Oltre 200.000 spettatori hanno seguito le tre partite della fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA degli Stati Uniti al SoFi Stadium di Los Angeles e al Lumen Field di Seattle, e i tifosi della Nazionale continueranno a riempire gli stadi ogni volta che le “Stars and Stripes” scenderanno in campo.

La squadra di Mauricio Pochettino ha mostrato grande forza mentale negli ottavi, vincendo 2-0 contro la Bosnia-Erzegovina in dieci uomini per l’espulsione di Folarin Balogun.

La rete, siglata da un calcio di punizione spettacolare di Malik Tillman, ha spezzato un tabù storico contro le europee in eliminazione diretta. Spinti dalla fiducia di un’intera nazione e dall’energia del Pacific Northwest, i co-padroni di casa puntano ora ai quarti di finale.

Risultati e prossimi match degli Stati Uniti ai Mondiali 2026

Data Partita (ora locale di inizio) Sede Risultato finale / Biglietti Venerdì 12 giugno USA-Paraguay (18:00 PT) SoFi Stadium, Inglewood 4-1 Venerdì 19 giugno USA-Australia (12:00 PT) Lumen Field, Seattle 2-0 Giovedì 25 giugno USA-Turchia (19:00 PT) SoFi Stadium, Inglewood 2-3 Mercoledì 1 luglio USA-Bosnia ed Erzegovina (17:00 PT) Levi's Stadium, Santa Clara 2-0 Lunedì 6 luglio USA-Belgio (20:00 ET) Lumen Field, Seattle Acquista i biglietti

Il percorso degli Stati Uniti verso la finale dei Mondiali 2026

Gli Stati Uniti, vincitori del Gruppo D, conoscono già le date e le sedi delle prossime gare in caso di qualificazione alla finale del 19 luglio.

Se mercoledì gli Stati Uniti batteranno la Bosnia-Erzegovina, affronteranno Belgio o Senegal a Seattle negli ottavi. In caso di sfida con i Red Devils, cercheranno di vendicare il 5-2 subito ad Atlanta lo scorso marzo.

Ai quarti potrebbero trovare Spagna o Portogallo, in semifinale la Francia e in finale Brasile, Argentina o Inghilterra.

Data (ora locale) Fase Sede Possibile incontro Biglietti 1 luglio (17:00 PT) Turno dei 32 Levi's Stadium, Santa Clara Stati Uniti vs Bosnia-Erzegovina 2-0 6 luglio (ore 17:00 PT) Ottavi di finale Lumen Field, Seattle Partita 94: contro il Belgio Biglietti 10 luglio (ore 12:00 PT) Quarti di finale SoFi Stadium, Inglewood Partita 98: contro il vincitore della partita 93 Biglietti 14 luglio (14:00 CDT) Semifinali AT&T Stadium, Arlington Partita 101: contro il vincitore della partita 97 Biglietti 19 luglio (ore 15:00 ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Partita 104: contro il vincitore della partita 102 Biglietti

Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 negli Stati Uniti

Ecco cosa devi sapere:

La vendita last minute , avviata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti sono assegnati in ordine di richiesta e confermati subito. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

, avviata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti sono assegnati in ordine di richiesta e confermati subito. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA. È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA , canale principale per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

, canale principale per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati. In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Ricordate di verificare sempre termini e condizioni dei siti secondari prima di acquistare.

Quanto costano i biglietti per i Mondiali 2026 negli Stati Uniti?

La FIFA ha introdotto un sistema di prezzi variabili.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 dollari, con rincari ulteriori sul mercato secondario.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data Fase / Categoria Prezzi ufficiali Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi molto richieste) da 225 a 540 $ da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari) 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi standard) da 225 $ a 540 $ da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari) 4–7 luglio Ottavi di finale da 240 $ a 640 $ da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari) 9–11 luglio Quarti di finale da 450 $ a 1.775 $ da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $) 14–15 luglio Semifinali da 930 $ a 3.295 $ da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 $ a 800 $ da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Cosa aspettarsi dagli Stati Uniti ai Mondiali 2026?

Nel 1994, da padroni di casa, superarono il girone e uscirono agli ottavi contro il Brasile campione, con un unico gol di Bebeto nel secondo tempo.

Da allora gli “Stars and Stripes” hanno fatto passi da gigante, qualificandosi per tutti i Mondiali tranne quello del 2018. Hanno raggiunto gli ottavi in altre tre occasioni (2010, 2014 e 2022) e sorpreso molti arrivando ai quarti nel 2002.

Ora, sotto la guida di Mauricio Pochettino, la nazionale punta a un ulteriore salto di qualità. La nomina dell’ex tecnico di Tottenham, PSG e Chelsea, arrivata nel settembre 2024, è un chiaro segnale di ambizione.

Chi fa parte della rosa degli Stati Uniti per i Mondiali 2026?

Ecco la rosa ufficiale di 26 giocatori che rappresenteranno gli Stati Uniti ai Mondiali FIFA 2026: