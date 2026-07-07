Il 2025 è stato un anno da ricordare per la Svizzera: prima nel girone di qualificazione ai Mondiali e imbattuta per tutto l’anno.
La Svizzera volerà alto in Nord America? Potresti esserci anche tu.
Lascia che GOAL ti guidi alle ultime notizie sui biglietti per i Mondiali 2026, spiegandoti come ottenerli e a quali prezzi.
Qual è il calendario delle partite della Svizzera nei gironi dei Mondiali 2026?
|Data
|Partita (ora di inizio locale)
|Sede
|Biglietti
|Sabato 13 giugno
|Svizzera vs Qatar (12:00)
|Levi's Stadium (Santa Clara)
|1-1
|Giovedì 18 giugno
|Svizzera-Bosnia (18:00)
|SoFi Stadium (Inglewood)
|4-1
|Mercoledì 24 giugno
|Canada vs Svizzera (12:00)
|BC Place (Vancouver)
|1-2
|Venerdì 3 luglio
|Esordio nei sedicesimi di finale: Svizzera vs Algeria
|BC Place (Vancouver)
|2-0
|Martedì 7 luglio
|Ottavi di finale: Svizzera-Colombia
|BC Place (Vancouver)
|Acquista i biglietti
|Sabato 11 luglio
|Possibile quarto di finale: Svizzera vs Argentina/Egitto
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|Acquista i biglietti
|Mercoledì 15 luglio
|POSSIBILE Semifinale: Vincitore della partita 99 vs Vincitore della partita 100
|Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
|Acquista i biglietti
|Domenica 19 luglio
|Finale della Coppa del Mondo 2026
|MetLife Stadium (New York)
|Acquista i biglietti
Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 in Svizzera
Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e sorteggio casuale) sono terminate.
Con oltre 500 milioni di richieste gestite, i biglietti in prima vendita sono quasi esauriti.
Ecco cosa devi sapere:
- La vendita last minute, avviata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale principale per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub, verificando sempre termini e condizioni di vendita.
Biglietti per i Mondiali 2026 in Svizzera: quanto costano?
I biglietti per le partite della fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2026 in Svizzera sono suddivisi nelle seguenti categorie:
- Categoria 1: i più costosi, in tribuna inferiore.
- Categoria 2: tribune superiore e inferiore, escluse le aree di Categoria 1.
- Categoria 3: tribuna superiore, oltre Categorie 1 e 2.
- Categoria 4: i più economici, in tribuna superiore fuori dalle altre categorie.
I prezzi possono variare nelle diverse fasi di vendita. Ecco le stime:
|Tipo di posto
|Fascia di prezzo dei biglietti
|Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti)
|60 - 620 dollari
|Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico)
|da 75 a 2.735 dollari
|Ottavi di finale
|da 105 a 750 dollari
|Ottavi di finale
|da 170 $ a 980 $
|Quarti di finale
|da 275 a 1.775 dollari
|Semifinali
|da 420 $ a 3.295 $
|Finale
|da 2.030 $ a 7.875 $
Cosa aspettarsi dalla Svizzera ai Mondiali
Quattro anni fa, in Qatar, la Svizzera non ha iniziato bene: 1-0 al Camerun all’esordio, poi ko 1-0 col Brasile. Ma il 3-2 sulla Serbia, con 11 cartellini gialli, le ha aperto i ottavi.
Nel 2026 la Svizzera esordirà contro il Qatar al Levi’s Stadium di Santa Clara. Quattro anni fa i Maroons, padroni di casa, non conquistarono punti e segnarono un solo gol.
Rimarrà in California per la seconda gara, al SoFi Stadium di Inglewood, contro un avversario ancora da definire: Galles, Bosnia-Erzegovina, Italia o Irlanda del Nord a seconda dello spareggio UEFA.
La Svizzera spera di aver già raccolto abbastanza punti prima dell’ultima gara del girone contro il Canada. Nonostante i Canucks arrivino alla fase finale con un ruolino di sole sconfitte, potranno contare sul sostegno del pubblico di casa.
Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?
Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). Ecco l’elenco delle città e degli stadi che ospiteranno le partite:
|Paese
|Stadio (Città)
|Capacità
|Canada
|BC Place (Vancouver)
|48.821
|BMO Field (Toronto)
|72.766
|Messico
|Estadio Banorte (Città del Messico)
|48.821
|Estadio Akron (Guadalajara)
|44.330
|Stadio BBVA (Monterrey)
|50.113
|Stati Uniti
|Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
|67.382
|Gillette Stadium (Foxborough)
|63.815
|AT&T Stadium (Dallas)
|70.122
|NRG Stadium (Houston)
|68.311
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|67.513
|SoFi Stadium (Inglewood)
|69.650
|Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
|64.091
|MetLife Stadium (East Rutherford)
|78.576
|Lincoln Financial Field (Filadelfia)
|65.827
|Levi's Stadium (Santa Clara)
|69.391
|Lumen Field (Seattle)
|65.123