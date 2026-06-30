L’Ecuador arriva ai sedicesimi di finale all’Estadio Azteca con grande entusiasmo.

La squadra di Sebastián Beccacece si è salvata in extremis nel Gruppo E: ko all’esordio con la Costa d’Avorio e pareggio a reti bianche con Curaçao avevano già condannato La Tri.

Poi, una rimonta storica: 2-1 alla Germania, con reti di Angulo e, al 77’, di Plata. Lo shock ha fatto dichiarare festa nazionale dal presidente ecuadoriano.

Qual è il calendario delle partite dell’Ecuador nei gironi dei Mondiali 2026?

Data Partita (ora di inizio locale) Stadio Biglietti Domenica 14 giugno Costa d'Avorio vs Ecuador (19:00) Lincoln Financial Field (Filadelfia) 1-0 Sabato 20 giugno Ecuador-Curaçao (19:00) Arrowhead Stadium (Kansas City) 0-0 Giovedì 25 giugno Ecuador vs Germania (ore 16:00) MetLife Stadium (East Rutherford) 2-1 Martedì 30 giugno Messico vs Ecuador (21:00) Stadio di Città del Messico (Messico) Biglietti 5 luglio, calcio d'inizio alle 18:00 CST Ottavi di finale: Messico/Ecuador vs Inghilterra/Repubblica Democratica del Congo Stadio di Città del Messico (Messico) Biglietti

Come acquistare i biglietti per i Mondiali 2026 in Ecuador?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e estrazione casuale post-sorteggio) sono concluse.

Con oltre 500 milioni di richieste già gestite, i biglietti in prevendita sono quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

Dal 1° aprile è attiva la vendita last minute : non è una lotteria, i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta con conferma immediata e rappresentano l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

: non è una lotteria, i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta con conferma immediata e rappresentano l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA. È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA , canale principale per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

, canale principale per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati. In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub, verificando sempre termini e condizioni prima dell’acquisto.

Biglietti per i Mondiali 2026 in Ecuador: quanto costano?

I biglietti per le partite della fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2026 in Ecuador sono suddivisi nelle seguenti categorie:

Categoria 1: la più costosa, in tribuna inferiore.

la più costosa, in tribuna inferiore. Categoria 2: tribune superiore e inferiore, escluse le aree di Categoria 1.

tribune superiore e inferiore, escluse le aree di Categoria 1. Categoria 3: in tribuna superiore, oltre le Categorie 1 e 2.

in tribuna superiore, oltre le Categorie 1 e 2. Categoria 4: la più conveniente, in tribuna superiore fuori dalle altre categorie.

I prezzi possono variare nelle diverse fasi di vendita. Ecco le stime:

Fase Fascia di prezzo dei biglietti Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti) 60–620 dollari Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico) da 75 a 2.735 dollari Ottavi di finale da 105 $ a 750 $ Ottavi di finale da 170 $ a 980 $ Quarti di finale da 275 a 1.775 dollari Semifinali da 420 $ a 3.295 $ Finale da 2.030 $ a 7.875 $

Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti.

In 34 giorni si disputeranno 104 partite. Per la prima volta il torneo vedrà 48 squadre e sarà ospitato da tre nazioni.

Le città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono:

Canada: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver Messico: Guadalajara, Città del Messico, Monterrey

Guadalajara, Città del Messico, Monterrey Stati Uniti: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Filadelfia, San Francisco e Seattle.

Ecco le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026:

Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). Ecco l’elenco delle città e degli stadi che le ospiteranno: