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Come acquistare i biglietti per Aston Villa-Arsenal: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d’inizio e altro ancora

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Aston Villa
Arsenal

Tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di una delle partite più importanti della stagione dell’Aston Villa

Lunedì 31 agosto attende tutti una grande occasione, quando l'Aston Villa stenderà il tappeto rosso per i campioni in carica della Premier League, l'Arsenal. Nulla è paragonabile a una partita in notturna in mezzo alla settimana al Villa Park e tu potresti esserci assicurandoti oggi stesso il tuo posto.

Anche se alcuni tifosi avrebbero potuto desiderare un primo impegno casalingo più semplice, non dovrebbero dimenticare che, sotto il magnifico regno di oltre 3 anni di Unai Emery, il Villa ha battuto in due occasioni l'Arsenal in corsa per il titolo al Villa Park e ha notoriamente fatto doppietta contro l'Arsenal nella stagione 2023/24.

La vittoria per 2-1 della scorsa stagione contro l'Arsenal al Villa Park è stata uno dei successi più memorabili della stagione, con il gol di Emiliano Buendia al 95' che ha mandato in delirio gli Holte End'ers.

Siamo pronti per un altro classico al Villa Park? Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che devi sapere per assicurarti i biglietti per Aston Villa-Arsenal, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Aston Villa e Arsenal?

Aston Villa-Arsenal ha il calcio d'inizio in programma alle 20:00 BST di lunedì 31 agosto, al Villa Park di Birmingham.

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Premier League - Game Week 2
Villa Park

Come comprare i biglietti di Aston Villa-Arsenal di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debenture: Gli attuali titolari di abbonamento mantengono i propri posti o restituiscono al club le partite che non utilizzeranno.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema con sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie con sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per partecipare al sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al valore nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se si cercano biglietti all'ultimo minuto, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Aston Villa-Arsenal?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce per età e agevolazioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età differiscono da squadra a squadra.
  • Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). I big match contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli nel livello inferiore hanno prezzi premium, mentre i posti nel livello superiore dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per entrare nelle lotterie con sorteggio o nei circuiti di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Anche se i biglietti del settore ospiti sono limitati a £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote per gli ospiti sono estremamente limitate e vengono in genere vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per le membership di base.

Forma

AVL

AVL - Forma

SCF
V0-3
MCI
V1-2
WAL
V0-5
POR
S2-1
RSO
S2-4
Gol segnato (subito)
13/7
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
ARS

ARS - Forma

WHU
V0-1
BUR
V1-0
CRY
V1-2
PSG
S1-1
GIR
V1-4
Gol segnato (subito)
9/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Precedenti recenti testa a testa

Testa a testa

Aston VillaPareggioArsenal
2
1
2
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FIN
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FIN
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
FIN
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
FIN
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
FIN
7Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Aston Villa - Arsenal

Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Formazione
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Arsenal crest
Arsenal
ARS

Allenatore

  • U. Emery

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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