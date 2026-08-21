Come acquistare i biglietti per Athletic Bilbao-Atletico Madrid: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Athletic Bilbao affronta l'Atletico Madrid sabato 5 settembre 2026 al San Mamés di Bilbao.

Entrambe le big spagnole arrivano alla partita in cerca di punti cruciali per consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. L'Atlético Madrid ha avuto recentemente la meglio in questa rivalità, avendo vinto tre degli ultimi quattro incroci di campionato contro la squadra basca.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Athletic Bilbao-Atletico Madrid, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Athletic Bilbao-Atletico Madrid in Liga?

Athletic Bilbao-Atletico Madrid si gioca al San Mamés di Bilbao, con l'orario del calcio d'inizio che deve ancora essere confermato nelle comunicazioni ufficiali per questa partita di Liga.

LaLiga - Game Week 4 5 set 2026 - 10:15 San Mames

Come acquistare i biglietti per Athletic Bilbao-Atletico Madrid in Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita tra Athletic Bilbao e Atlético Madrid al San Mamés Stadium il 5 settembre 2026, seguite queste principali opzioni di acquisto:

1. Canale ufficiale del club

Sito ufficiale: Acquistate direttamente tramite il portale ufficiale biglietti dell'Athletic Club.

Finestre di vendita: La vendita al pubblico generale apre dopo gli eventuali periodi iniziali di accesso prioritario per i membri di Club Athletic .

Biglietteria: I biglietti, comprese le opzioni di posti accessibili specializzati, possono essere acquistati anche direttamente alla biglietteria dello stadio San Mamés, salvo disponibilità.

2. Mercati secondari

Se i normali posti di ingresso generale sono esauriti attraverso i canali ufficiali, mercati secondari come StubHub sono la soluzione giusta. Tenete presente che i prezzi di rivendita variano in base al settore e alla domanda di mercato.

Quanto costano i biglietti per Athletic Bilbao-Atletico Madrid in Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Liga tra Athletic Bilbao e Atlético Madrid al San Mamés dipendono da dove li acquistate e dal settore scelto:

1. Biglietti ufficiali del club (prezzo nominale)

Posti standard: I biglietti a prezzo nominale venduti direttamente dall'Athletic Club partono generalmente da circa 43 £ a 60 £ (~50 € – 70 €) per i settori dell'anello superiore o dietro la porta ( Fondo ) e arrivano fino a 103 £ – 137 £+ (~120 € – 160 €+) per i settori centrali laterali ( Lateral/Tribuna ).

VIP e hospitality: I pacchetti ufficiali VIP Matchday Experience ( San Mamés VIP Area ) partono in genere da circa 171 £ – 300 £+ (~200 € – 350 €+), con posti preferenziali e catering inclusi.

2. Mercati secondari e rivenditori di biglietti

A causa dell'elevata domanda per le partite di cartello della Liga, i biglietti messi in vendita su piattaforme secondarie come StubHub variano in base alla domanda di mercato in tempo reale:

Prezzo di partenza: I prezzi dei biglietti di rivendita partono da circa 84 £ – 86 £ (~90 £ – 94 £) per i posti nell'anello superiore o nei settori standard.

Prezzo medio: Il prezzo medio nelle categorie standard si aggira intorno a 183 £ – 330 £ a seconda della vicinanza al campo.

Rivendita premium e VIP: I posti centrali dell'anello inferiore e le opzioni hospitality in rivendita vanno da 513 £ a oltre 733 £+ .

Athletic Bilbao-Atletico Madrid in Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Athletic Bilbao e Atletico Madrid

Le ultime cinque partite dell'Athletic Bilbao sono arrivate tutte nel precampionato, con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro l'Atalanta il 14 agosto, mentre il 9 agosto è arrivato anche il ko per 3-1 contro il Marsiglia. Le vittorie contro Burgos CF e Racing Santander, entrambe per 3-0, hanno rappresentato i momenti migliori, mentre il 2-2 con l'Eibar ha completato il programma del precampionato. Il Bilbao ha segnato nove gol in queste cinque partite e ne ha subiti sei.

Le ultime cinque partite dell'Atletico Madrid hanno prodotto due vittorie, nessun pareggio e due sconfitte, con il risultato più recente che è arrivato in una gara ufficiale: il successo per 2-0 sul Malaga in Liga il 19 agosto. Il precampionato ha incluso una vittoria per 2-1 sul Marsiglia e un 4-1 al Getafe, ma le sconfitte contro Manchester City (3-1) e Manchester United (2-1) hanno evidenziato alcune vulnerabilità. Nelle cinque partite, l'Atletico ha segnato dieci gol e ne ha subiti sette.

Athletic Bilbao-Atletico Madrid: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale al 25 aprile 2026, quando l'Atletico Madrid ha vinto 3-2 in casa in Liga. Prima di allora, l'Athletic Bilbao aveva battuto l'Atletico per 1-0 al San Mamés nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque confronti di Liga, l'Atletico Madrid ha vinto tre volte e l'Athletic Bilbao una, con un'altra vittoria dell'Atletico nel marzo 2025 e un successo esterno dell'Atletico al San Mamés nell'agosto 2024 anch'essi parte del bilancio.

Classifica di Athletic Bilbao e Atlético Madrid

Nella fase iniziale della classifica della Liga 2026/27, l'Atletico Madrid è terzo dopo la vittoria alla prima giornata, mentre l'Athletic Bilbao è decimo.