Come acquistare i biglietti per Arsenal-Lille: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Quando è il calcio d'inizio di Arsenal-Lille in Champions League?

Arsenal-Lille si gioca all'Emirates Stadium di Londra.

Champions League - Game Week 2 13 ott 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Arsenal-Lille in Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Arsenal-Lille, il momento di forma

L'Arsenal ha vinto tutte le ultime cinque partite in tutte le competizioni, segnando nove gol e subendone uno in questa striscia. L'uscita più recente è stata una vittoria per 2-0 in Premier League sul campo del Sunderland, e ha ottenuto anche un successo per 1-0 in Champions League a Napoli. In precedenza, in questa serie, ha battuto il Chelsea per 2-1 e l'Aston Villa per 1-0 in Premier League, oltre a superare il Coventry City per 3-0. L'Arsenal ha mantenuto la porta inviolata in più di una di queste cinque partite.

Il Lille ha vinto tre partite, ne ha pareggiata una e ne ha persa una nelle ultime cinque in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato un 2-0 sul Troyes in Ligue 1, dopo la sconfitta per 3-2 in Champions League contro il Real Betis. In quel periodo ha anche pareggiato 2-2 con il Paris Saint-Germain e vinto 1-0 in trasferta contro il Tolosa.

Arsenal-Lille: i precedenti recenti