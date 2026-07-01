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Come acquistare i biglietti per Argentina-Capo Verde: prezzi degli ottavi di finale dei Mondiali, info sulla partita a Miami, offerte last minute e altro

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L'Argentina affronterà Capo Verde nella prossima partita dei Mondiali. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Negli ottavi dei Mondiali 2026 va in scena una classica sfida Davide-Golia: l’Argentina campione in carica affronta l’esordiente Capo Verde.

Guidata dal leggendario Lionel Messi, l’Albiceleste ha superato la fase a gironi e resta tra le favorite.

Ora affrontano gli «Squali Blu», che nel Gruppo H hanno superato ogni pronostico qualificandosi.

L’Argentina è favorita, ma i campioni in carica non possono sottovalutare l’entusiasmo degli africani sotto il sole della Florida.

A che ora inizia Argentina-Capo Verde?

Si gioca al Miami Stadium (Hard Rock Stadium) di Miami, Florida.

Come acquistare i biglietti per Argentina-Capo Verde?

Le principali lotterie ufficiali, come la prevendita Visa e le estrazioni anticipate, sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste già processate, i biglietti in vendita primaria sono quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

  • La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima chance di acquisto diretto dalla FIFA.
  • Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per Argentina-Capo Verde?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari; sui mercati secondari i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Prezzi ufficiali

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi molto richieste)

da 225 a 540 dollari

da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 $ (1.134 $)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 $ a 640 $

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 a 800 dollari

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Argentina vs Capo Verde ai Mondiali: tutto quello che c'è da sapere

Argentina vs Capo Verde: forma delle squadre

ARG
-Forma

Goal segnato (subito)
13/1
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

CPV
-Forma

Goal segnato (subito)
8/2
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Argentina vs Capo Verde: ultimi scontri diretti

Classifica di Argentina vs Capo Verde

Per saperne di più

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