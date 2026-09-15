Come acquistare i biglietti per Arsenal-Lille: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Quando è il calcio d'inizio di Arsenal-Lille in Champions League?
Arsenal-Lille si gioca all'Emirates Stadium di Londra.
Arsenal-Lille in Champions League: tutto quello che c'è da sapere
Arsenal-Lille, il momento di forma
L'Arsenal ha vinto tutte le ultime cinque partite in tutte le competizioni, segnando nove gol e subendone uno in questa striscia. L'uscita più recente è stata una vittoria per 2-0 in Premier League sul campo del Sunderland, e ha ottenuto anche un successo per 1-0 in Champions League a Napoli. In precedenza, in questa serie, ha battuto il Chelsea per 2-1 e l'Aston Villa per 1-0 in Premier League, oltre a superare il Coventry City per 3-0. L'Arsenal ha mantenuto la porta inviolata in più di una di queste cinque partite.
Il Lille ha vinto tre partite, ne ha pareggiata una e ne ha persa una nelle ultime cinque in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato un 2-0 sul Troyes in Ligue 1, dopo la sconfitta per 3-2 in Champions League contro il Real Betis. In quel periodo ha anche pareggiato 2-2 con il Paris Saint-Germain e vinto 1-0 in trasferta contro il Tolosa.
Arsenal-Lille: i precedenti recenti
Arsenal-Lille: classifica
|#
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|+/-
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|1
|0
|0
|6
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|+5
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|2
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|+5
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|0
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|0
|1
|1
|3
|-2
|0
S
|29
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
S
|31
|1
|0
|0
|1
|0
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|32
|1
|0
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|1
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|4
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|1
|0
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|1
|1
|5
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|34
|1
|0
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S