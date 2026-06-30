L’Ecuador arriva ai sedicesimi di finale all’Estadio Azteca con grande entusiasmo.
La squadra di Sebastián Beccacece si è salvata in extremis nel Gruppo E: ko all’esordio con la Costa d’Avorio e pareggio a reti bianche con Curaçao avevano già condannato La Tri.
Poi, una rimonta storica: 2-1 alla Germania, con reti di Angulo e, al 77’, di Plata. Lo shock ha fatto dichiarare festa nazionale dal presidente ecuadoriano.
Qual è il calendario delle partite dell’Ecuador nei gironi dei Mondiali 2026?
|Data
|Partita (ora di inizio locale)
|Stadio
|Biglietti
|Domenica 14 giugno
|Costa d'Avorio vs Ecuador (19:00)
|Lincoln Financial Field (Filadelfia)
|1-0
|Sabato 20 giugno
|Ecuador-Curaçao (19:00)
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|0-0
|Giovedì 25 giugno
|Ecuador vs Germania (ore 16:00)
|MetLife Stadium (East Rutherford)
|2-1
|Martedì 30 giugno
|Messico vs Ecuador (21:00)
|Stadio di Città del Messico (Messico)
|Biglietti
|5 luglio, calcio d'inizio alle 18:00 CST
|Ottavi di finale: Messico/Ecuador vs Inghilterra/Repubblica Democratica del Congo
|Stadio di Città del Messico (Messico)
|Biglietti
Come acquistare i biglietti per i Mondiali 2026 in Ecuador?
Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e estrazione casuale post-sorteggio) sono concluse.
Con oltre 500 milioni di richieste già gestite, i biglietti in prevendita sono quasi esauriti.
Ecco cosa devi sapere:
- Dal 1° aprile è attiva la vendita last minute: non è una lotteria, i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta con conferma immediata e rappresentano l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale principale per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub, verificando sempre termini e condizioni prima dell’acquisto.
Biglietti per i Mondiali 2026 in Ecuador: quanto costano?
I biglietti per le partite della fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2026 in Ecuador sono suddivisi nelle seguenti categorie:
- Categoria 1: la più costosa, in tribuna inferiore.
- Categoria 2: tribune superiore e inferiore, escluse le aree di Categoria 1.
- Categoria 3: in tribuna superiore, oltre le Categorie 1 e 2.
- Categoria 4: la più conveniente, in tribuna superiore fuori dalle altre categorie.
I prezzi possono variare nelle diverse fasi di vendita. Ecco le stime:
|Fase
|Fascia di prezzo dei biglietti
|Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti)
|60–620 dollari
|Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico)
|da 75 a 2.735 dollari
|Ottavi di finale
|da 105 $ a 750 $
|Ottavi di finale
|da 170 $ a 980 $
|Quarti di finale
|da 275 a 1.775 dollari
|Semifinali
|da 420 $ a 3.295 $
|Finale
|da 2.030 $ a 7.875 $
Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?
La Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti.
In 34 giorni si disputeranno 104 partite. Per la prima volta il torneo vedrà 48 squadre e sarà ospitato da tre nazioni.
Le città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono:
- Canada: Toronto e Vancouver
- Messico: Guadalajara, Città del Messico, Monterrey
- Stati Uniti: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Filadelfia, San Francisco e Seattle.
Ecco le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026:
Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). Ecco l’elenco delle città e degli stadi che le ospiteranno:
|Paese
|Stadio (Città)
|Capacità per i match della Coppa del Mondo
|Canada
|BC Place (Vancouver)
|54.000
|BMO Field (Toronto)
|45.000
|Messico
|Estadio Azteca (Città del Messico)
|83.000
|Estadio Akron (Guadalajara)
|48.000
|Stadio BBVA (Monterrey)
|53.500
|Stati Uniti
|Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
|75.000
|Gillette Stadium (Boston)
|65.000
|AT&T Stadium (Dallas)
|94.000
|NRG Stadium, Houston
|72.000
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|73.000
|SoFi Stadium (Los Angeles)
|70.000
|Hard Rock Stadium, Miami
|65.000
|MetLife Stadium, New York
|82.500
|Lincoln Financial Field, Filadelfia
|69.000
|Levi's Stadium, San Francisco
|71.000
|Lumen Field, Seattle
|69.000