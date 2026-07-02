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United States players during the FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images
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Come acquistare i biglietti last minute per i Mondiali 2026 negli Stati Uniti: calendario degli ottavi di finale, informazioni sullo stadio di Seattle, prezzi e altro ancora

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C. Pulisic

Tutto quello che c'è da sapere su come procurarsi i biglietti per vedere i co-conduttori in azione

Oltre 200.000 spettatori hanno seguito le tre partite della fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA degli Stati Uniti al SoFi Stadium di Los Angeles e al Lumen Field di Seattle, e i tifosi della Nazionale continueranno a riempire gli stadi ogni volta che le “Stars and Stripes” scenderanno in campo.

La squadra di Mauricio Pochettino ha mostrato grande forza mentale negli ottavi, vincendo 2-0 contro la Bosnia-Erzegovina in dieci uomini per l’espulsione di Folarin Balogun. 

La rete, siglata da un calcio di punizione spettacolare di Malik Tillman, ha spezzato un tabù storico contro le europee in eliminazione diretta. Spinti dalla fiducia di un’intera nazione e dall’energia del Pacific Northwest, i co-padroni di casa puntano ora ai quarti di finale.

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Risultati e prossimi match degli Stati Uniti ai Mondiali 2026

DataPartita (ora locale di inizio)SedeRisultato finale / Biglietti
Venerdì 12 giugnoUSA-Paraguay (18:00 PT)SoFi Stadium, Inglewood4-1
Venerdì 19 giugnoUSA-Australia (12:00 PT)Lumen Field, Seattle2-0
Giovedì 25 giugnoUSA-Turchia (19:00 PT)SoFi Stadium, Inglewood2-3
Mercoledì 1 luglioUSA-Bosnia ed Erzegovina (17:00 PT)Levi's Stadium, Santa Clara2-0
Lunedì 6 luglioUSA-Belgio (20:00 ET)Lumen Field, SeattleAcquista i biglietti

Il percorso degli Stati Uniti verso la finale dei Mondiali 2026

Gli Stati Uniti, vincitori del Gruppo D, conoscono già le date e le sedi delle prossime gare in caso di qualificazione alla finale del 19 luglio.

Se mercoledì gli Stati Uniti batteranno la Bosnia-Erzegovina, affronteranno Belgio o Senegal a Seattle negli ottavi. In caso di sfida con i Red Devils, cercheranno di vendicare il 5-2 subito ad Atlanta lo scorso marzo.

Ai quarti potrebbero trovare Spagna o Portogallo, in semifinale la Francia e in finale Brasile, Argentina o Inghilterra.

Data (ora locale)FaseSedePossibile incontroBiglietti
1 luglio (17:00 PT)Turno dei 32Levi's Stadium, Santa ClaraStati Uniti vs Bosnia-Erzegovina2-0
6 luglio (ore 17:00 PT)Ottavi di finaleLumen Field, SeattlePartita 94: contro il Belgio

Biglietti

10 luglio (ore 12:00 PT)Quarti di finaleSoFi Stadium, InglewoodPartita 98: contro il vincitore della partita 93

Biglietti

14 luglio (14:00 CDT)SemifinaliAT&T Stadium, ArlingtonPartita 101: contro il vincitore della partita 97

Biglietti

19 luglio (ore 15:00 ET)FinaleMetLife Stadium (East Rutherford)Partita 104: contro il vincitore della partita 102

Biglietti

Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 negli Stati Uniti

Ecco cosa devi sapere:

  • La venditalast minute, avviata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti sono assegnati in ordine di richiesta e confermati subito. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale principale per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Ricordate di verificare sempre termini e condizioni dei siti secondari prima di acquistare.

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Quanto costano i biglietti per i Mondiali 2026 negli Stati Uniti?

La FIFA ha introdotto un sistema di prezzi variabili.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 dollari, con rincari ulteriori sul mercato secondario.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

DataFase / CategoriaPrezzi ufficialiFascia di prezzo stimata sul mercato secondario
28 giugno - 3 luglioTurno dei 32 (sedi molto richieste)da 225 a 540 $da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)
28 giugno - 3 luglioTurno dei 32 (sedi standard)da 225 $ a 540 $da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)
4–7 luglioOttavi di finaleda 240 $ a 640 $da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)
9–11 luglioQuarti di finaleda 450 $ a 1.775 $da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
14–15 luglioSemifinalida 930 $ a 3.295 $da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
18 luglioSpareggio per il terzo postoda 250 $ a 800 $da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglioFinale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)1.490 $ – 7.875da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Cosa aspettarsi dagli Stati Uniti ai Mondiali 2026?

Nel 1994, da padroni di casa, superarono il girone e uscirono agli ottavi contro il Brasile campione, con un unico gol di Bebeto nel secondo tempo. 

Da allora gli “Stars and Stripes” hanno fatto passi da gigante, qualificandosi per tutti i Mondiali tranne quello del 2018. Hanno raggiunto gli ottavi in altre tre occasioni (2010, 2014 e 2022) e sorpreso molti arrivando ai quarti nel 2002.

Ora, sotto la guida di Mauricio Pochettino, la nazionale punta a un ulteriore salto di qualità. La nomina dell’ex tecnico di Tottenham, PSG e Chelsea, arrivata nel settembre 2024, è un chiaro segnale di ambizione. 

Chi fa parte della rosa degli Stati Uniti per i Mondiali 2026?

Ecco la rosa ufficiale di 26 giocatori che rappresenteranno gli Stati Uniti ai Mondiali FIFA 2026:

RuoloGiocatoreClub attuale
PortieriMatt TurnerNew England Revolution


Matt FreeseNew York City FC


Chris BradyChicago Fire
DifensoriChris RichardsCrystal Palace


Tim ReamCharlotte FC


Antonee RobinsonFulham


Sergiño DestPSV Eindhoven


Joe ScallyBorussia Mönchengladbach


Miles RobinsonFC Cincinnati


Mark McKenzieTolosa


Auston TrustyCeltic


Alex FreemanVillarreal


Max ArfstenColumbus Crew
CentrocampistiTyler AdamsAFC Bournemouth


Weston McKennieJuventus


Gio ReynaBorussia Mönchengladbach


Malik TillmanBayer Leverkusen


Cristian RoldanSeattle Sounders


Sebastian BerhalterVancouver Whitecaps
AttaccantiChristian PulisicAC Milan


Folarin BalogunMonaco


Timothy WeahOlympique Marsiglia


Ricardo PepiPSV Eindhoven


Haji WrightCoventry City


Brenden AaronsonLeeds United


Alejandro ZendejasClub América

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