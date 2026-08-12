La Supercoppa UEFA, l’appuntamento annuale tra i vincitori della Champions League e i detentori dell’Europa League, si gioca in Austria il 12 agosto.

Dodici mesi fa, il PSG è stato portato fino ai rigori dal Tottenham nella Supercoppa UEFA. Nuno Mendes ha trasformato il penalty decisivo facendo impazzire di gioia i tifosi francesi. Questa volta, per la squadra di Luis Enrique ci sono ancora avversari inglesi, con l’Aston Villa che arriva a Salisburgo forte dello straordinario successo per 3-0 sul Friburgo nella finale di Europa League.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c’è da sapere sui biglietti per la Supercoppa UEFA, compreso dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quando si gioca la Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain-Aston Villa?

Supercoppa UEFA - Finale 12 ago 2026 - 15:00 Red Bull Arena

Come acquistare i biglietti per la Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain-Aston Villa

La finestra per richiedere i biglietti destinati al pubblico generale per la Supercoppa UEFA si è aperta ufficialmente tramite il sito UEFA il 16 giugno. Questa fase iniziale è andata avanti fino al 23 giugno, con 9.000 biglietti assegnati ai tifosi neutrali tramite un sistema di sorteggio.

Per quanto riguarda i club, a entrambi sono stati assegnati 7.000 biglietti ciascuno. La finestra esclusiva per i biglietti dell’Aston Villa si è aperta il 25 giugno, mentre il PSG ha distribuito e coordinato internamente la vendita dei propri, sempre tra metà e fine giugno.

Anche se le richieste ufficiali di biglietti per il pubblico generale e le finestre di vendita coordinate dai club potrebbero essere ormai chiuse, è ancora possibile assicurarsi dei posti tramite la piattaforma UEFA Ticket Resale o marketplace secondari verificati, come StubHub.

Quanto costano i biglietti per la Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain-Aston Villa?

I prezzi ufficiali dei biglietti per la Supercoppa UEFA variavano da 30 € a 150 €, con la seguente suddivisione:

Fans First (quote club): 30 €

Categoria 3: 50 €

Categoria 2: 90 €

Categoria 1: 150 €

Biglietti accessibili: 30 € (include un posto omaggio per un accompagnatore)

Controllate i portali ufficiali dei club e della UEFA più vicino alla data della partita per ulteriori informazioni, e anche siti di rivendita secondaria come Ticombo per verificare la disponibilità attuale.

Dove si gioca la Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain-Aston Villa?

Red Bull Arena (Salisburgo)

La Red Bull Arena, nota anche come Stadion Salzburg per le partite UEFA per club, è uno stadio di calcio situato a Wals-Siezenheim, sobborgo di Salisburgo. È stato inaugurato ufficialmente nel 2003 ed è lo stadio di casa della squadra di Bundesliga austriaca FC Red Bull Salzburg.

Anche se la capienza ufficiale della Red Bull Arena è di 30.188 posti, la configurazione dello stadio varia a seconda del tipo di competizione disputata. Per la Supercoppa UEFA 2026 la capienza prevista è di 28.500 posti.

Potrebbe essere la prima volta che l’impianto ospita una grande finale UEFA per club, ma ha già accolto tutte e tre le partite del girone della Grecia durante Euro 2008. All’epoca, la Grecia era la nazionale campione d’Europa in carica.

Chi sono i vincitori più recenti della Supercoppa UEFA?

Anno Vincitori Secondi classificati Risultato 2025 Paris Saint-Germain Tottenham Hotspur 4-3 (rig.) 2024 Real Madrid Atalanta 2-0 2023 Manchester City Sevilla 5-4 (rig.) 2022 Real Madrid Eintracht Francoforte 2-0 2021 Chelsea Villarreal 6-5 (rig.) 2020 Bayern Monaco Sevilla 2-1 (dts) 2019 Liverpool Chelsea 5-4 (rig.) 2018 Atletico Madrid Real Madrid 4-2 (dts) 2017 Real Madrid Manchester United 2-1 2016 Real Madrid Sevilla 3-2 (dts)

Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain-Aston Villa, tutto quello che c’è da sapere

Paris Saint-Germain-Aston Villa: stato di forma

Paris Saint-Germain-Aston Villa: precedenti