Come acquistare i biglietti per Aston Villa-Brentford: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Aston Villa affronta il Brentford sabato 10 ottobre 2026 al Villa Park di Birmingham.

Il Brentford arriva a questa sfida dopo aver vinto il precedente confronto di campionato per 1-0 contro l'Aston Villa al Villa Park nel febbraio 2026. Le statistiche storiche dei precedenti mostrano una sfida equilibrata tra i due club, con 8 pareggi in 18 incontri complessivi.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Aston Villa-Brentford, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Aston Villa-Brentford di Premier League?

Aston Villa-Brentford si gioca al Villa Park di Birmingham.

Premier League - Game Week 6 10 ott 2026 - 10:00 Villa Park

Come acquistare i biglietti per Aston Villa-Brentford di Premier League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Premier League tra Aston Villa e Brentford al Villa Park, segui queste principali opzioni di acquisto:

Sito ufficiale del club (Aston Villa FC) : acquista direttamente dal portale ufficiale di biglietteria dell'Aston Villa. I biglietti vengono messi in vendita in finestre successive: la priorità va prima ai Claret Members ufficiali, poi agli abbonati stagionali, che possono acquistare ulteriori biglietti per ospiti, e infine a una finestra di vendita generale per l'inventario rimanente. Tutti i biglietti casalinghi vengono emessi in formato digitale tramite l'app ufficiale dell'Aston Villa su Apple Wallet o Google Wallet.

Biglietti per tifosi ospiti (Brentford FC) : se tifi Brentford, i biglietti del settore ospiti devono essere acquistati direttamente tramite il sito ufficiale di biglietteria del Brentford dai membri ufficiali registrati.

Hospitality e posti premium : l'hospitality del giorno gara, i pacchetti VIP e le opzioni General Admission Plus (GA+) possono essere prenotati direttamente tramite la divisione hospitality ufficiale dell'Aston Villa. In genere questi biglietti non richiedono una precedente storia di iscrizione.

Marketplace secondari di biglietti : se i biglietti ufficiali di ingresso generale sono esauriti, i tagliandi sono spesso disponibili su piattaforme aggregatrici del mercato secondario come StubHub. Tieni presente che i prezzi sulle piattaforme secondarie possono variare in base alla domanda di mercato.

Quanto costano i biglietti per Aston Villa-Brentford di Premier League?

Per la partita di Premier League Aston Villa-Brentford al Villa Park. Per i biglietti ufficiali di ingresso generale acquistati direttamente dal club, i prezzi nominali variano approssimativamente come segue:

Prezzi standard adulti

Zona 1 (visuale centrale lungo il lato lungo): £62,00 - £86,50

Zona 2: £56,00 - £81,00

Zona 3: £51,50 - £75,00

Zona 4 (anelli superiori / angoli): £49,50 - £61,00

Riduzioni e tariffe junior

Senior (over 66) e giovani adulti (under 21): £33,00 - £65,00

Junior (under 18 / under 14): £14,50 - £61,50

Opzioni hospitality

Hospitality del giorno gara e pacchetti VIP: le opzioni General Admission Plus (GA+) e i pacchetti premium lounge partono da £130 fino a £350+ a persona.

Aston Villa-Brentford di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Aston Villa e Brentford

L'Aston Villa ha perso tutte le sue cinque partite più recenti in tutte le competizioni, con un bilancio di zero vittorie, zero pareggi e cinque sconfitte. L'ultima uscita è stata la sconfitta casalinga per 1-0 contro l'Arsenal in Premier League il 31 agosto, mentre nella precedente gara di campionato era stato battuto 4-0 dal Brighton. Il Villa ha anche subito sconfitte contro il Borussia Moenchengladbach e il Bayern Monaco in pre-season, oltre a cadere contro il Paris Saint-Germain nella Supercoppa UEFA. In queste cinque partite, il Villa ha segnato tre gol e ne ha subiti dieci.

Il Brentford è in grande forma, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite e un pareggio. Il risultato più recente è stato l'1-1 sul campo del Leeds United il 30 agosto, ma prima aveva battuto il Tottenham Hotspur 3-0 in Premier League e travolto l'Eintracht Francoforte 7-0 in un'amichevole pre-season. Le Bees hanno anche vinto 6-1 sul campo del Birmingham City in Carabao Cup. Nelle ultime cinque partite, il Brentford ha segnato 15 gol e ne ha subiti due.

Aston Villa-Brentford: precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi club si è concluso con una vittoria per 0-1 del Brentford al Villa Park in Premier League il 1° febbraio 2026. Negli ultimi cinque confronti diretti, il Brentford ne ha vinti tre, l'Aston Villa uno e una partita è finita in pareggio, l'1-1 di Carabao Cup del settembre 2025. L'unica vittoria del Villa in questa serie è arrivata con l'1-0 in trasferta sul campo del Brentford nel marzo 2025.