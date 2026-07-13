La febbre per la Coppa del Mondo 2026 si sta intensificando, con il torneo nordamericano iniziato l'11 giugno.

I biglietti possono anche essere andati a ruba, soprattutto ora che tutte le squadre e tutte le partite sono state confermate, ma non preoccuparti se non hai ancora sistemato i tuoi.

Lascia che GOAL ti offra l’ultimo riepilogo sui biglietti per la Coppa del Mondo 2026, comprese le informazioni su come acquistare i biglietti ufficiali di rivendita e altro ancora.

Orientarsi sulle piattaforme ufficiali di rivendita richiede pazienza e tempismo per assicurarsi biglietti last minute per le partite del torneo più richieste. Anche i tifosi a distanza possono ottimizzare i propri piani per il giorno della partita bloccando in anticipo i bonus scommesse per i nuovi clienti. Approfitta del nostro codice promo 1xbet verificato per usufruire di crediti promozionali esclusivi sul tuo account.

Elenco delle partite della Coppa del Mondo 2026: come ottenere i biglietti di rivendita

Data e orario del calcio d'inizio Dettagli della partita Luogo Biglietti 7 luglio, ore 12 EDT Ottavi di finale: Argentina vs Egitto Atlanta Stadium, USA Acquista biglietti 7 luglio, ore 16 PDT Ottavi di finale: Svizzera vs Colombia Vancouver Stadium, Canada Acquista biglietti 9 luglio, ore 18 EDT Quarto di finale 1: Francia vs Marocco Gillette Stadium (Boston), USA Acquista biglietti 10 luglio, ore 18 PDT Quarto di finale 2: Spagna vs Belgio SoFi Stadium (Los Angeles), USA Acquista biglietti 11 luglio, ore 16 EDT Quarto di finale 3: Norvegia vs Inghilterra Hard Rock Stadium (Miami), USA Acquista biglietti 11 luglio, ore 18 CDT Quarto di finale 4: Argentina/Egitto vs Svizzera/Colombia Arrowhead Stadium (Kansas City), USA Acquista biglietti 14 luglio, ore 19 CDT Semifinale 1: Francia/Marocco vs Spagna/Belgio Dallas Stadium, USA Acquista biglietti 15 luglio, ore 20 EDT Semifinale 2: Norvegia/Inghilterra vs Argentina/Egitto/Svizzera/Colombia Atlanta Stadium, USA Acquista biglietti 18 luglio, ore 15 EDT Finale per il 3° posto: Sconfitta semifinale 1 vs Sconfitta semifinale 2 Miami Stadium, USA Acquista biglietti 19 luglio, ore 15 EDT Finale della Coppa del Mondo: Vincente semifinale 1 vs Vincente semifinale 2 New York New Jersey Stadium, USA Acquista biglietti

Quanto costano i biglietti di rivendita per la Coppa del Mondo 2026?

I biglietti ufficiali per le partite della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono suddivisi nelle seguenti categorie:

Categoria 1: la più costosa, situata nell’anello inferiore.

la più costosa, situata nell’anello inferiore. Categoria 2: comprende sia l’anello superiore sia quello inferiore al di fuori delle aree di Categoria 1.

comprende sia l’anello superiore sia quello inferiore al di fuori delle aree di Categoria 1. Categoria 3: principalmente nell’anello superiore, oltre le Categorie 1 e 2.

principalmente nell’anello superiore, oltre le Categorie 1 e 2. Categoria 4: la più accessibile, situata nell’anello superiore al di fuori delle altre categorie.

