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Come acquistare i biglietti per Argentina-Svizzera: prezzi, info sui quarti di finale, offerte last minute e altro

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Argentina e Svizzera sono ai quarti di finale dei Mondiali. Ecco come ottenere i biglietti.

L'Argentina, campione del mondo in carica, ha rimontato l'Egitto 3-2 ad Atlanta martedì, dopo essere stata sotto 2-0 a 11 minuti dalla fine.

Le reti di Cristian Romero, Lionel Messi ed Enzo Fernández hanno regalato la rimonta agli uomini di Scaloni, che ai quarti affronteranno la Svizzera.

La Svizzera di Murat Yakin ha superato 4-3 ai rigori la Colombia, dopo lo 0-0 dopo 120 minuti a Vancouver.

La Svizzera torna ai quarti per la prima volta dal 1954, mentre l’Argentina cerca di bissare il successo del Brasile 1958-1962.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, compreso come assicurarti i posti per la partita Argentina-Svizzera e quanto costeranno.

A che ora inizia Argentina-Svizzera?

Il match si giocherà all’Arrowhead Stadium di Kansas City.

Come acquistare i biglietti per Argentina-Svizzera?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, Early Ticket Draw ed estrazione post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prima vendita sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

  • Dal 1° aprile è attiva la vendita last minute: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima chance per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per Argentina-Svizzera?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partivano da 60 dollari (per specifiche categorie di tifosi), mentre la finale arrivava a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Prezzi ufficiali

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi molto richieste)

225 $ – 540 $

da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 $ a 640 $

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

930 $ – 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

da 1.490 $ a 7.875 $

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Argentina vs Svizzera ai Mondiali: tutto quello che c'è da sapere

Argentina vs Svizzera: forma delle squadre

ARG

ARG - Forma

ALG
V3-0
AUT
V2-0
JOR
V1-3
CPV
V3-2
EGI
V3-2
Gol segnato (subito)
14/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SVI

SVI - Forma

QAT
D1-1
BIH
V4-1
CAN
V2-1
ALG
V2-0
COL
V0-0
Gol segnato (subito)
9/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Argentina vs Svizzera: recenti scontri diretti

ARG

Ultime 3 partite

SVI

2

Vittorie

1

Pareggio

0

Vittorie

5

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
1/3
Entrambe le squadre a segno
2/3

Per saperne di più

  • Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026: date di vendita, prezzi, tariffazione dinamica e altro
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  • Guida ai prezzi dinamici dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026: cosa significa "prezzi dinamici"?
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