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Come acquistare i biglietti last minute per i Mondiali 2026 in Svizzera: date della fase a eliminazione diretta, calendario degli ottavi di finale, prezzi e altro ancora

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Tutto quello che c'è da sapere per seguire la Svizzera ai Mondiali

Il 2025 è stato un anno da ricordare per la Svizzera: prima nel girone di qualificazione ai Mondiali e imbattuta per tutto l’anno.

La Svizzera volerà alto in Nord America? Potresti esserci anche tu. 

Lascia che GOAL ti guidi alle ultime notizie sui biglietti per i Mondiali 2026, spiegandoti come ottenerli e a quali prezzi.

Biglietti per la Svizzera ai Mondiali 2026.Prenota ora.

Qual è il calendario delle partite della Svizzera nei gironi dei Mondiali 2026?

DataPartita (ora di inizio locale)SedeBiglietti
Sabato 13 giugnoSvizzera vs Qatar (12:00)Levi's Stadium (Santa Clara)1-1
Giovedì 18 giugnoSvizzera-Bosnia (18:00)SoFi Stadium (Inglewood)4-1
Mercoledì 24 giugnoCanada vs Svizzera (12:00)BC Place (Vancouver)1-2
Venerdì 3 luglioEsordio nei sedicesimi di finale: Svizzera vs AlgeriaBC Place (Vancouver)2-0
Martedì 7 luglioOttavi di finale: Svizzera-ColombiaBC Place (Vancouver)Acquista i biglietti
Sabato 11 luglioPossibile quarto di finale: Svizzera vs Argentina/EgittoArrowhead Stadium (Kansas City)Acquista i biglietti
Mercoledì 15 luglioPOSSIBILE Semifinale: Vincitore della partita 99 vs Vincitore della partita 100Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)Acquista i biglietti
Domenica 19 luglioFinale della Coppa del Mondo 2026MetLife Stadium (New York)Acquista i biglietti

Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 in Svizzera

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e sorteggio casuale) sono terminate.

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Con oltre 500 milioni di richieste gestite, i biglietti in prima vendita sono quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

  • La vendita last minute, avviata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale principale per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub, verificando sempre termini e condizioni di vendita.

Biglietti per i Mondiali 2026 in Svizzera: quanto costano?

I biglietti per le partite della fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2026 in Svizzera sono suddivisi nelle seguenti categorie:

  • Categoria 1: i più costosi, in tribuna inferiore.
  • Categoria 2: tribune superiore e inferiore, escluse le aree di Categoria 1.
  • Categoria 3: tribuna superiore, oltre Categorie 1 e 2.
  • Categoria 4: i più economici, in tribuna superiore fuori dalle altre categorie.

I prezzi possono variare nelle diverse fasi di vendita. Ecco le stime:

Tipo di postoFascia di prezzo dei biglietti
Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti)60 - 620 dollari
Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico) da 75 a 2.735 dollari
Ottavi di finaleda 105 a 750 dollari
Ottavi di finaleda 170 $ a 980 $ 
Quarti di finale da 275 a 1.775 dollari
Semifinali da 420 $ a 3.295 $
Finaleda 2.030 $ a 7.875 $

Cosa aspettarsi dalla Svizzera ai Mondiali

Quattro anni fa, in Qatar, la Svizzera non ha iniziato bene: 1-0 al Camerun all’esordio, poi ko 1-0 col Brasile. Ma il 3-2 sulla Serbia, con 11 cartellini gialli, le ha aperto i ottavi.

Nel 2026 la Svizzera esordirà contro il Qatar al Levi’s Stadium di Santa Clara. Quattro anni fa i Maroons, padroni di casa, non conquistarono punti e segnarono un solo gol.

Rimarrà in California per la seconda gara, al SoFi Stadium di Inglewood, contro un avversario ancora da definire: Galles, Bosnia-Erzegovina, Italia o Irlanda del Nord a seconda dello spareggio UEFA.

La Svizzera spera di aver già raccolto abbastanza punti prima dell’ultima gara del girone contro il Canada. Nonostante i Canucks arrivino alla fase finale con un ruolino di sole sconfitte, potranno contare sul sostegno del pubblico di casa.

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). Ecco l’elenco delle città e degli stadi che ospiteranno le partite:

PaeseStadio (Città)Capacità
CanadaBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MessicoEstadio Banorte (Città del Messico) 48.821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44.330 
 Stadio BBVA (Monterrey) 50.113 
Stati UnitiMercedes-Benz Stadium (Atlanta) 67.382 
 Gillette Stadium (Foxborough) 63.815 
 AT&T Stadium (Dallas) 70.122 
 NRG Stadium (Houston)68.311 
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 67.513 
 SoFi Stadium (Inglewood) 69.650 
 Hard Rock Stadium (Miami Gardens)64.091 
 MetLife Stadium (East Rutherford)78.576 
 Lincoln Financial Field (Filadelfia)65.827 
 Levi's Stadium (Santa Clara)69.391 
 Lumen Field (Seattle)65.123

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