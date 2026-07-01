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Come acquistare i biglietti last minute per Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo: prezzi, calendario, offerte dell'ultimo minuto e altro

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L'Inghilterra affronterà la Repubblica Democratica del Congo negli ottavi di finale. Ecco come procurarsi i biglietti per i Mondiali.

Il primo turno degli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026 porta in Georgia una sfida intercontinentale: l’Inghilterra di Thomas Tuchel affronta la Repubblica Democratica del Congo.

I Tre Leoni hanno chiuso al primo posto il Gruppo L grazie al 2-0 su Panama, dopo il pari col Ghana e il successo sulla Croazia.

Affronterà una Repubblica Democratica del Congo motivata, che ha superato 3-1 l’Uzbekistan.

A che ora inizia Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo?

Come acquistare i biglietti per Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo ai Mondiali

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste già elaborate, i biglietti in prevendita sono quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

  • La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima chance di acquisto diretto dalla FIFA.
  • Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo?

La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Prezzi ufficiali

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi molto richieste)

da 225 a 540 dollari

da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 $ a 640 $

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800 $

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Inghilterra vs Repubblica Democratica del Congo ai Mondiali: tutto quello che c'è da sapere

Inghilterra vs Repubblica Democratica del Congo: forma delle squadre

ING
-Forma

Goal segnato (subito)
10/2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

DRC
-Forma

Goal segnato (subito)
5/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Notizie sulle squadre: Inghilterra vs Repubblica Democratica del Congo

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