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Come acquistare i biglietti per Arsenal-Lille: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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L’Arsenal affronta il Lille in Champions League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

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Quando è il calcio d'inizio di Arsenal-Lille in Champions League?

Arsenal-Lille si gioca all'Emirates Stadium di Londra.

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Champions League - Game Week 2
Emirates Stadium

Arsenal-Lille in Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Arsenal-Lille, il momento di forma

L'Arsenal ha vinto tutte le ultime cinque partite in tutte le competizioni, segnando nove gol e subendone uno in questa striscia. L'uscita più recente è stata una vittoria per 2-0 in Premier League sul campo del Sunderland, e ha ottenuto anche un successo per 1-0 in Champions League a Napoli. In precedenza, in questa serie, ha battuto il Chelsea per 2-1 e l'Aston Villa per 1-0 in Premier League, oltre a superare il Coventry City per 3-0. L'Arsenal ha mantenuto la porta inviolata in più di una di queste cinque partite.

Il Lille ha vinto tre partite, ne ha pareggiata una e ne ha persa una nelle ultime cinque in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato un 2-0 sul Troyes in Ligue 1, dopo la sconfitta per 3-2 in Champions League contro il Real Betis. In quel periodo ha anche pareggiato 2-2 con il Paris Saint-Germain e vinto 1-0 in trasferta contro il Tolosa.

ARS

ARS - Forma

COV
V3-0
AVL
V0-1
CHE
V2-1
NAP
V0-1
SUN
V0-2
Gol segnato (subito)
9/1
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
LIL

LIL - Forma

SCO
V0-2
PSG
D2-2
TFC
V0-1
BET
S2-3
TRO
V2-0
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Arsenal-Lille: i precedenti recenti

Arsenal-Lille: classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

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