È il match degli ottavi che tutti aspettavano, soprattutto in penisola iberica. Lunedì 6 luglio a Dallas Spagna e Portogallo si giocano un posto nei quarti di finale.
Molti credevano che l’uscita di Cristiano Ronaldo contro la Croazia fosse stata definitiva, ma il testa a testa di Gonçalo Ramos nel finale ha tenuto in vita il Portogallo.
Riuscirà CR7 a superare una Spagna ancora imbattuta e senza gol subiti? Escludendo i rigori, la Roja arriva a 35 partite senza sconfitte.
A che ora inizia Portogallo-Spagna?
Si gioca al Dallas Stadium (AT&T Stadium).
Come acquistare i biglietti per Portogallo-Spagna ai Mondiali
Ecco cosa devi sapere:
- La fase di vendita last minute è iniziata il 1° aprile. Non è una lotteria: i biglietti vengono venduti in base all’ordine di arrivo, con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare biglietti ufficiali dalla FIFA.
- Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare o vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come Stub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni dei siti secondari prima di acquistare.
Quanto costano i biglietti per Portogallo-Spagna?
La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.
I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.
Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:
Data
Fase / Categoria
Fascia di prezzo ufficiale
Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi molto richieste)
225 $ – 540 $
da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi standard)
da 225 $ a 540 $
da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)
4–7 luglio
Ottavi di finale
da 240 $ a 640 $
da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)
9–11 luglio
Quarti di finale
da 450 $ a 1.775 $
da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
14–15 luglio
Semifinali
da 930 $ a 3.295 $
da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
18 luglio
Spareggio per il terzo posto
da 250 $ a 800
da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglio
Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
da 1.490 $ a 7.875 $
da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)
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