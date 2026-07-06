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Come acquistare i biglietti last minute per i sedicesimi di finale Portogallo-Spagna: prezzi, calendario, offerte dell’ultimo minuto e altro

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Ci aspetta un derby iberico da brivido negli ottavi di finale dei Mondiali. Ecco come puoi assicurarti i biglietti.

È il match degli ottavi che tutti aspettavano, soprattutto in penisola iberica. Lunedì 6 luglio a Dallas Spagna e Portogallo si giocano un posto nei quarti di finale.

Molti credevano che l’uscita di Cristiano Ronaldo contro la Croazia fosse stata definitiva, ma il testa a testa di Gonçalo Ramos nel finale ha tenuto in vita il Portogallo.

Riuscirà CR7 a superare una Spagna ancora imbattuta e senza gol subiti? Escludendo i rigori, la Roja arriva a 35 partite senza sconfitte.

A che ora inizia Portogallo-Spagna?

Si gioca al Dallas Stadium (AT&T Stadium).

Come acquistare i biglietti per Portogallo-Spagna ai Mondiali

Ecco cosa devi sapere:

  • La fase di vendita last minute è iniziata il 1° aprile. Non è una lotteria: i biglietti vengono venduti in base all’ordine di arrivo, con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare biglietti ufficiali dalla FIFA.
  • Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare o vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come Stub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni dei siti secondari prima di acquistare.

Quanto costano i biglietti per Portogallo-Spagna?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Fascia di prezzo ufficiale

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi molto richieste)

225 $ – 540 $

da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 $ a 640 $

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

da 1.490 $ a 7.875 $

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Portogallo vs Spagna ai Mondiali: tutto quello che c'è da sapere

Portogallo-Spagna: forma delle squadre

POR

POR - Forma

NGR
V2-1
DRC
D1-1
UZB
V5-0
COL
D0-0
CRO
V2-1
Gol segnato (subito)
10/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SPA

SPA - Forma

PER
V1-3
CPV
D0-0
ASA
V4-0
URU
V0-1
AUT
V3-0
Gol segnato (subito)
11/1
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Portogallo vs Spagna: recenti scontri diretti

POR

Ultime 5 partite

SPA

1

Vittoria

3

Pareggi

1

Vittoria

1

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Portogallo vs Spagna: Notizie sulle squadre

Per saperne di più

  • Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026: date di vendita, prezzi, tariffazione dinamica e altro
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