Elche allo stadio San Mamés, segui questi passaggi per assicurarti posti ufficiali:

1. Canale di vendita ufficiale del club

Biglietti ufficiali Athletic Club: i biglietti per il pubblico generale vengono messi in vendita direttamente sulla piattaforma ufficiale del club da 2 a 4 settimane prima della partita.

Pre-vendita Club Athletic : i membri iscritti al programma Club Athletic ricevono accesso anticipato ai posti prima della vendita standard al pubblico.

Biglietteria del San Mamés (Taquillas) : situata presso lo stadio, mette in vendita fisicamente gli eventuali biglietti rimasti invenduti 1-2 giorni prima del giorno della partita e il giorno del calcio d'inizio.

2. Rivenditori secondari e hospitality

VIP Hospitality ufficiale : i pacchetti VIP Area, che includono posti premium, accesso a lounge private e catering, possono essere prenotati con largo anticipo tramite il sito ufficiale dei biglietti dell'Athletic Club.

Marketplace secondari : se i posti di ingresso generale sono esauriti, i biglietti vengono spesso messi in vendita su fornitori secondari come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Athletic Bilbao-Elche di Liga?

I prezzi dei biglietti per una partita tra Athletic Bilbao ed Elche al San Mamés variano in base ai canali di acquisto, alla posizione del posto e alla domanda:

Prezzi standard dei biglietti (vendita ufficiale del club)

Curve corte (Fondo Norte / Fondo Sur) : circa 30-50 €

Anello superiore lato lungo (Preferencial / Lateral High) : circa 55-90 €

Tribuna principale lato lungo (Tribuna Principal / Central) : circa 85-140 £

Prezzi dei rivenditori e dei marketplace secondari

Se i biglietti standard si esauriscono attraverso i canali ufficiali, sulle piattaforme secondarie di scambio biglietti, come StubHub, o presso rivenditori di viaggio autorizzati, la fascia di prezzo tipica è la seguente:

Ingresso base / dietro la porta : circa 60-80 €

Vista laterale / tribuna principale : circa 80-140 €

Pacchetti VIP e hospitality (includono posti premium e accesso a lounge/catering): circa 250-450 €+ a biglietto

Athletic Bilbao-Elche di Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Athletic Bilbao ed Elche

L'Athletic Bilbao ha perso quattro delle ultime cinque partite, con l'unica vittoria arrivata in un'amichevole precampionato contro il Burgos CF, vinta 3-0. L'uscita più recente è stata la sconfitta interna per 1-3 contro il Siviglia in Liga il 22 agosto, e sono arrivate anche le sconfitte per 3-1 contro il Real Zaragoza e per 1-0 contro l'Atalanta in amichevole. In queste cinque partite, il Bilbao ha segnato sei gol e ne ha subiti otto.

L'Elche non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite, raccogliendo un pareggio in Liga e tre pareggi nelle amichevoli precampionato. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 0-5 contro il Barcellona il 23 agosto, arrivata dopo l'1-1 contro il Deportivo de A Coruna nella gara d'esordio in Liga. L'Elche ha pareggiato 2-2 con il Cordoba, 2-2 con l'Al-Ain e 0-0 con il Johor Darul Ta'zim nel percorso di avvicinamento alla stagione. Nelle cinque partite, l'Elche ha segnato cinque gol e ne ha subiti nove.

Athletic Bilbao-Elche: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale al 20 febbraio 2026, quando l'Athletic Bilbao ha vinto 2-1 in casa in Liga. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 0-0 a Elche nell'ottobre 2025. Nelle ultime cinque sfide dirette in Liga, l'Athletic Bilbao ha vinto tre volte e l'Elche una, con anche un pareggio a referto, segnando dieci gol complessivi e subendone cinque.

Classifica di Athletic Bilbao-Elche

Nelle prime posizioni della classifica della Liga 2026/27, l'Athletic Bilbao è 18° e l'Elche è 15°.