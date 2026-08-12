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Supercoppa UEFA
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Come acquistare i biglietti last minute per la Supercoppa UEFA 2026: biglietti per PSG-Aston Villa, prezzi a Salisburgo e altro

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Biglietti
Supercoppa UEFA
Paris Saint-Germain
Aston Villa
O. Dembele

Potresti andare in Austria per uno degli appuntamenti clou del calendario calcistico europeo

La Supercoppa UEFA, l’appuntamento annuale tra i vincitori della Champions League e i detentori dell’Europa League, si gioca in Austria il 12 agosto.

Dodici mesi fa, il PSG è stato portato fino ai rigori dal Tottenham nella Supercoppa UEFA. Nuno Mendes ha trasformato il penalty decisivo facendo impazzire di gioia i tifosi francesi. Questa volta, per la squadra di Luis Enrique ci sono ancora avversari inglesi, con l’Aston Villa che arriva a Salisburgo forte dello straordinario successo per 3-0 sul Friburgo nella finale di Europa League.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c’è da sapere sui biglietti per la Supercoppa UEFA, compreso dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quando si gioca la Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain-Aston Villa?

crest
Supercoppa UEFA - Finale
Red Bull Arena

Come acquistare i biglietti per la Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain-Aston Villa

La finestra per richiedere i biglietti destinati al pubblico generale per la Supercoppa UEFA si è aperta ufficialmente tramite il sito UEFA il 16 giugno. Questa fase iniziale è andata avanti fino al 23 giugno, con 9.000 biglietti assegnati ai tifosi neutrali tramite un sistema di sorteggio.

Per quanto riguarda i club, a entrambi sono stati assegnati 7.000 biglietti ciascuno. La finestra esclusiva per i biglietti dell’Aston Villa si è aperta il 25 giugno, mentre il PSG ha distribuito e coordinato internamente la vendita dei propri, sempre tra metà e fine giugno.

Anche se le richieste ufficiali di biglietti per il pubblico generale e le finestre di vendita coordinate dai club potrebbero essere ormai chiuse, è ancora possibile assicurarsi dei posti tramite la piattaforma UEFA Ticket Resale o marketplace secondari verificati, come StubHub.

Quanto costano i biglietti per la Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain-Aston Villa?

I prezzi ufficiali dei biglietti per la Supercoppa UEFA variavano da 30 € a 150 €, con la seguente suddivisione:

  • Fans First (quote club): 30 €
  • Categoria 3: 50 €
  • Categoria 2: 90 €
  • Categoria 1: 150 €
  • Biglietti accessibili: 30 € (include un posto omaggio per un accompagnatore)

Controllate i portali ufficiali dei club e della UEFA più vicino alla data della partita per ulteriori informazioni, e anche siti di rivendita secondaria come Ticombo per verificare la disponibilità attuale.

Dove si gioca la Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain-Aston Villa?

Red Bull Arena (Salisburgo)

La Red Bull Arena, nota anche come Stadion Salzburg per le partite UEFA per club, è uno stadio di calcio situato a Wals-Siezenheim, sobborgo di Salisburgo. È stato inaugurato ufficialmente nel 2003 ed è lo stadio di casa della squadra di Bundesliga austriaca FC Red Bull Salzburg.

Anche se la capienza ufficiale della Red Bull Arena è di 30.188 posti, la configurazione dello stadio varia a seconda del tipo di competizione disputata. Per la Supercoppa UEFA 2026 la capienza prevista è di 28.500 posti.

Potrebbe essere la prima volta che l’impianto ospita una grande finale UEFA per club, ma ha già accolto tutte e tre le partite del girone della Grecia durante Euro 2008. All’epoca, la Grecia era la nazionale campione d’Europa in carica.

Chi sono i vincitori più recenti della Supercoppa UEFA?

Anno

Vincitori

Secondi classificati

Risultato

2025

Paris Saint-Germain

Tottenham Hotspur

4-3 (rig.)

2024

Real Madrid

Atalanta

2-0

2023

Manchester City

Sevilla

5-4 (rig.)

2022

Real Madrid

Eintracht Francoforte

2-0

2021

Chelsea

Villarreal

6-5 (rig.)

2020

Bayern Monaco

Sevilla

2-1 (dts)

2019

Liverpool

Chelsea

5-4 (rig.)

2018

Atletico Madrid

Real Madrid

4-2 (dts)

2017

Real Madrid

Manchester United

2-1

2016

Real Madrid

Sevilla

3-2 (dts)

Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain-Aston Villa, tutto quello che c’è da sapere

Paris Saint-Germain-Aston Villa: stato di forma

PSG

PSG - Forma

RCL
V0-2
PAR
S2-1
ARS
V1-1
MLL
S3-0
MUN
D1-1
Gol segnato (subito)
5/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
AVL

AVL - Forma

WAL
V0-5
POR
S2-1
RSO
S2-4
BGP
V1-3
FCB
S2-1
Gol segnato (subito)
12/9
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Paris Saint-Germain-Aston Villa: precedenti

Testa a testa

Paris Saint-GermainPareggioAston Villa
1
0
1
Champions League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FIN
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FIN
5Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/2
Entrambe le squadre hanno segnato2/2

Paris Saint-Germain-Aston Villa: notizie sulle squadre

Probabili formazioni Paris Saint-Germain - Aston Villa

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Formazione
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
39M. Safonov51W. Pacho5Marquinhos2A. Hakimi25N. Mendes17Vitinha87J. Neves33W. Zaire-Emery11M. Akliouche7K. Kvaratskhelia10O. Dembele40M. Bizot14P. Torres2M. Cash22I. Maatsen3V. Nilsson Lindeloef17A. Garnacho35J. Gomes8B. Kamara10E. Buendia7J. McGinn18T. Abraham
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-3-3
Paris Saint-Germain

Formazione titolare

Aston Villa

Allenatore

  • Luis Enrique
  • U. Emery

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