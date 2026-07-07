Il 2025 è stato un anno da ricordare per la Svizzera: prima nel girone di qualificazione ai Mondiali e imbattuta per tutto l’anno.

La Svizzera volerà alto in Nord America? Potresti esserci anche tu.

Lascia che GOAL ti guidi alle ultime notizie sui biglietti per i Mondiali 2026, spiegandoti come ottenerli e a quali prezzi.

Qual è il calendario delle partite della Svizzera nei gironi dei Mondiali 2026?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e sorteggio casuale) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste gestite, i biglietti in prima vendita sono quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

La vendita last minute, avviata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale principale per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub, verificando sempre termini e condizioni di vendita.

Biglietti per i Mondiali 2026 in Svizzera: quanto costano?

I biglietti per le partite della fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2026 in Svizzera sono suddivisi nelle seguenti categorie:

Categoria 1: i più costosi, in tribuna inferiore.

i più costosi, in tribuna inferiore. Categoria 2: tribune superiore e inferiore, escluse le aree di Categoria 1.

tribune superiore e inferiore, escluse le aree di Categoria 1. Categoria 3: tribuna superiore, oltre Categorie 1 e 2.

tribuna superiore, oltre Categorie 1 e 2. Categoria 4: i più economici, in tribuna superiore fuori dalle altre categorie.

I prezzi possono variare nelle diverse fasi di vendita. Ecco le stime:

Tipo di posto Fascia di prezzo dei biglietti Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti) 60 - 620 dollari Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico) da 75 a 2.735 dollari Ottavi di finale da 105 a 750 dollari Ottavi di finale da 170 $ a 980 $ Quarti di finale da 275 a 1.775 dollari Semifinali da 420 $ a 3.295 $ Finale da 2.030 $ a 7.875 $

Cosa aspettarsi dalla Svizzera ai Mondiali

Quattro anni fa, in Qatar, la Svizzera non ha iniziato bene: 1-0 al Camerun all’esordio, poi ko 1-0 col Brasile. Ma il 3-2 sulla Serbia, con 11 cartellini gialli, le ha aperto i ottavi.

Nel 2026 la Svizzera esordirà contro il Qatar al Levi’s Stadium di Santa Clara. Quattro anni fa i Maroons, padroni di casa, non conquistarono punti e segnarono un solo gol.

Rimarrà in California per la seconda gara, al SoFi Stadium di Inglewood, contro un avversario ancora da definire: Galles, Bosnia-Erzegovina, Italia o Irlanda del Nord a seconda dello spareggio UEFA.

La Svizzera spera di aver già raccolto abbastanza punti prima dell’ultima gara del girone contro il Canada. Nonostante i Canucks arrivino alla fase finale con un ruolino di sole sconfitte, potranno contare sul sostegno del pubblico di casa.

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). Ecco l’elenco delle città e degli stadi che ospiteranno le partite: