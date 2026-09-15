Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Premier League
team-logoAston Villa
Villa Park
team-logoBrentford
Book Aston Villa vs Brentford Tickets
GOAL-e

Con il supporto di

Come acquistare i biglietti per Aston Villa-Brentford: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Aston Villa
Brentford
Premier League

L'Aston Villa affronta il Brentford in Premier League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Aston Villa affronta il Brentford sabato 10 ottobre 2026 al Villa Park di Birmingham.

Il Brentford arriva a questa sfida dopo aver vinto il precedente confronto di campionato per 1-0 contro l'Aston Villa al Villa Park nel febbraio 2026. Le statistiche storiche dei precedenti mostrano una sfida equilibrata tra i due club, con 8 pareggi in 18 incontri complessivi.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Aston Villa-Brentford, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Aston Villa-Brentford di Premier League?

Aston Villa-Brentford si gioca al Villa Park di Birmingham.

crest
Premier League - Game Week 6
Villa Park

Come acquistare i biglietti per Aston Villa-Brentford di Premier League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Premier League tra Aston Villa e Brentford al Villa Park, segui queste principali opzioni di acquisto:

  • Sito ufficiale del club (Aston Villa FC): acquista direttamente dal portale ufficiale di biglietteria dell'Aston Villa. I biglietti vengono messi in vendita in finestre successive: la priorità va prima ai Claret Members ufficiali, poi agli abbonati stagionali, che possono acquistare ulteriori biglietti per ospiti, e infine a una finestra di vendita generale per l'inventario rimanente. Tutti i biglietti casalinghi vengono emessi in formato digitale tramite l'app ufficiale dell'Aston Villa su Apple Wallet o Google Wallet.   
  • Biglietti per tifosi ospiti (Brentford FC): se tifi Brentford, i biglietti del settore ospiti devono essere acquistati direttamente tramite il sito ufficiale di biglietteria del Brentford dai membri ufficiali registrati.
  • Hospitality e posti premium: l'hospitality del giorno gara, i pacchetti VIP e le opzioni General Admission Plus (GA+) possono essere prenotati direttamente tramite la divisione hospitality ufficiale dell'Aston Villa. In genere questi biglietti non richiedono una precedente storia di iscrizione.
  • Marketplace secondari di biglietti: se i biglietti ufficiali di ingresso generale sono esauriti, i tagliandi sono spesso disponibili su piattaforme aggregatrici del mercato secondario come StubHub. Tieni presente che i prezzi sulle piattaforme secondarie possono variare in base alla domanda di mercato.

Quanto costano i biglietti per Aston Villa-Brentford di Premier League?

Per la partita di Premier League Aston Villa-Brentford al Villa Park. Per i biglietti ufficiali di ingresso generale acquistati direttamente dal club, i prezzi nominali variano approssimativamente come segue:

Prezzi standard adulti

  • Zona 1 (visuale centrale lungo il lato lungo): £62,00 - £86,50  
  • Zona 2: £56,00 - £81,00  
  • Zona 3: £51,50 - £75,00  
  • Zona 4 (anelli superiori / angoli): £49,50 - £61,00  

Riduzioni e tariffe junior

  • Senior (over 66) e giovani adulti (under 21): £33,00 - £65,00  
  • Junior (under 18 / under 14): £14,50 - £61,50  

Opzioni hospitality

  • Hospitality del giorno gara e pacchetti VIP: le opzioni General Admission Plus (GA+) e i pacchetti premium lounge partono da £130 fino a £350+ a persona.  

Aston Villa-Brentford di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Aston Villa e Brentford

L'Aston Villa ha perso tutte le sue cinque partite più recenti in tutte le competizioni, con un bilancio di zero vittorie, zero pareggi e cinque sconfitte. L'ultima uscita è stata la sconfitta casalinga per 1-0 contro l'Arsenal in Premier League il 31 agosto, mentre nella precedente gara di campionato era stato battuto 4-0 dal Brighton. Il Villa ha anche subito sconfitte contro il Borussia Moenchengladbach e il Bayern Monaco in pre-season, oltre a cadere contro il Paris Saint-Germain nella Supercoppa UEFA. In queste cinque partite, il Villa ha segnato tre gol e ne ha subiti dieci.

Il Brentford è in grande forma, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite e un pareggio. Il risultato più recente è stato l'1-1 sul campo del Leeds United il 30 agosto, ma prima aveva battuto il Tottenham Hotspur 3-0 in Premier League e travolto l'Eintracht Francoforte 7-0 in un'amichevole pre-season. Le Bees hanno anche vinto 6-1 sul campo del Birmingham City in Carabao Cup. Nelle ultime cinque partite, il Brentford ha segnato 15 gol e ne ha subiti due.

AVL

AVL - Forma

BHA
S4-0
ARS
S0-1
HUL
D0-0
CLB
V2-3
NFO
S1-2
Gol segnato (subito)
4/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
BRE

BRE - Forma

TOT
V3-0
BIR
V1-6
LEE
D1-1
SUN
D1-1
BOU
D2-2
Gol segnato (subito)
13/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Aston Villa-Brentford: precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi club si è concluso con una vittoria per 0-1 del Brentford al Villa Park in Premier League il 1° febbraio 2026. Negli ultimi cinque confronti diretti, il Brentford ne ha vinti tre, l'Aston Villa uno e una partita è finita in pareggio, l'1-1 di Carabao Cup del settembre 2025. L'unica vittoria del Villa in questa serie è arrivata con l'1-0 in trasferta sul campo del Brentford nel marzo 2025.

Testa a testa

Aston VillaPareggioBrentford
2
0
3
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
Brentford badge
Brentford
BRE
1
FIN
EFL Cup
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FIN
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FIN
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FIN
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Brentford badge
Brentford
BRE
1
FIN
5Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Classifica di Aston Villa e Brentford

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
V
V
V
V
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
V
V
V
V
3
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
422073+48
V
D
D
V
4
Hull CityHull CityHUL
422052+38
D
D
V
V
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
4211135+87
V
D
S
V
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
D
S
V
V
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
D
D
D
V
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
D
V
D
D
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
D
D
D
V
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
4202710-36
V
S
S
V
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
V
D
D
S
12
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
412178-15
S
D
V
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
S
D
V
S
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
S
D
V
S
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
403167-13
D
D
D
S
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
S
V
S
S
17
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
402205-52
D
D
S
S
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
D
S
S
S
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
S
D
S
S
20
Coventry CityCoventry CityCOV
4004010-100
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google