La stagione di Premier League 2026/27 prende il via all'Emirates venerdì 21 agosto, con i campioni in carica dell'Arsenal che affrontano il neopromosso Coventry City.

Dopo essere finalmente riuscito a imporsi in seguito a tre secondi posti consecutivi, l'Arsenal ora punta a mantenere il proprio slancio, nel tentativo di difendere con successo il titolo per la prima volta dal 1935.

L'Arsenal ha segnato 10 gol nei due precedenti confronti con il Coventry, e i tifosi dei Reds spereranno che gli uomini di Arteta partano subito forte in casa. Puoi essere presente per assistere alla gara d'esordio della stagione prenotando i biglietti oggi stesso.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti di Arsenal-Coventry City, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League Arsenal-Coventry City?

L'Arsenal ospita il Coventry City all'Emirates Stadium, nel nord di Londra, con calcio d'inizio previsto alle 20:00 (BST).

Premier League - Game Week 1 21 ago 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Come comprare i biglietti di Premier League per Arsenal-Coventry City

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debenture: I titolari di abbonamento stagionale già esistenti mantengono il proprio posto oppure restituiscono al club le partite alle quali non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita, settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.

Circuiti ufficiali di scambio biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico generale non iscritto sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti all'ultimo minuto, i tifosi possono acquistare i tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Arsenal-Coventry City?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto a sedere e della categoria della partita:

Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per le categorie Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo il lato lungo del campo e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Membership ufficiale richiesta: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva a pagamento per partecipare ai sorteggi o ai circuiti di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti per tutta la stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti abbiano un tetto massimo di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e in genere vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: quasi mai arrivano alla vendita generale o ai sorteggi per le membership di base.

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