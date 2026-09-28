Con il via alla serie NFL London 2026 in programma questo ottobre, assicurarsi un posto non è impossibile anche se ti sei perso la vendita generale iniziale dell'estate.

La NFL ha confermato i Jacksonville Jaguars e i Washington Commanders come squadre ospitanti. In una mossa storica, i Jaguars giocheranno due partite casalinghe oltreoceano in settimane consecutive mentre l'EverBank Stadium sarà sottoposto a una ristrutturazione da 1,4 miliardi di dollari.

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Qual è il calendario e quali sono le partite della NFL London 2026?

Data e ora (BST) Squadre Luogo Biglietti Domenica 4 ottobre (14:30) Indianapolis Colts vs Washington Commanders Tottenham Hotspur Stadium Prenota i biglietti Domenica 11 ottobre (14:30) Philadelphia Eagles vs Jacksonville Jaguars Tottenham Hotspur Stadium Prenota i biglietti Domenica 18 ottobre (14:30) Houston Texans vs Jacksonville Jaguars Wembley Stadium Prenota i biglietti

Dove acquistare i biglietti per NFL London 2026?

Le vendite per l'ammissione generale sono terminate, ma puoi ancora assicurarti posti verificati attraverso questi canali ufficiali:

Portale ufficiale NFL UK: la fonte principale per i biglietti di ammissione generale. Iscriviti ora per ricevere gli avvisi.

la fonte principale per i biglietti di ammissione generale. Iscriviti ora per ricevere gli avvisi. Sito ufficiale dei Jacksonville Jaguars: per la partita di Wembley, i Jags spesso gestiscono direttamente le proprie quote di biglietti e le iscrizioni a Union Jax.

per la partita di Wembley, i Jags spesso gestiscono direttamente le proprie quote di biglietti e le iscrizioni a Union Jax. Ticketmaster UK: il partner ufficiale per la biglietteria della International Series.

il partner ufficiale per la biglietteria della International Series. On Location/VIP Hospitality: il fornitore ufficiale hospitality della NFL ha già lanciato un programma di deposito Priority Access per chi vuole garantirsi i posti in anticipo.

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Quanto costeranno i biglietti per NFL London?

I prezzi dei biglietti per la London Series 2026 dipendono dalla categoria del posto, dalla sede e dalla domanda per la partita.

Tutti i prezzi indicati sulle piattaforme ufficiali di biglietteria del Regno Unito riflettono il prezzo finale obbligatorio comprensivo di tutto, quindi il costo che vedi qui sotto è il totale finale che pagherai al checkout:

Anello superiore / visuale limitata: £60 – £105

£60 – £105 Anello centrale / end zone: £115 – £190

£115 – £190 Anello inferiore / bordo campo: £195 – £360

£195 – £360 Hospitality e VIP: £450 – £2.000+

Quando si giocheranno le partite internazionali NFL?

Il 2026 è un anno storico per la portata globale della NFL, con un record di nove partite internazionali in programma in sette Paesi.

Tra queste ci sono anche la prima partita di regular season di sempre in Australia e in Francia.

Elenco completo dei Paesi ospitanti NFL International 2026