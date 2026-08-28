Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Ligue 1
team-logoAngers
Stade Raymond Kopa
team-logoTroyes
Book Angers vs Troyes Tickets
GOAL-e

Con il supporto di

Come acquistare i biglietti per Angers-Troyes: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Angers
Troyes
Ligue 1

L'Angers affronta il Troyes in Ligue 1. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Angers affronta il Troyes sabato 19 settembre 2026 allo Stade Raymond Kopa di Angers.

Entrambe le squadre cercheranno di trovare slancio a inizio stagione per conquistare punti cruciali in classifica. Nel precedente confronto ufficiale, nell'aprile 2024, l'Angers ha battuto il Troyes 2-1.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Angers-Troyes, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Angers-Troyes di Ligue 1?

Angers-Troyes si gioca allo Stade Raymond Kopa di Angers, con calcio d'inizio in programma in questa giornata di Ligue 1.

crest
Ligue 1 - Game Week 5
Stade Raymond Kopa

Come acquistare i biglietti per Angers-Troyes di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita Angers SCO-ESTAC Troyes del 19 settembre 2026, puoi farlo attraverso le seguenti opzioni principali:

  1. Biglietteria ufficiale dell'Angers SCO: Dal momento che l'Angers ospita la partita allo Stade Raymond Kopa, l'opzione più sicura e diretta è acquistare tramite il portale ufficiale di biglietteria online dell'Angers SCO (billetterie.angers-sco.fr).
  2. Biglietterie ufficiali dello stadio: A seconda della disponibilità, i biglietti possono essere venduti direttamente anche ai botteghini dello Stade Raymond Kopa nei giorni che precedono la partita.
  3. Piattaforme secondarie di vendita biglietti: Se i posti ufficiali vanno esauriti, anche aggregatori di biglietti e piattaforme di rivendita come StubHub mettono in vendita tagliandi disponibili.

Quanto costano i biglietti per Angers-Troyes di Ligue 1?

Per l'imminente partita Angers SCO-ESTAC Troyes allo Stade Raymond Kopa, i prezzi dei biglietti variano generalmente a seconda che vengano acquistati ai prezzi ufficiali o tramite mercati secondari.  

  • Biglietteria ufficiale (prezzo di listino): I biglietti standard per una singola partita di Ligue 1 ad Angers vanno generalmente da 15 € a 65 € per le categorie di posti normali, come la Tribune Coubertin o la Tribune Colombier dietro le porte, fino alla centrale Tribune Saint-Léonard o alla Tribune Jean-Bouin.  
  • Mercati secondari e rivendita: Sulle piattaforme di rivendita e biglietteria come StubHub, i biglietti d'ingresso partono da circa 35 €-40 €, con un prezzo medio nelle categorie standard che si aggira intorno a 80 €-90 € a seconda della visuale e della domanda.
  • Pacchetti VIP e hospitality: Le opzioni premium di hospitality per il giorno della partita, come l'accesso a lounge specializzate come il Salon Colombier o i posti VIP, partono generalmente da 80 €-180 €+ a biglietto.  

Angers-Troyes di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Angers e Troyes

L'Angers ha vinto due e perso due delle ultime cinque partite, con un risultato arrivato in una gara ufficiale. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 0-2 in Ligue 1 contro il Lille del 23 agosto. In precampionato ha battuto il Paris FC 3-2 e il Lorient 2-1, perdendo invece 2-3 contro il Le Mans. Ha inoltre aperto il programma delle amichevoli con una vittoria per 2-1 sul Creteil. In queste cinque partite, l'Angers ha segnato nove gol e ne ha subiti nove.

Il Troyes ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. La partita più recente è stato lo 0-0 in Ligue 1 contro il Paris FC del 22 agosto. In precedenza ha pareggiato 1-1 sia con il Panetolikos sia con l'Auxerre in precampionato, ha battuto il GOAL FC 5-2 e ha vinto 3-0 contro il Grenoble. Il Troyes ha segnato nove gol e ne ha subiti due in questa serie di cinque partite, incluse due gare senza subire reti.

SCO

SCO - Forma

CRE
V2-1
LEM
S2-3
FCL
V2-1
PAR
V3-2
LIL
S0-2
Gol segnato (subito)
9/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
TRO

TRO - Forma

GRE
V0-3
GOA
V2-5
AJA
D1-1
PAT
D1-1
PAR
D0-0
Gol segnato (subito)
10/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Angers-Troyes: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra questi club risale al 20 aprile 2024, quando l'Angers ha battuto il Troyes 2-1 in una partita di Ligue 2 allo Stade Raymond Kopa. Prima di allora, il Troyes aveva ospitato l'Angers nel dicembre 2023, perdendo 1-4. Nelle ultime cinque sfide dirette, l'Angers ha vinto tre volte contro l'unica vittoria del Troyes, con una partita terminata in parità, e l'Angers ha segnato 10 gol contro i sette del Troyes in queste gare.

Testa a testa

AngersPareggioTroyes
4
0
1
Ligue 2
Angers badge
Angers
SCO
2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FIN
Ligue 2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Angers badge
Angers
SCO
4
FIN
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FIN
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
3
Angers badge
Angers
SCO
1
FIN
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FIN
11Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal5/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5

Classifica di Angers e Troyes

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MarsigliaMarsigliaOM
110040+43
V
2
LensLensRCL
110052+33
V
3
LilleLilleLIL
110020+23
V
4
LioneLioneOL
110020+23
V
5
MonacoMonacoASM
110010+13
V
6
BrestBrestB29
10102201
D
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
10102201
D
8
Le MansLe MansLEM
10102201
D
9
RennesRennesREN
10102201
D
10
LorientLorientFCL
10100001
D
11
NizzaNizzaNCE
10100001
D
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
D
13
TroyesTroyesTRO
10100001
D
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
S
15
AngersAngersSCO
100102-20
S
16
TolosaTolosaTFC
100102-20
S
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
S
18
StrasburgoStrasburgoSTR
100104-40
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google