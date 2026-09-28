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NFL London games 2024Getty Images
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Come acquistare i biglietti last minute per NFL London 2026: Philadelphia Eagles-Jacksonville Jaguars, Indianapolis Colts-Washington Commanders, calendario e altro

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Ti stai chiedendo come procurarti i biglietti per NFL London 2026? Sappiamo esattamente dove puoi acquistarli prima delle partite di ottobre

Con il via alla serie NFL London 2026 in programma questo ottobre, assicurarsi un posto non è impossibile anche se ti sei perso la vendita generale iniziale dell'estate. 

La NFL ha confermato i Jacksonville Jaguars e i Washington Commanders come squadre ospitanti. In una mossa storica, i Jaguars giocheranno due partite casalinghe oltreoceano in settimane consecutive mentre l'EverBank Stadium sarà sottoposto a una ristrutturazione da 1,4 miliardi di dollari.

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Qual è il calendario e quali sono le partite della NFL London 2026?

Data e ora (BST)SquadreLuogoBiglietti
Domenica 4 ottobre (14:30)Indianapolis Colts vs Washington CommandersTottenham Hotspur StadiumPrenota i biglietti
Domenica 11 ottobre (14:30)Philadelphia Eagles vs Jacksonville JaguarsTottenham Hotspur StadiumPrenota i biglietti
Domenica 18 ottobre (14:30)Houston Texans vs Jacksonville JaguarsWembley StadiumPrenota i biglietti

Dove acquistare i biglietti per NFL London 2026?

Le vendite per l'ammissione generale sono terminate, ma puoi ancora assicurarti posti verificati attraverso questi canali ufficiali:

  • Portale ufficiale NFL UK: la fonte principale per i biglietti di ammissione generale. Iscriviti ora per ricevere gli avvisi.
  • Sito ufficiale dei Jacksonville Jaguars: per la partita di Wembley, i Jags spesso gestiscono direttamente le proprie quote di biglietti e le iscrizioni a Union Jax.
  • Ticketmaster UK: il partner ufficiale per la biglietteria della International Series.
  • On Location/VIP Hospitality: il fornitore ufficiale hospitality della NFL ha già lanciato un programma di deposito Priority Access per chi vuole garantirsi i posti in anticipo.

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Quanto costeranno i biglietti per NFL London?

I prezzi dei biglietti per la London Series 2026 dipendono dalla categoria del posto, dalla sede e dalla domanda per la partita. 

Tutti i prezzi indicati sulle piattaforme ufficiali di biglietteria del Regno Unito riflettono il prezzo finale obbligatorio comprensivo di tutto, quindi il costo che vedi qui sotto è il totale finale che pagherai al checkout:   

  • Anello superiore / visuale limitata: £60 – £105
  • Anello centrale / end zone: £115 – £190
  • Anello inferiore / bordo campo: £195 – £360
  • Hospitality e VIP: £450 – £2.000+

Quando si giocheranno le partite internazionali NFL?

Il 2026 è un anno storico per la portata globale della NFL, con un record di nove partite internazionali in programma in sette Paesi. 

Tra queste ci sono anche la prima partita di regular season di sempre in Australia e in Francia.

Elenco completo dei Paesi ospitanti NFL International 2026

Data e orario del calcio d'inizioPartita (trasferta vs casa)Stadio e luogoStato dei biglietti
Gio, 10 set (10:35 AEST)San Francisco 49ers vs. Los Angeles RamsMelbourne Cricket Ground (MCG) Melbourne, Australia Prenota i biglietti
Dom, 27 set (17:25 BRT)Baltimore Ravens vs. Dallas CowboysMaracanã Stadium Rio de Janeiro, Brasile Prenota i biglietti
Dom, 4 ott (14:30 BST)Indianapolis Colts vs. Washington CommandersTottenham Hotspur Stadium Londra, Regno Unito Prenota i biglietti
Dom, 11 ott (14:30 BST)Philadelphia Eagles vs. Jacksonville JaguarsTottenham Hotspur Stadium Londra, Regno Unito Prenota i biglietti
Dom, 18 ott (14:30 BST)Houston Texans vs. Jacksonville JaguarsWembley Stadium Londra, Regno Unito Prenota i biglietti
Dom, 25 ott (14:30 CEST)Pittsburgh Steelers vs. New Orleans SaintsStade de France Parigi, Francia Prenota i biglietti
Dom, 8 nov (15:30 CET)Cincinnati Bengals vs. Atlanta FalconsSantiago Bernabéu Stadium Madrid, Spagna Prenota i biglietti
Dom, 15 nov (15:30 CET)New England Patriots vs. Detroit LionsAllianz Arena (FC Bayern Munich Stadium) Monaco di Baviera, Germania Prenota i biglietti
Dom, 22 nov (19:20 CST)Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ersEstadio Banorte Città del Messico, Messico Prenota i biglietti

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