I prezzi hanno oscillato nel corso delle varie fasi di rilascio/vendita dei biglietti ed è utile sapere che i mercati secondari in genere non si attengono a questi prezzi ufficiali. Ecco più o meno quali prezzi troverai sulle piattaforme secondarie:

Fase Fascia di prezzo del biglietto (valore nominale) Prezzo medio sul mercato secondario Biglietti Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti) $60 - $620 $150 - $950 Biglietti Fase a gironi (partite di USA, Canada e Messico) $75 - $2.735 $800 - $3.800 Biglietti Sedicesimi di finale $105 - $750 $350 - $1.400 Biglietti Ottavi di finale $170 - $980 $550 - $2.000 Biglietti Quarti di finale $275 - $1.775 $1.000 - $3.500 Biglietti Semifinali $420 - $3.295 $1.800 - $6.200 Biglietti Finale $2.030 - $10.875 $4.185 - $9.805+ Biglietti

Nota: i prezzi dei biglietti fluttuano regolarmente a causa dei prezzi dinamici e della domanda di rivendita. Le classifiche riflettono i prezzi pubblicamente citati più alti al momento della stesura e possono cambiare con l’avvicinarsi del torneo.

Come ottenere i biglietti di rivendita per la Coppa del Mondo 2026?

I tifosi hanno potuto acquistare i biglietti ufficiali per le partite della Coppa del Mondo 2026 tramite il sito della FIFA da settembre 2025.

L’ultima fase ufficiale della vendita dei biglietti per la Coppa del Mondo, la fase di vendita last minute, è iniziata il 1° aprile e proseguirà fino alla fine del torneo.

Se stai cercando opzioni di rivendita, ecco cosa devi sapere:

FIFA Resale/Exchange Marketplace

Il canale ufficiale per prenotare biglietti di rivendita è il FIFA Resale/Exchange Marketplace, accessibile tramite FIFA.com/tickets.

La piattaforma, lanciata originariamente nell’ottobre 2025, ha riaperto il 2 aprile e resterà aperta fino a un’ora prima del calcio d’inizio di ciascuna partita.

Il FIFA Resale Marketplace è disponibile per i residenti canadesi, americani e internazionali.

Mercati secondari

I venditori terzi, come StubHub, avranno anch’essi disponibilità di biglietti per la Coppa del Mondo 2026.

Sebbene esistano mercati secondari, vale sempre la pena essere cauti quando si acquistano biglietti tramite questa via e i prezzi possono essere fortemente gonfiati.

È inoltre importante assicurarsi che qualsiasi venditore terzo utilizzi la funzione ufficiale FIFA Ticket Transfer quando trasferisce il biglietto direttamente sul tuo account FIFA.

Un punto chiave per chi acquista in rivendita: la disponibilità può essere molto limitata e i biglietti possono comparire in modo sporadico. I tifosi che sperano di assicurarsi biglietti di rivendita dovrebbero controllare la piattaforma frequentemente, agire rapidamente quando i biglietti compaiono e avere i dettagli di pagamento pronti in anticipo.

Mercado de Intercambio de la FIFA

Il Mercado de Intercambio de la FIFA (FIFA Exchange Marketplace) è la piattaforma ufficiale per i residenti in Messico per rivendere, acquistare o scambiare in sicurezza i biglietti per la Coppa del Mondo 2026.

Il Messico ha tutele legali specifiche per la rivendita, con il risultato di un sistema leggermente diverso.

A differenza del principale FIFA Resale Marketplace, i biglietti nel marketplace del Messico sono rigorosamente solo al valore nominale, quindi i venditori non possono metterli in vendita per trarne profitto.

Quando si gioca la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si svolgerà dall’11 giugno al 19 luglio 2026, in 16 città ospitanti tra Canada, Messico e Stati Uniti.

In Nord America si giocheranno 104 partite nell’arco di 34 giorni. Per la prima volta, il torneo vedrà la partecipazione di 48 squadre e sarà organizzato congiuntamente da tre nazioni.

Le città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono le seguenti:

Canada: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver Messico: Guadalajara, Città del Messico e Monterrey

Guadalajara, Città del Messico e Monterrey Stati Uniti: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco e Seattle

Quali sono gli stadi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026, due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti. Dai un’occhiata qui sotto a queste città e agli stadi che saranno utilizzati come sedi: