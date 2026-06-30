Goal.com
Live

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Ecuador v Peru - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Ecuador World Cup 2026 Tickets

Tradotto da

Come acquistare i biglietti last minute per i Mondiali 2026 in Ecuador: date, calendario degli ottavi di finale, prezzi e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Coppa del Mondo
Ecuador

Come procurarsi i biglietti per vedere questa nazionale sudamericana in azione quest’estate

L’Ecuador arriva ai sedicesimi di finale all’Estadio Azteca con grande entusiasmo. 

La squadra di Sebastián Beccacece si è salvata in extremis nel Gruppo E: ko all’esordio con la Costa d’Avorio e pareggio a reti bianche con Curaçao avevano già condannato La Tri. 

Poi, una rimonta storica: 2-1 alla Germania, con reti di Angulo e, al 77’, di Plata. Lo shock ha fatto dichiarare festa nazionale dal presidente ecuadoriano. 

Bigliettiper i Mondiali dell’Ecuador.Prenota i biglietti.

Qual è il calendario delle partite dell’Ecuador nei gironi dei Mondiali 2026?

DataPartita (ora di inizio locale)StadioBiglietti
Domenica 14 giugnoCosta d'Avorio vs Ecuador (19:00)Lincoln Financial Field (Filadelfia)1-0
Sabato 20 giugnoEcuador-Curaçao (19:00)Arrowhead Stadium (Kansas City)0-0
Giovedì 25 giugnoEcuador vs Germania (ore 16:00)MetLife Stadium (East Rutherford)2-1
Martedì 30 giugnoMessico vs Ecuador (21:00)Stadio di Città del Messico (Messico)Biglietti
5 luglio, calcio d'inizio alle 18:00 CSTOttavi di finale: Messico/Ecuador vs Inghilterra/Repubblica Democratica del CongoStadio di Città del Messico (Messico)Biglietti

Come acquistare i biglietti per i Mondiali 2026 in Ecuador?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e estrazione casuale post-sorteggio) sono concluse.

Con oltre 500 milioni di richieste già gestite, i biglietti in prevendita sono quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

  • Dal 1° aprile è attiva la vendita last minute: non è una lotteria, i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta con conferma immediata e rappresentano l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale principale per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub, verificando sempre termini e condizioni prima dell’acquisto.

Biglietti per i Mondiali in Ecuador:prenota i tuoi biglietti

Biglietti per i Mondiali 2026 in Ecuador: quanto costano?

I biglietti per le partite della fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2026 in Ecuador sono suddivisi nelle seguenti categorie:

  • Categoria 1: la più costosa, in tribuna inferiore.
  • Categoria 2: tribune superiore e inferiore, escluse le aree di Categoria 1.
  • Categoria 3: in tribuna superiore, oltre le Categorie 1 e 2.
  • Categoria 4: la più conveniente, in tribuna superiore fuori dalle altre categorie.

I prezzi possono variare nelle diverse fasi di vendita. Ecco le stime:

FaseFascia di prezzo dei biglietti
Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti)60–620 dollari
Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico) da 75 a 2.735 dollari
Ottavi di finaleda 105 $ a 750 $
Ottavi di finaleda 170 $ a 980 $ 
Quarti di finale da 275 a 1.775 dollari
Semifinali da 420 $ a 3.295 $
Finaleda 2.030 $ a 7.875 $

Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti.

In 34 giorni si disputeranno 104 partite. Per la prima volta il torneo vedrà 48 squadre e sarà ospitato da tre nazioni.

Le città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono:

  • Canada: Toronto e Vancouver
  • Messico: Guadalajara, Città del Messico, Monterrey
  • Stati Uniti: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Filadelfia, San Francisco e Seattle.

Ecco le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026:

Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). Ecco l’elenco delle città e degli stadi che le ospiteranno:

PaeseStadio (Città)Capacità per i match della Coppa del Mondo
CanadaBC Place (Vancouver) 54.000
 BMO Field (Toronto) 45.000
MessicoEstadio Azteca (Città del Messico) 83.000
 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000
 Stadio BBVA (Monterrey) 53.500
Stati UnitiMercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000
 Gillette Stadium (Boston) 65.000
 AT&T Stadium (Dallas) 94.000
 NRG Stadium, Houston 72.000
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000
 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.000
 Hard Rock Stadium, Miami 65.000
 MetLife Stadium, New York 82.500
 Lincoln Financial Field, Filadelfia 69.000 
 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 
 Lumen Field, Seattle 69.000