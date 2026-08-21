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Come acquistare i biglietti per Athletic Bilbao-Atletico Madrid: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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L'Athletic Bilbao affronta l'Atletico Madrid nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Athletic Bilbao affronta l'Atletico Madrid sabato 5 settembre 2026 al San Mamés di Bilbao.

Entrambe le big spagnole arrivano alla partita in cerca di punti cruciali per consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. L'Atlético Madrid ha avuto recentemente la meglio in questa rivalità, avendo vinto tre degli ultimi quattro incroci di campionato contro la squadra basca.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Athletic Bilbao-Atletico Madrid, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Athletic Bilbao-Atletico Madrid in Liga?

Athletic Bilbao-Atletico Madrid si gioca al San Mamés di Bilbao, con l'orario del calcio d'inizio che deve ancora essere confermato nelle comunicazioni ufficiali per questa partita di Liga.

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LaLiga - Game Week 4
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Come acquistare i biglietti per Athletic Bilbao-Atletico Madrid in Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita tra Athletic Bilbao e Atlético Madrid al San Mamés Stadium il 5 settembre 2026, seguite queste principali opzioni di acquisto:

1. Canale ufficiale del club

  • Sito ufficiale: Acquistate direttamente tramite il portale ufficiale biglietti dell'Athletic Club.
  • Finestre di vendita: La vendita al pubblico generale apre dopo gli eventuali periodi iniziali di accesso prioritario per i membri di Club Athletic.
  • Biglietteria: I biglietti, comprese le opzioni di posti accessibili specializzati, possono essere acquistati anche direttamente alla biglietteria dello stadio San Mamés, salvo disponibilità.

2. Mercati secondari

Se i normali posti di ingresso generale sono esauriti attraverso i canali ufficiali, mercati secondari come StubHub sono la soluzione giusta. Tenete presente che i prezzi di rivendita variano in base al settore e alla domanda di mercato.

Quanto costano i biglietti per Athletic Bilbao-Atletico Madrid in Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Liga tra Athletic Bilbao e Atlético Madrid al San Mamés dipendono da dove li acquistate e dal settore scelto:

1. Biglietti ufficiali del club (prezzo nominale)

  • Posti standard: I biglietti a prezzo nominale venduti direttamente dall'Athletic Club partono generalmente da circa 43 £ a 60 £ (~50 € – 70 €) per i settori dell'anello superiore o dietro la porta (Fondo) e arrivano fino a 103 £ – 137 £+ (~120 € – 160 €+) per i settori centrali laterali (Lateral/Tribuna).
  • VIP e hospitality: I pacchetti ufficiali VIP Matchday Experience (San Mamés VIP Area) partono in genere da circa 171 £ – 300 £+ (~200 € – 350 €+), con posti preferenziali e catering inclusi.

2. Mercati secondari e rivenditori di biglietti

A causa dell'elevata domanda per le partite di cartello della Liga, i biglietti messi in vendita su piattaforme secondarie come StubHub variano in base alla domanda di mercato in tempo reale:   

  • Prezzo di partenza: I prezzi dei biglietti di rivendita partono da circa 84 £ – 86 £ (~90 £ – 94 £) per i posti nell'anello superiore o nei settori standard.   
  • Prezzo medio: Il prezzo medio nelle categorie standard si aggira intorno a 183 £ – 330 £ a seconda della vicinanza al campo.
  • Rivendita premium e VIP: I posti centrali dell'anello inferiore e le opzioni hospitality in rivendita vanno da 513 £ a oltre 733 £+.

Athletic Bilbao-Atletico Madrid in Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Athletic Bilbao e Atletico Madrid

Le ultime cinque partite dell'Athletic Bilbao sono arrivate tutte nel precampionato, con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro l'Atalanta il 14 agosto, mentre il 9 agosto è arrivato anche il ko per 3-1 contro il Marsiglia. Le vittorie contro Burgos CF e Racing Santander, entrambe per 3-0, hanno rappresentato i momenti migliori, mentre il 2-2 con l'Eibar ha completato il programma del precampionato. Il Bilbao ha segnato nove gol in queste cinque partite e ne ha subiti sei.

Le ultime cinque partite dell'Atletico Madrid hanno prodotto due vittorie, nessun pareggio e due sconfitte, con il risultato più recente che è arrivato in una gara ufficiale: il successo per 2-0 sul Malaga in Liga il 19 agosto. Il precampionato ha incluso una vittoria per 2-1 sul Marsiglia e un 4-1 al Getafe, ma le sconfitte contro Manchester City (3-1) e Manchester United (2-1) hanno evidenziato alcune vulnerabilità. Nelle cinque partite, l'Atletico ha segnato dieci gol e ne ha subiti sette.

ATH

ATH - Forma

EIB
D2-2
SAN
V0-3
BUR
V0-3
OM
S3-1
ATA
S1-0
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
ATM

ATM - Forma

GET
V4-1
MUN
S2-1
MCI
S3-1
OM
V1-2
MAL
V2-0
Gol segnato (subito)
10/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Athletic Bilbao-Atletico Madrid: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale al 25 aprile 2026, quando l'Atletico Madrid ha vinto 3-2 in casa in Liga. Prima di allora, l'Athletic Bilbao aveva battuto l'Atletico per 1-0 al San Mamés nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque confronti di Liga, l'Atletico Madrid ha vinto tre volte e l'Athletic Bilbao una, con un'altra vittoria dell'Atletico nel marzo 2025 e un successo esterno dell'Atletico al San Mamés nell'agosto 2024 anch'essi parte del bilancio.

Testa a testa

Athletic BilbaoPareggioAtletico Madrid
1
0
4
LaLiga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
3
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
FIN
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
FIN
LaLiga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FIN
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FIN
LaLiga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
3
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
FIN
4Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Classifica di Athletic Bilbao e Atlético Madrid

Nella fase iniziale della classifica della Liga 2026/27, l'Atletico Madrid è terzo dopo la vittoria alla prima giornata, mentre l'Athletic Bilbao è decimo.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
D
V
2
EspanyolEspanyolESP
110030+33
V
3
Atletico MadridAtletico MadridATM
110020+23
V
4
SivigliaSivigliaSEV
110021+13
V
5
Racing SantanderRacing SantanderSAN
10102201
D
6
VillarrealVillarrealVIL
10102201
D
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
10101101
D
8
ElcheElcheELC
10101101
D
9
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
00000000
11
BarcellonaBarcellonaBAR
00000000
12
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
13
OsasunaOsasunaOSA
00000000
14
Real BetisReal BetisBET
00000000
15
Real MadridReal MadridRMA
00000000
16
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
17
ValenciaValenciaVAL
00000000
18
MalagaMalagaMAL
100102-20
S
19
GetafeGetafeGET
100103-30
S
20
LevanteLevanteLEV
100103-30
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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