Come acquistare i biglietti per Amburgo-Mainz 05: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Amburgo affronta il Mainz 05 domenica 6 settembre 2026 al Volksparkstadion di Amburgo.

Entrambe le squadre arrivano a questa sfida di inizio stagione con l'obiettivo di conquistare punti cruciali per dare slancio positivo al proprio cammino nella massima serie. Il loro precedente incrocio in Bundesliga, nel febbraio 2026, si è concluso con un pareggio per 1-1 alla Mewa Arena.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Amburgo-Mainz 05, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Amburgo-Mainz 05 in Bundesliga?

Amburgo-Mainz 05 si gioca al Volksparkstadion di Amburgo.

Bundesliga - Game Week 2 6 set 2026 - 09:30 Volksparkstadion

Come acquistare i biglietti per Amburgo-Mainz 05 di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga tra Hamburger SV vs. 1. FSV Mainz 05 al Volksparkstadion, segui questi canali ufficiali e affidabili:

Dove acquistare: visita il portale ufficiale ticketing dell'Amburgo ( hsv.de ).

Ticket Shop ufficiale dell'Amburgo (canale principale)

Priorità ai soci: i membri ufficiali del club HSV ricevono accesso anticipato alla vendita dei biglietti per le partite casalinghe prima di qualsiasi vendita generale al pubblico. Vendita generale: gli eventuali biglietti rimanenti vengono messi in vendita generale circa da 2 a 4 settimane prima del giorno della partita.

Quota ufficiale riservata ai tifosi ospiti del Mainz 05

Dove acquistare: se tifi Mainz 05, acquista tramite il portale ufficiale biglietti del 1. FSV Mainz 05 ( mainz05.de ). Settore: i tifosi ospiti siedono nel settore visitatori designato ( Gastbereich ) al Volksparkstadion.

Mercati secondari: se le opzioni principali sono esaurite, i biglietti sono disponibili sui motori di ricerca per biglietti e sulle piattaforme secondarie come StubHub .



Quanto costano i biglietti per Amburgo-Mainz 05 di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per Hamburger SV vs. Mainz 05 al Volksparkstadion dipendono dalla categoria del posto e dal fatto che l'acquisto avvenga direttamente o sul mercato secondario:

Prezzi ufficiali diretti (HSV Ticket Shop)

Posti in piedi ( Stehplatz ): 16 € - 22 €

Posti a sedere standard ( Sitzplatz ): 30 € - 85 € (varia in base all'anello, all'angolo o alla visuale centrale)

VIP & hospitality:200 €+

Prezzi del mercato secondario e della rivendita

Se si acquista tramite piattaforme di rivendita verificate o marketplace aggregatori:

Prezzi di partenza: i posti nei settori superiori più economici partono da circa 55 $ - 65 $ (~50 € - 60 €).

Posti medi: i posti standard nell'anello inferiore ( Unterrang ) e con visuale centrale vanno da 85 $ - 185 $ (~78 € - 170 €).

Posti premium: le file centrali inferiori o i settori di centrocampo vanno da 200 $ - 450 $+ .

Amburgo-Mainz 05 di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Amburgo e Mainz 05

L'Amburgo arriva a questa partita con un bilancio nel precampionato di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. L'uscita più recente è stata una vittoria per 2-1 contro il Tolosa il 15 agosto, mentre una settimana prima aveva anche pareggiato 2-2 con il Lille. Le sconfitte contro Everton e Rapid Vienna sono stati i punti più bassi del programma di preparazione. L'HSV ha segnato nove gol in queste cinque partite e ne ha subiti otto, un dato che suggerisce come la fase difensiva debba essere registrata meglio con il ritorno del calcio competitivo.

Il Mainz 05 è stato in ottima forma per tutto il precampionato, vincendo quattro delle ultime cinque partite e pareggiandone una. Il risultato più recente è stato un successo per 2-1 contro l'AFC Bournemouth il 15 agosto, e ha anche ottenuto un netto 4-0 contro il Paris FC. Il 3-3 con l'Udinese è stata l'unica occasione in cui la squadra di Fischer ha lasciato punti per strada. Il Mainz ha segnato 13 gol in cinque amichevoli subendone appena quattro, un bilancio che indica un reparto offensivo ben organizzato in vista della nuova stagione.

Amburgo-Mainz 05: precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre è terminato 1-1, con il Mainz che ha ospitato l'HSV in Bundesliga il 20 febbraio 2026. Prima di allora, l'Amburgo aveva inflitto al Mainz una pesante sconfitta per 4-0 al Volksparkstadion nell'ottobre 2025. Negli ultimi cinque precedenti registrati in Bundesliga, ciascuna delle due squadre ha ottenuto una vittoria, mentre il bilancio complessivo si completa con tre pareggi.

Amburgo-Mainz 05: classifica

Nella classifica di Bundesliga, l'Amburgo occupa attualmente il decimo posto, con il Mainz 05 due posizioni più sotto, al dodicesimo.