Come acquistare i biglietti per Aston Villa-Brentford: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Aston Villa affronta il Brentford sabato 10 ottobre 2026 al Villa Park di Birmingham.
Il Brentford arriva a questa sfida dopo aver vinto il precedente confronto di campionato per 1-0 contro l'Aston Villa al Villa Park nel febbraio 2026. Le statistiche storiche dei precedenti mostrano una sfida equilibrata tra i due club, con 8 pareggi in 18 incontri complessivi.
Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Aston Villa-Brentford, compreso dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Aston Villa-Brentford di Premier League?
Aston Villa-Brentford si gioca al Villa Park di Birmingham.
Come acquistare i biglietti per Aston Villa-Brentford di Premier League?
Per acquistare i biglietti per la partita di Premier League tra Aston Villa e Brentford al Villa Park, segui queste principali opzioni di acquisto:
- Sito ufficiale del club (Aston Villa FC): acquista direttamente dal portale ufficiale di biglietteria dell'Aston Villa. I biglietti vengono messi in vendita in finestre successive: la priorità va prima ai Claret Members ufficiali, poi agli abbonati stagionali, che possono acquistare ulteriori biglietti per ospiti, e infine a una finestra di vendita generale per l'inventario rimanente. Tutti i biglietti casalinghi vengono emessi in formato digitale tramite l'app ufficiale dell'Aston Villa su Apple Wallet o Google Wallet.
- Biglietti per tifosi ospiti (Brentford FC): se tifi Brentford, i biglietti del settore ospiti devono essere acquistati direttamente tramite il sito ufficiale di biglietteria del Brentford dai membri ufficiali registrati.
- Hospitality e posti premium: l'hospitality del giorno gara, i pacchetti VIP e le opzioni General Admission Plus (GA+) possono essere prenotati direttamente tramite la divisione hospitality ufficiale dell'Aston Villa. In genere questi biglietti non richiedono una precedente storia di iscrizione.
- Marketplace secondari di biglietti: se i biglietti ufficiali di ingresso generale sono esauriti, i tagliandi sono spesso disponibili su piattaforme aggregatrici del mercato secondario come StubHub. Tieni presente che i prezzi sulle piattaforme secondarie possono variare in base alla domanda di mercato.
Quanto costano i biglietti per Aston Villa-Brentford di Premier League?
Per la partita di Premier League Aston Villa-Brentford al Villa Park. Per i biglietti ufficiali di ingresso generale acquistati direttamente dal club, i prezzi nominali variano approssimativamente come segue:
Prezzi standard adulti
- Zona 1 (visuale centrale lungo il lato lungo): £62,00 - £86,50
- Zona 2: £56,00 - £81,00
- Zona 3: £51,50 - £75,00
- Zona 4 (anelli superiori / angoli): £49,50 - £61,00
Riduzioni e tariffe junior
- Senior (over 66) e giovani adulti (under 21): £33,00 - £65,00
- Junior (under 18 / under 14): £14,50 - £61,50
Opzioni hospitality
- Hospitality del giorno gara e pacchetti VIP: le opzioni General Admission Plus (GA+) e i pacchetti premium lounge partono da £130 fino a £350+ a persona.
Aston Villa-Brentford di Premier League: tutto quello che c'è da sapere
Forma di Aston Villa e Brentford
L'Aston Villa ha perso tutte le sue cinque partite più recenti in tutte le competizioni, con un bilancio di zero vittorie, zero pareggi e cinque sconfitte. L'ultima uscita è stata la sconfitta casalinga per 1-0 contro l'Arsenal in Premier League il 31 agosto, mentre nella precedente gara di campionato era stato battuto 4-0 dal Brighton. Il Villa ha anche subito sconfitte contro il Borussia Moenchengladbach e il Bayern Monaco in pre-season, oltre a cadere contro il Paris Saint-Germain nella Supercoppa UEFA. In queste cinque partite, il Villa ha segnato tre gol e ne ha subiti dieci.
Il Brentford è in grande forma, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite e un pareggio. Il risultato più recente è stato l'1-1 sul campo del Leeds United il 30 agosto, ma prima aveva battuto il Tottenham Hotspur 3-0 in Premier League e travolto l'Eintracht Francoforte 7-0 in un'amichevole pre-season. Le Bees hanno anche vinto 6-1 sul campo del Birmingham City in Carabao Cup. Nelle ultime cinque partite, il Brentford ha segnato 15 gol e ne ha subiti due.
Aston Villa-Brentford: precedenti recenti
L'incontro più recente tra questi club si è concluso con una vittoria per 0-1 del Brentford al Villa Park in Premier League il 1° febbraio 2026. Negli ultimi cinque confronti diretti, il Brentford ne ha vinti tre, l'Aston Villa uno e una partita è finita in pareggio, l'1-1 di Carabao Cup del settembre 2025. L'unica vittoria del Villa in questa serie è arrivata con l'1-0 in trasferta sul campo del Brentford nel marzo 2025.
Testa a testa
Classifica di Aston Villa e Brentford
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|4
|4
|0
|0
|8
|1
|+7
|12
V
V
V
V
|2
|4
|4
|0
|0
|8
|2
|+6
|12
V
V
V
V
|3
|4
|2
|2
|0
|7
|3
|+4
|8
V
D
D
V
|4
|4
|2
|2
|0
|5
|2
|+3
|8
D
D
V
V
|5
|4
|2
|1
|1
|13
|5
|+8
|7
V
D
S
V
|6
|4
|2
|1
|1
|10
|9
|+1
|7
D
S
V
V
|7
|4
|1
|3
|0
|7
|4
|+3
|6
D
D
D
V
|8
|4
|1
|3
|0
|6
|4
|+2
|6
D
V
D
D
|9
|4
|1
|3
|0
|5
|3
|+2
|6
D
D
D
V
|10
|4
|2
|0
|2
|7
|10
|-3
|6
V
S
S
V
|11
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|5
V
D
D
S
|12
|4
|1
|2
|1
|7
|8
|-1
|5
S
D
V
D
|13
|4
|1
|1
|2
|7
|7
|0
|4
S
D
V
S
|14
|4
|1
|1
|2
|3
|5
|-2
|4
S
D
V
S
|15
|4
|0
|3
|1
|6
|7
|-1
|3
D
D
D
S
|16
|4
|1
|0
|3
|6
|11
|-5
|3
S
V
S
S
|17
|4
|0
|2
|2
|0
|5
|-5
|2
D
D
S
S
|18
|4
|0
|1
|3
|4
|7
|-3
|1
D
S
S
S
|19
|4
|0
|1
|3
|1
|7
|-6
|1
S
D
S
S
|20
|4
|0
|0
|4
|0
|10
|-10
|0
S
S
S
S