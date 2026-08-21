Come acquistare i biglietti per Aston Villa-Nottingham Forest: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

Villa Park sarà in grande fermento quando l'Aston Villa affronterà un'altra squadra delle Midlands, il Nottingham Forest, in un intrigante match di Premier League in programma sabato 12 settembre, e tu potresti esserci prenotando i biglietti già oggi.

Molti degli eroi dell'Europa League dell'Aston Villa possono aver intrapreso nuove strade, ma i tifosi in claret e azzurro cielo ripongono piena fiducia in Unai Emery, che ha superato con disinvoltura le difficoltà incontrate in passato. Il Villa, notoriamente, non riuscì a vincere nessuna delle prime cinque partite di Premier League della scorsa stagione, prima di conquistare 12 vittorie nelle successive 13 gare.

Il Forest arriva a Birmingham ancora alla ricerca di continuità dopo l'arrivo estivo di Oliver Glasner. Senza impegni europei questa volta, il Nottingham Forest sarà completamente concentrato sul risalire la classifica di Premier League in questa stagione.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti di Aston Villa-Nottingham Forest, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la sfida di Premier League tra Aston Villa e Nottingham Forest?

Aston Villa-Nottingham Forest si giocherà a Villa Park (Birmingham) sabato 12 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 16:00 BST.

Premier League - Game Week 4 12 set 2026 - 10:00 Villa Park

Come acquistare i biglietti di Aston Villa-Nottingham Forest per la Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli completamente digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debentures: Gli attuali abbonati mantengono il proprio posto oppure restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali paganti del club (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per partecipare al sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non membro è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti all'ultimo minuto, i tifosi possono acquistare i tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Aston Villa-Nottingham Forest?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra categorie Adulto, Junior (in genere Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e fasce d'età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Gli incroci di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo le tribune laterali e quelli dell'anello inferiore hanno prezzi premium, mentre i posti dell'anello superiore dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Iscrizione ufficiale richiesta: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per accedere ai sorteggi o ai canali di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti siano limitati a £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. I posti destinati ai tifosi ospiti sono estremamente limitati e vengono solitamente venduti esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri di base.

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