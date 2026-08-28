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Come acquistare i biglietti per Athletic Bilbao-Deportivo Alaves: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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L’Athletic Bilbao affronta il Deportivo Alaves nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Athletic Bilbao affronta il Deportivo Alaves mercoledì 20 settembre 2026 al San Mames di Bilbao.

Nell'ultimo precedente ufficiale tra le due squadre, disputato nel maggio 2026, l'Athletic Bilbao ha ottenuto una vittoria per 4-2 in trasferta sul campo del Deportivo Alavés. Entrambi i club baschi arrivano a questa partita con l'obiettivo di trovare slancio fin dalle prime fasi della stagione 2026-27 di Liga.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Athletic Bilbao-Deportivo Alaves, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Athletic Bilbao-Deportivo Alaves di Liga?

Athletic Bilbao-Deportivo Alaves si gioca al San Mames di Bilbao. L'orario ufficiale del calcio d'inizio e la conferma della trasmissione non sono ancora disponibili per questa partita di Liga.

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LaLiga - Game Week 7
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Come comprare i biglietti per Athletic Bilbao-Deportivo Alaves di Liga?

È possibile acquistare i biglietti per la partita Athletic Bilbao-Deportivo Alavés attraverso diversi canali standard:

Biglietteria ufficiale del club

  • Portale ufficiale dell'Athletic Bilbao: Poiché la partita si gioca al San Mamés di Bilbao, la fonte principale per i biglietti di ingresso generale e VIP è il portale ufficiale online dell'Athletic Club. In genere i biglietti vengono messi in vendita al pubblico da 2 a 3 settimane prima del giorno della partita.
  • Biglietteria del San Mamés: I biglietti fisici possono essere acquistati direttamente al botteghino dello stadio del San Mamés, che di solito apre il giorno prima e il giorno stesso della partita, in base alla disponibilità dei posti.

Settore ospiti

  • Canali ufficiali del Deportivo Alavés: Se tifate Alavés e volete sedervi nel settore riservato ai tifosi ospiti, i biglietti vengono distribuiti direttamente dal Deportivo Alavés ai propri membri ufficiali e abbonati.

Piattaforme secondarie di biglietteria

  • Se i biglietti ufficiali di ingresso generale si esauriscono attraverso i canali del club, piattaforme di rivendita come StubHub mettono in vendita anche biglietti di rivenditori per le partite di Liga.

Quanto costano i biglietti per Athletic Bilbao-Deportivo Alaves di Liga?

Per la partita di Liga tra Athletic Bilbao e Deportivo Alavés al San Mamés, i prezzi standard dei biglietti variano in genere da 30 € a oltre 150 € a biglietto nelle vendite ufficiali e generali, a seconda della categoria e del posto selezionato.   

  • Ingresso standard generale (vendita ufficiale): Va da 35 € a 80 € per i posti nell'anello superiore, dietro la porta o nelle tribune laterali durante le normali partite di campionato.
  • Posti premium e settori inferiori: Va da 85 € a 150 € per la tribuna principale inferiore o i posti centrali laterali con alta visibilità.
  • Biglietti VIP e hospitality: Va da 180 € a oltre 350 €, con posti premium, accesso alle lounge e servizio catering pre-partita.
  • Mercato secondario / piattaforme di rivendita: Sulle piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub, a seconda della domanda e della disponibilità in avvicinamento al giorno della partita, i prezzi dei biglietti rivenduti partono in genere da circa 68 € a 79 € per i posti base e possono attestarsi in media intorno a 120 € a oltre 140 € per i posti di fascia superiore.   

Athletic Bilbao-Deportivo Alaves di Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Athletic Bilbao e Deportivo Alaves

L'Athletic Bilbao ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite, e quell'unico successo è arrivato in un'amichevole pre-stagionale contro il Burgos CF, vinta 3-0. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta interna per 1-3 contro il Siviglia all'esordio in Liga del 22 agosto. Ha perso anche 3-1 contro il Real Zaragoza e 1-0 contro l'Atalanta in amichevole, oltre a essere stato battuto 3-1 dal Marsiglia nelle fasi iniziali della pre-season. In queste cinque partite, il Bilbao ha segnato sei gol e ne ha subiti otto.

Il Deportivo Alaves arriva in condizioni decisamente migliori, avendo vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato ufficiale più recente è stato l'1-1 sul campo del Rayo Vallecano il 20 agosto, dopo il successo per 3-0 sul Getafe in Liga nel weekend di apertura della stagione. L'Alaves ha ottenuto anche vittorie per 3-0 sul Castellon e per 1-0 in trasferta sul campo del Girona in pre-season. Ha segnato otto gol e ne ha subiti due in questa serie di cinque partite, mantenendo la porta inviolata in due di queste gare.

ATH

ATH - Forma

OM
S3-1
ATA
S1-0
RZA
S3-1
SEV
S1-3
BAR
S2-0
Gol segnato (subito)
3/12
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
ALA

ALA - Forma

GIR
V0-1
CAS
V3-0
SAN
V1-1
GET
V3-0
RAY
D1-1
Gol segnato (subito)
9/2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Athletic Bilbao-Deportivo Alaves: precedenti recenti

L'ultimo incontro tra queste due squadre risale al 2 maggio 2026, quando l'Athletic Bilbao ha vinto 4-2 in trasferta sul campo del Deportivo Alaves in Liga. Prima di allora, l'Alaves aveva conquistato una vittoria per 1-0 al San Mames nella gara di ritorno del settembre 2025. Negli ultimi cinque precedenti registrati, i risultati sono stati equilibrati, con entrambi i club capaci di vincere in Liga e con un'amichevole pre-stagionale presente anch'essa nel dataset.

Testa a testa

Athletic BilbaoPareggioDeportivo Alaves
2
1
2
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
4
FIN
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FIN
Amichevoli dei club
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FIN
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
FIN
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
FIN
6Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Athletic Bilbao-Deportivo Alaves: classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
220070+76
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
V
V
3
SivigliaSivigliaSEV
220052+36
V
V
4
Real BetisReal BetisBET
220020+26
V
V
5
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
D
V
6
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
D
V
7
OsasunaOsasunaOSA
211021+14
V
D
8
EspanyolEspanyolESP
210142+23
S
V
9
GetafeGetafeGET
210113-23
V
S
10
VillarrealVillarrealVIL
20204402
D
D
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
12
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
S
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
201112-11
S
D
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
S
D
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
D
S
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
S
18
ElcheElcheELC
201116-51
S
D
19
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
200215-40
S
S
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
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