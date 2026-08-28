L'Hamburger SV affronta l'FC Köln sabato 19 settembre 2026 al Volksparkstadion di Amburgo.

Le due squadre si sono affrontate in precedenza nel marzo 2026, pareggiando 1-1 in una sfida combattuta nello stesso identico stadio. L'Hamburger SV cercherà di sfruttare il fattore campo per conquistare punti cruciali nelle prime fasi della stagione.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Hamburger SV-FC Köln, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Hamburger SV-FC Köln di Bundesliga?

Hamburger SV-FC Köln si gioca al Volksparkstadion di Amburgo, con la partita che fa parte della stagione 2026/27 di Bundesliga.

Bundesliga - Game Week 4 19 set 2026 - 09:30 Volksparkstadion

Come acquistare i biglietti per Hamburger SV-FC Köln di Bundesliga?

È possibile acquistare i biglietti per la partita Hamburger SV vs 1. FC Köln tramite piattaforme ufficiali e secondarie:

Ticket Shop ufficiale dell'HSV: Poiché l'Hamburger SV ospita questa partita al Volksparkstadion, i biglietti sono disponibili principalmente attraverso il sito ufficiale di biglietteria dell'HSV (hsv.de/tickets). I membri del club hanno accesso prioritario alla prevendita prima che gli eventuali biglietti rimanenti vengano messi in vendita al pubblico.

Official Ticket Exchange (Zweitmarkt): Se la partita registra il tutto esaurito tramite la vendita generale, l'HSV gestisce sul proprio sito uno scambio ufficiale di biglietti secondario in cui gli abbonati rivendono i propri posti al prezzo nominale.

Quota tifosi ospiti (FC Köln): I tifosi ospiti dell'FC Köln possono acquistare i biglietti del settore ospiti assegnato tramite il portale ufficiale membri dell'1. FC Köln (fc.de), a condizione di essere membri registrati del club.

Marketplace secondari: Le piattaforme di biglietteria secondaria come StubHub spesso propongono biglietti rivenduti per la partita, anche se è fortemente consigliato acquistare direttamente attraverso i canali ufficiali del club per garantire l'ingresso ed evitare costi di maggiorazione.

Quanto costano i biglietti per Hamburger SV-FC Köln di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per Hamburger SV vs 1. FC Köln al Volksparkstadion dipendono dal fatto che vengano acquistati direttamente dal club al prezzo nominale o tramite piattaforme secondarie di rivendita.

Prezzi ufficiali dei biglietti al valore nominale (HSV Ticket Shop)

Settore in piedi (Nordtribüne / Stehplatz): Circa €16 - €22.

Posti standard a sedere (Unterrang & Oberrang): Circa €30 - €76 a seconda del settore e della visuale.

Pacchetti hospitality e VIP: Circa €220 - €450+ con accesso lounge, catering e posti centrali premium inclusi.

Marketplace secondari e di rivendita

Sulle piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub, i prezzi di rivendita per questa specifica partita partono in genere da:

Posti entry-level / più economici disponibili: A partire da circa €58 - €92 per i posti delle categorie base.

Posti medi anello inferiore / centrocampo: In una fascia compresa tra €93 e €175.

Annunci premium e last minute: In una fascia compresa tra €186 e €326+ per visuali centrali vicine al campo.

Hamburger SV-FC Köln di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Hamburger SV e FC Köln

L'Hamburger SV ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata il successo per 3-0 contro lo SC Verl in DFB-Pokal il 24 agosto, un risultato che ha garantito un inizio fiducioso dell'attività competitiva. In precedenza, nel pre-campionato, l'HSV ha pareggiato 2-2 con il Lille e ha battuto il Tolosa 2-1, anche se la sconfitta per 2-1 contro l'Everton ha mostrato che c'è ancora lavoro da fare in fase difensiva. In queste cinque partite, i Rothosen hanno segnato nove gol e ne hanno subiti sei.

L'FC Köln arriva con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. La più recente è stata la vittoria per 2-1 in DFB-Pokal contro i Wuerzburger Kickers il 24 agosto. Il Köln ha anche ottenuto due vittorie consecutive contro la Real Sociedad nel pre-campionato, vincendo 2-1 e 2-0, e ha pareggiato 2-2 con l'Hertha Berlino. L'unica sconfitta in questa serie è stata una vittoria per 8-0 in amichevole contro il Bergisch Gladbach, che ha dimostrato la loro capacità offensiva. Il Köln ha segnato 15 gol e ne ha subiti cinque nelle ultime cinque partite.

Hamburger SV-FC Köln: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi due club è arrivato in Bundesliga il 14 marzo 2026, quando Hamburger SV e FC Köln hanno pareggiato 1-1 al Volksparkstadion. Prima di allora, il Köln aveva inflitto all'HSV una pesante sconfitta per 4-1 in casa nel novembre 2025. Nelle ultime cinque sfide registrate, il Köln vanta il bilancio migliore nei precedenti, con tre vittorie contro una dell'HSV, mentre le due squadre hanno condiviso un pareggio.