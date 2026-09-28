L'NFL torna al Santiago Bernabéu l'8 novembre 2026, quando i Cincinnati Bengals affronteranno gli Atlanta Falcons nella Week 9 della regular season, con Atlanta designata come squadra di casa.

La sfida sarà la seconda partita di regular season NFL di sempre disputata in Spagna e la prima di una partnership pluriennale tra la lega, la Città di Madrid, la Comunità di Madrid e il Real Madrid C.F., che porterà il football americano al Bernabéu per gli anni a venire.

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Quando si gioca la partita NFL Madrid 2026?

Data e ora Partita Luogo Biglietti dom 8 nov, 15:30 CET Cincinnati Bengals at Atlanta Falcons Stadio Santiago Bernabéu, Madrid Acquista i biglietti

Dove acquistare i biglietti per NFL Madrid 2026?

I biglietti ufficiali sono venduti attraverso la piattaforma spagnola Ticketmaster dell'NFL e per acquistarli sarà necessario avere un account NFL Ticketmaster, che puoi creare gratuitamente su nfl.com prima di iniziare a consultare i posti.

La vendita è stata lanciata in diverse fasi, con una prevendita per i titolari di carta Amex a fine maggio, i pacchetti hospitality disponibili dal 5 giugno e la vendita generale aperta dal 9 luglio.

Quanto costano i biglietti per NFL Madrid 2026?

On Location, il partner hospitality ufficiale dell'NFL, e SportsBreaks offrono pacchetti premium ufficiali che includono posti negli anelli inferiori, lounge hospitality pre-partita, soggiorni in hotel e organizzazione dei voli.

L'NFL ha pubblicato i prezzi ufficiali all-inclusive per la partita Bengals-Falcons, il che significa che il prezzo visualizzato include già tutte le commissioni, senza sorprese al momento del checkout: un nuovo approccio per ogni partita internazionale del 2026.

La categoria ufficiale più economica parte da 93,40 €, mentre i posti più costosi arrivano fino a 438,75 €, con biglietti per bambini disponibili anche in alcune categorie selezionate.

L'hospitality è su un livello completamente diverso, con pacchetti premium tramite Ticketmaster e On Location che vanno ben oltre il biglietto standard, includendo extra aggiuntivi come accesso alle lounge, ristorazione e, in alcuni casi, viaggio e soggiorno in hotel.

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Tutto quello che c'è da sapere sullo stadio Santiago Bernabéu

Il Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, è diventato uno degli impianti più discussi dello sport mondiale dopo la sua recente ristrutturazione, ed è proprio questa trasformazione a renderlo una sede così naturale per l'NFL. Il nuovo terreno retrattile dello stadio consente di sostituire il campo in erba con la segnaletica e la superficie del football americano senza disturbare la superficie sottostante, mentre il tetto rinnovato e l'ampliamento degli spalti regalano all'impianto un'atmosfera davvero diversa da quella di una tipica domenica NFL.

Se stai viaggiando per assistere alla partita, pianifica con attenzione il tuo percorso. La stazione metro Santiago Bernabéu sulla Linea 10 è attualmente chiusa per lavori di ricostruzione, con i servizi sospesi tra Nuevos Ministerios e Cuzco che dovrebbero proseguire per il resto dell'anno. Le alternative più semplici sono il treno Cercanías fino a Nuevos Ministerios, un autobus EMT o il servizio navetta sostitutivo gratuito attivo nel giorno della partita, quindi vale la pena prevedere un po' di tempo extra per raggiungere lo stadio.

Con il Bernabéu che ha già ospitato un tutto esaurito per l'NFL e con uno slot fisso in calendario ora assicurato, questa si sta profilando come una delle tappe di punta dell'intero programma internazionale 2026.

Quando si giocheranno le partite NFL International?

Il 2026 è un anno storico per la portata globale dell'NFL, con un record di nove partite internazionali in programma in sette Paesi.

Tra queste ci sono anche la prima partita di regular-season di sempre in Australia e in Francia.

Lista completa delle sedi ospitanti NFL International 2026