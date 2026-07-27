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Come acquistare i biglietti per Arsenal-Coventry City: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Coventry City

Tutto quello che c'è da sapere su come acquistare i biglietti per la partita inaugurale della stagione di Premier League

La stagione di Premier League 2026/27 prende il via all'Emirates venerdì 21 agosto, con i campioni in carica dell'Arsenal che affrontano il neopromosso Coventry City.

Dopo essere finalmente riuscito a imporsi in seguito a tre secondi posti consecutivi, l'Arsenal ora punta a mantenere il proprio slancio, nel tentativo di difendere con successo il titolo per la prima volta dal 1935.

L'Arsenal ha segnato 10 gol nei due precedenti confronti con il Coventry, e i tifosi dei Reds spereranno che gli uomini di Arteta partano subito forte in casa. Puoi essere presente per assistere alla gara d'esordio della stagione prenotando i biglietti oggi stesso.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti di Arsenal-Coventry City, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League Arsenal-Coventry City?

L'Arsenal ospita il Coventry City all'Emirates Stadium, nel nord di Londra, con calcio d'inizio previsto alle 20:00 (BST).

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Premier League - Game Week 1
Emirates Stadium

Come comprare i biglietti di Premier League per Arsenal-Coventry City

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debenture: I titolari di abbonamento stagionale già esistenti mantengono il proprio posto oppure restituiscono al club le partite alle quali non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita, settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.
  • Circuiti ufficiali di scambio biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico generale non iscritto sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti all'ultimo minuto, i tifosi possono acquistare i tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Arsenal-Coventry City?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto a sedere e della categoria della partita:

  • Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per le categorie Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età variano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo il lato lungo del campo e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Membership ufficiale richiesta: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva a pagamento per partecipare ai sorteggi o ai circuiti di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti per tutta la stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti abbiano un tetto massimo di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e in genere vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: quasi mai arrivano alla vendita generale o ai sorteggi per le membership di base.

Forma

ARS

ARS - Forma

ATM
V1-0
WHU
V0-1
BUR
V1-0
CRY
V1-2
PSG
S1-1
Gol segnato (subito)
6/2
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
COV

COV - Forma

BLB
D1-1
POR
V5-1
WRE
V3-1
WAT
V0-4
NOR
D0-0
Gol segnato (subito)
13/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Precedenti recenti

Testa a testa

ArsenalPareggioCoventry City
5
0
0
FA Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
FIN
EFL Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
6
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
FIN
Premier League
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FIN
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
FIN
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
FIN
16Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Arsenal - Coventry City

Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formazione
Coventry City crest
Coventry City
COV
Coventry City crest
Coventry City
COV

Allenatore

  • M. Arteta

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
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