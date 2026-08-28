Come acquistare i biglietti per Angers-Troyes: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Angers affronta il Troyes sabato 19 settembre 2026 allo Stade Raymond Kopa di Angers.
Entrambe le squadre cercheranno di trovare slancio a inizio stagione per conquistare punti cruciali in classifica. Nel precedente confronto ufficiale, nell'aprile 2024, l'Angers ha battuto il Troyes 2-1.
Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Angers-Troyes, incluso dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Angers-Troyes di Ligue 1?
Angers-Troyes si gioca allo Stade Raymond Kopa di Angers, con calcio d'inizio in programma in questa giornata di Ligue 1.
Come acquistare i biglietti per Angers-Troyes di Ligue 1?
Per acquistare i biglietti per la partita Angers SCO-ESTAC Troyes del 19 settembre 2026, puoi farlo attraverso le seguenti opzioni principali:
- Biglietteria ufficiale dell'Angers SCO: Dal momento che l'Angers ospita la partita allo Stade Raymond Kopa, l'opzione più sicura e diretta è acquistare tramite il portale ufficiale di biglietteria online dell'Angers SCO (billetterie.angers-sco.fr).
- Biglietterie ufficiali dello stadio: A seconda della disponibilità, i biglietti possono essere venduti direttamente anche ai botteghini dello Stade Raymond Kopa nei giorni che precedono la partita.
- Piattaforme secondarie di vendita biglietti: Se i posti ufficiali vanno esauriti, anche aggregatori di biglietti e piattaforme di rivendita come StubHub mettono in vendita tagliandi disponibili.
Quanto costano i biglietti per Angers-Troyes di Ligue 1?
Per l'imminente partita Angers SCO-ESTAC Troyes allo Stade Raymond Kopa, i prezzi dei biglietti variano generalmente a seconda che vengano acquistati ai prezzi ufficiali o tramite mercati secondari.
- Biglietteria ufficiale (prezzo di listino): I biglietti standard per una singola partita di Ligue 1 ad Angers vanno generalmente da 15 € a 65 € per le categorie di posti normali, come la Tribune Coubertin o la Tribune Colombier dietro le porte, fino alla centrale Tribune Saint-Léonard o alla Tribune Jean-Bouin.
- Mercati secondari e rivendita: Sulle piattaforme di rivendita e biglietteria come StubHub, i biglietti d'ingresso partono da circa 35 €-40 €, con un prezzo medio nelle categorie standard che si aggira intorno a 80 €-90 € a seconda della visuale e della domanda.
- Pacchetti VIP e hospitality: Le opzioni premium di hospitality per il giorno della partita, come l'accesso a lounge specializzate come il Salon Colombier o i posti VIP, partono generalmente da 80 €-180 €+ a biglietto.
Angers-Troyes di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere
La forma di Angers e Troyes
L'Angers ha vinto due e perso due delle ultime cinque partite, con un risultato arrivato in una gara ufficiale. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 0-2 in Ligue 1 contro il Lille del 23 agosto. In precampionato ha battuto il Paris FC 3-2 e il Lorient 2-1, perdendo invece 2-3 contro il Le Mans. Ha inoltre aperto il programma delle amichevoli con una vittoria per 2-1 sul Creteil. In queste cinque partite, l'Angers ha segnato nove gol e ne ha subiti nove.
Il Troyes ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. La partita più recente è stato lo 0-0 in Ligue 1 contro il Paris FC del 22 agosto. In precedenza ha pareggiato 1-1 sia con il Panetolikos sia con l'Auxerre in precampionato, ha battuto il GOAL FC 5-2 e ha vinto 3-0 contro il Grenoble. Il Troyes ha segnato nove gol e ne ha subiti due in questa serie di cinque partite, incluse due gare senza subire reti.
Angers-Troyes: i precedenti recenti
L'ultimo incontro tra questi club risale al 20 aprile 2024, quando l'Angers ha battuto il Troyes 2-1 in una partita di Ligue 2 allo Stade Raymond Kopa. Prima di allora, il Troyes aveva ospitato l'Angers nel dicembre 2023, perdendo 1-4. Nelle ultime cinque sfide dirette, l'Angers ha vinto tre volte contro l'unica vittoria del Troyes, con una partita terminata in parità, e l'Angers ha segnato 10 gol contro i sette del Troyes in queste gare.
Testa a testa
Classifica di Angers e Troyes
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|+4
|3
V
|2
|1
|1
|0
|0
|5
|2
|+3
|3
V
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
V
|4
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
V
|5
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
V
|6
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
D
|7
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
D
|8
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
D
|9
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
D
|10
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
D
|11
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
D
|12
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
D
|13
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
D
|14
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
S
|15
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
S
|16
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
S
|17
|1
|0
|0
|1
|2
|5
|-3
|0
S
|18
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
S