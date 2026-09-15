Come acquistare i biglietti per Arsenal-Leeds United: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Arsenal affronta il Leeds United sabato 10 ottobre 2026 all'Emirates Stadium di Londra.

L'Arsenal arriva a questa sfida cercando di mantenere il suo dominio nei precedenti contro il Leeds, avendo vinto nove degli ultimi dieci incroci in tutte le competizioni. L'ultimo confronto di campionato, nel gennaio 2026, ha visto l'Arsenal imporsi con un netto 4-0 in trasferta a Elland Road.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Arsenal-Leeds United, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Arsenal-Leeds United di Premier League?

Arsenal-Leeds United prende il via all'Emirates Stadium di Londra.

Premier League - Game Week 6 10 ott 2026 - 07:30 Emirates Stadium

Come acquistare i biglietti per Arsenal-Leeds United di Premier League?

Per acquistare i biglietti per Arsenal-Leeds United all'Emirates Stadium, puoi seguire questi passaggi ufficiali standard:

Iscriviti al programma ufficiale Membership dell'Arsenal: l'Arsenal utilizza un sistema di assegnazione tramite ballot, in cui i membri paganti (livello Red o Silver) hanno accesso esclusivo alla possibilità di richiedere i biglietti per le partite casalinghe. Partecipa al ballot per i biglietti della partita: una volta che i biglietti per la sfida contro il Leeds United saranno disponibili per la richiesta, in genere da 4 a 6 settimane prima del giorno della partita, accedi al portale ufficiale di ticketing dell'Arsenal e partecipa al ballot durante la finestra indicata. Controlla i risultati del ballot e il Ticket Exchange: se la tua richiesta tramite ballot va a buon fine, il pagamento verrà elaborato automaticamente e ti verrà assegnato il biglietto digitale; in caso contrario, puoi controllare l'Arsenal Ticket Exchange ufficiale, dove gli abbonati rivendono i loro posti ad altri membri. Esplora i pacchetti hospitality ufficiali: se non sei membro o vuoi un ingresso garantito, i biglietti hospitality offrono posti premium abbinati a opzioni food and drink direttamente tramite il club. Piattaforme secondarie di biglietteria: anche piattaforme secondarie e marketplace per i biglietti come StubHub o partner di viaggio ufficiali mettono in vendita tagliandi, anche se i prezzi sono spesso fissati dai venditori al di sopra del valore nominale e sono soggetti alle politiche di garanzia per gli acquirenti.

Quanto costano i biglietti per Arsenal-Leeds United di Premier League?

Per le partite di Premier League tra Arsenal e Leeds United all'Emirates Stadium, i prezzi ufficiali dei biglietti dipendono generalmente dalla categoria della partita e dal settore:

Partite di categoria B / C (gare di campionato standard): i biglietti per adulti vanno in genere da 30 £ a 80 £ per i posti standard.

Partite di categoria A (big match): le partite di campionato di fascia premium possono costare tra 70 £ e 100 £+ per ogni biglietto adulto.

Club Level e hospitality: i pacchetti hospitality premium e i posti Club Level partono generalmente da circa 250 £ a 500 £+ a biglietto, a seconda di ristorazione inclusa e accesso alle lounge.

Arsenal-Leeds United di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Arsenal e Leeds United

L'Arsenal arriva a questa partita dopo aver vinto tutte le ultime cinque gare registrate in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato il successo per 1-0 sul campo dell'Aston Villa in Premier League, e ha anche battuto il Coventry City 3-0 e conquistato il Community Shield con un 3-0 contro il Manchester City. In queste cinque partite, l'Arsenal ha segnato dieci gol e ne ha subiti cinque, con i due risultati nelle amichevoli che rappresentano la maggior parte delle reti incassate.

Il Leeds ha fatto registrare una serie recente mista ma nel complesso positiva. Nelle ultime cinque partite sono arrivate tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. L'uscita più recente è stata l'1-1 con il Brentford in Premier League, seguita da un successo per 2-0 in Carabao Cup sul campo del Nottingham Forest prima di un'altra vittoria per 1-0 in Premier League contro lo stesso avversario. Il Leeds ha segnato otto gol nelle cinque partite e ne ha subiti tre, con l'unica sconfitta arrivata in un'amichevole pre-campionato contro il Manchester United.

Arsenal-Leeds United: precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre risale al gennaio 2026, quando l'Arsenal ha vinto 4-0 a Elland Road in una partita di Premier League. Prima di allora, l'Arsenal aveva battuto il Leeds 5-0 all'Emirates nell'agosto 2025. Nei cinque precedenti più recenti presenti nel dataset, l'Arsenal ha vinto quattro volte contro una vittoria del Leeds, segnando 12 gol e subendone due.