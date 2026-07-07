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Come acquistare i biglietti per Argentina-Svizzera o Colombia: prezzi, info sui quarti di finale, offerte last minute e altro

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L'Argentina è ai quarti di finale dei Mondiali. Ecco come ottenere i biglietti.

L'Argentina, campione del mondo, ha rimontato l'Egitto 3-2 ad Atlanta martedì, dopo essere stata sotto 2-0 a 11 minuti dalla fine.

I gol di Cristian Romero, Lionel Messi ed Enzo Fernández hanno regalato la rimonta alla Albiceleste di Lionel Scaloni, che ai quarti affronterà Svizzera o Colombia.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, compreso come assicurarti i posti per la partita Argentina-Svizzera o Argentina-Colombia e quanto costeranno.

A che ora si gioca Argentina-Svizzera o Colombia?

Il match si giocherà all’Arrowhead Stadium di Kansas City.

Come acquistare i biglietti per Argentina-Svizzera o Colombia?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, Early Ticket Draw ed estrazione post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti disponibili in prima vendita sono ormai pochissimi.

Ecco cosa devi sapere:

  • Dal 1° aprile è attiva la vendita last minute: i biglietti sono assegnati in ordine di richiesta e confermati subito. È l’ultima chance per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: è l’unico canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per Argentina-Svizzera o Colombia ai Mondiali?

La FIFA ha introdotto prezzi dinamici per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Prezzi ufficiali

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi molto richieste)

225 $ – 540 $

da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 a 540 $

da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 $ a 640 $

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

930 $ – 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

da 1.490 $ a 7.875 $

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

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