Come acquistare i biglietti per Al Nassr FC-Al Kholood: prezzi per la King Cup, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

La Coppa del Re entra nel vivo: l’Al Nassr, gigante di Riad, ospita l’Al Kholood all’Al-Awwal Park per un ottavo di finale che mette in palio un posto ai quarti della prestigiosa competizione nazionale a eliminazione diretta.

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A che ora inizia Al Nassr FC-Al Kholood di Coppa del Re?

Le informazioni ufficiali sulla trasmissione di questa partita di Coppa del Re non sono ancora disponibili. Torna a consultarci in prossimità del calcio d’inizio per conoscere i canali TV e le opzioni confermate per la diretta streaming.

King Cup - 1/8 1 dic 2026 - 12:00

Dove acquistare i biglietti per Al Nassr-Al Kholood?

I biglietti ufficiali per le partite di Coppa del Re dell’Al Nassr sono distribuiti principalmente attraverso piattaforme ufficiali saudite di biglietteria sportiva, come Webook, e i canali di vendita del club. Per acquistare i biglietti standard al prezzo nominale, i tifosi dovrebbero consultare prima questi canali durante le fasi ufficiali di prevendita e vendita generale.

GrintaHub è un’opzione se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti. Cercare il biglietto più economico sulle piattaforme di rivendita offre ai tifosi un’alternativa accessibile e comoda per non perdere la partita una volta esaurita la disponibilità ufficiale.

Quanto costano i biglietti per Al Nassr-Al Kholood?

Presso il rivenditore ufficiale, i prezzi partono da circa 30-40 SAR per i posti nei settori standard, un’opzione economica per assistere dal vivo a una partita di coppa a eliminazione diretta.

Sul mercato secondario, su piattaforme come GrintaHub, i prezzi partono da circa 75 SAR: un’alternativa per trovare il biglietto più economico disponibile se quelli ufficiali sono esauriti.

Al Nassr FC-Al Kholood di Coppa del Re: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Al Nassr FC e Al Kholood

L’Al Nassr arriva a questa sfida dopo aver vinto tutte le ultime cinque partite tra Saudi Pro League e AFC Champions League Elite. Nell’ultima gara ha battuto 6-2 il Pakhtakor Tashkent; in precedenza aveva superato 5-3 l’Al Kholood in campionato. In queste cinque partite ha segnato 18 goal e ne ha subiti otto, ottenendo vittorie anche contro Al-Faisaly, Neom SC e Neftchi Fargona.

L’Al Kholood ha perso tutte le ultime cinque partite, senza ottenere neppure una vittoria. Nell’ultima gara è stato sconfitto 3-0 dall’Al-Ettifaq; in precedenza aveva perso 5-3 contro l’Al Nassr in campionato. In queste cinque partite ha subito 13 goal e ne ha segnati soltanto cinque, perdendo anche contro Al-Faisaly, Al Qadsiah e Al Riyadh.

Al Nassr FC-Al Kholood: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale al 29 ottobre 2026, in Saudi Pro League: l’Al Nassr ha vinto 5-3 all’Al-Awwal Park. Negli ultimi cinque confronti, l’Al Nassr ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio, segnando complessivamente 13 goal e subendone sei. L’unica partita che non ha vinto si è conclusa 3-3 sul campo dell’Al Kholood nell’ottobre 2024.