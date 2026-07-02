Oltre 200.000 spettatori hanno seguito le tre partite della fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA degli Stati Uniti al SoFi Stadium di Los Angeles e al Lumen Field di Seattle, e i tifosi della Nazionale continueranno a riempire gli stadi ogni volta che le “Stars and Stripes” scenderanno in campo.
La squadra di Mauricio Pochettino ha mostrato grande forza mentale negli ottavi, vincendo 2-0 contro la Bosnia-Erzegovina in dieci uomini per l’espulsione di Folarin Balogun.
La rete, siglata da un calcio di punizione spettacolare di Malik Tillman, ha spezzato un tabù storico contro le europee in eliminazione diretta. Spinti dalla fiducia di un’intera nazione e dall’energia del Pacific Northwest, i co-padroni di casa puntano ora ai quarti di finale.
Risultati e prossimi match degli Stati Uniti ai Mondiali 2026
|Data
|Partita (ora locale di inizio)
|Sede
|Risultato finale / Biglietti
|Venerdì 12 giugno
|USA-Paraguay (18:00 PT)
|SoFi Stadium, Inglewood
|4-1
|Venerdì 19 giugno
|USA-Australia (12:00 PT)
|Lumen Field, Seattle
|2-0
|Giovedì 25 giugno
|USA-Turchia (19:00 PT)
|SoFi Stadium, Inglewood
|2-3
|Mercoledì 1 luglio
|USA-Bosnia ed Erzegovina (17:00 PT)
|Levi's Stadium, Santa Clara
|2-0
|Lunedì 6 luglio
|USA-Belgio (20:00 ET)
|Lumen Field, Seattle
|Acquista i biglietti
Il percorso degli Stati Uniti verso la finale dei Mondiali 2026
Gli Stati Uniti, vincitori del Gruppo D, conoscono già le date e le sedi delle prossime gare in caso di qualificazione alla finale del 19 luglio.
Se mercoledì gli Stati Uniti batteranno la Bosnia-Erzegovina, affronteranno Belgio o Senegal a Seattle negli ottavi. In caso di sfida con i Red Devils, cercheranno di vendicare il 5-2 subito ad Atlanta lo scorso marzo.
Ai quarti potrebbero trovare Spagna o Portogallo, in semifinale la Francia e in finale Brasile, Argentina o Inghilterra.
|Data (ora locale)
|Fase
|Sede
|Possibile incontro
|Biglietti
|1 luglio (17:00 PT)
|Turno dei 32
|Levi's Stadium, Santa Clara
|Stati Uniti vs Bosnia-Erzegovina
|2-0
|6 luglio (ore 17:00 PT)
|Ottavi di finale
|Lumen Field, Seattle
|Partita 94: contro il Belgio
|10 luglio (ore 12:00 PT)
|Quarti di finale
|SoFi Stadium, Inglewood
|Partita 98: contro il vincitore della partita 93
|14 luglio (14:00 CDT)
|Semifinali
|AT&T Stadium, Arlington
|Partita 101: contro il vincitore della partita 97
|19 luglio (ore 15:00 ET)
|Finale
|MetLife Stadium (East Rutherford)
|Partita 104: contro il vincitore della partita 102
Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 negli Stati Uniti
Ecco cosa devi sapere:
- La venditalast minute, avviata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti sono assegnati in ordine di richiesta e confermati subito. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale principale per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Ricordate di verificare sempre termini e condizioni dei siti secondari prima di acquistare.
Quanto costano i biglietti per i Mondiali 2026 negli Stati Uniti?
La FIFA ha introdotto un sistema di prezzi variabili.
I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 dollari, con rincari ulteriori sul mercato secondario.
Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:
|Data
|Fase / Categoria
|Prezzi ufficiali
|Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario
|28 giugno - 3 luglio
|Turno dei 32 (sedi molto richieste)
|da 225 a 540 $
|da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)
|28 giugno - 3 luglio
|Turno dei 32 (sedi standard)
|da 225 $ a 540 $
|da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)
|4–7 luglio
|Ottavi di finale
|da 240 $ a 640 $
|da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)
|9–11 luglio
|Quarti di finale
|da 450 $ a 1.775 $
|da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
|14–15 luglio
|Semifinali
|da 930 $ a 3.295 $
|da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
|18 luglio
|Spareggio per il terzo posto
|da 250 $ a 800 $
|da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
|19 luglio
|Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
|1.490 $ – 7.875
|da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)
Cosa aspettarsi dagli Stati Uniti ai Mondiali 2026?
Nel 1994, da padroni di casa, superarono il girone e uscirono agli ottavi contro il Brasile campione, con un unico gol di Bebeto nel secondo tempo.
Da allora gli “Stars and Stripes” hanno fatto passi da gigante, qualificandosi per tutti i Mondiali tranne quello del 2018. Hanno raggiunto gli ottavi in altre tre occasioni (2010, 2014 e 2022) e sorpreso molti arrivando ai quarti nel 2002.
Ora, sotto la guida di Mauricio Pochettino, la nazionale punta a un ulteriore salto di qualità. La nomina dell’ex tecnico di Tottenham, PSG e Chelsea, arrivata nel settembre 2024, è un chiaro segnale di ambizione.
Chi fa parte della rosa degli Stati Uniti per i Mondiali 2026?
Ecco la rosa ufficiale di 26 giocatori che rappresenteranno gli Stati Uniti ai Mondiali FIFA 2026:
|Ruolo
|Giocatore
|Club attuale
|Portieri
|Matt Turner
|New England Revolution
|Matt Freese
|New York City FC
|Chris Brady
|Chicago Fire
|Difensori
|Chris Richards
|Crystal Palace
|Tim Ream
|Charlotte FC
|Antonee Robinson
|Fulham
|Sergiño Dest
|PSV Eindhoven
|Joe Scally
|Borussia Mönchengladbach
|Miles Robinson
|FC Cincinnati
|Mark McKenzie
|Tolosa
|Auston Trusty
|Celtic
|Alex Freeman
|Villarreal
|Max Arfsten
|Columbus Crew
|Centrocampisti
|Tyler Adams
|AFC Bournemouth
|Weston McKennie
|Juventus
|Gio Reyna
|Borussia Mönchengladbach
|Malik Tillman
|Bayer Leverkusen
|Cristian Roldan
|Seattle Sounders
|Sebastian Berhalter
|Vancouver Whitecaps
|Attaccanti
|Christian Pulisic
|AC Milan
|Folarin Balogun
|Monaco
|Timothy Weah
|Olympique Marsiglia
|Ricardo Pepi
|PSV Eindhoven
|Haji Wright
|Coventry City
|Brenden Aaronson
|Leeds United
|Alejandro Zendejas
|Club América