Riuscirà Chris Wilder a riportare ancora una volta lo Sheffield United nella terra promessa della Premier League? Con una rosa che comprende giocatori del calibro di Patrick Bamford e Harrison Burrows, il sogno di tornare a Wembley, questa volta con un risultato diverso, è più vivo che mai.
Potresti essere a Bramall Lane per scoprirlo. Come si possono acquistare i biglietti per vedere le Blades in azione durante la stagione 2026/27? GOAL ti offre tutte le informazioni necessarie.
Prossime partite dello Sheffield United 2026/27
|Data e ora
|Partita
|Luogo
|Biglietti
|sab 15 ago 2026, 17:30
|Sheffield United vs Birmingham City
|Bramall Lane, Sheffield
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|sab 22 ago 2026, 15:00
|Swansea City vs Sheffield United
|Swansea.com Stadium, Swansea
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|sab 29 ago 2026, 15:00
|Cardiff City vs Sheffield United
|Cardiff City Stadium, Cardiff
|Acquista i biglietti
|mar 1 set 2026, 19:45
|Sheffield United vs Bolton Wanderers
|Bramall Lane, Sheffield
|Acquista i biglietti
|sab 5 set 2026, 15:00
|Sheffield United vs Norwich City
|Bramall Lane, Sheffield
|Acquista i biglietti
|mar 8 set 2026, 19:45
|Blackburn Rovers vs Sheffield United
|Ewood Park, Blackburn
|Acquista i biglietti
|dom 13 set 2026, 12:00
|Sheffield United vs Wolverhampton Wanderers
|Bramall Lane, Sheffield
|Acquista i biglietti
|sab 19 set 2026, 12:30
|Stoke City vs Sheffield United
|bet365 Stadium, Stoke-on-Trent
|Acquista i biglietti
|sab 10 ott 2026, 15:00
|Sheffield United vs Lincoln City
|Bramall Lane, Sheffield
|Acquista i biglietti
|mer 14 ott 2026, 19:45
|Portsmouth vs Sheffield United
|Fratton Park, Portsmouth
|Acquista i biglietti
|sab 17 ott 2026, 15:00
|Bristol City vs Sheffield United
|Ashton Gate, Bristol
|Acquista i biglietti
|sab 24 ott 2026, 12:30
|Sheffield United vs Derby County
|Bramall Lane, Sheffield
|Acquista i biglietti
|ven 30 ott 2026, 20:00
|Sheffield United vs Wrexham
|Bramall Lane, Sheffield
|Acquista i biglietti
|mar 3 nov 2026, 19:45
|Preston North End vs Sheffield United
|Deepdale, Preston
|Acquista i biglietti
|sab 7 nov 2026, 15:00
|Charlton Athletic vs Sheffield United
|The Valley, Londra
|Acquista i biglietti
|sab 21 nov 2026, 15:00
|Sheffield United vs Watford
|Bramall Lane, Sheffield
|Acquista i biglietti
|mar 24 nov 2026, 19:45
|Sheffield United vs Southampton
|Bramall Lane, Sheffield
|Acquista i biglietti
|sab 28 nov 2026, 15:00
|QPR vs Sheffield United
|Loftus Road, Londra
|Acquista i biglietti
|ven 4 dic 2026, 20:00
|Sheffield United vs West Ham United
|Bramall Lane, Sheffield
|Acquista i biglietti
|mar 8 dic 2026, 19:45
|Millwall vs Sheffield United
|The Den, Londra
|Acquista i biglietti
|sab 12 dic 2026, 15:00
|Sheffield United vs Burnley
|Bramall Lane, Sheffield
|Acquista i biglietti
|ven 18 dic 2026, 20:00
|West Bromwich Albion vs Sheffield United
|The Hawthorns, West Bromwich
|Acquista i biglietti
|sab 26 dic 2026, 12:30
|Sheffield United vs Middlesbrough
|Bramall Lane, Sheffield
|Acquista i biglietti
|mar 29 dic 2026, 19:45
|Derby County vs Sheffield United
|Pride Park, Derby
|Acquista i biglietti
|ven 1 gen 2027, 17:30
|Burnley vs Sheffield United
|Turf Moor, Burnley
|Acquista i biglietti
Come acquistare i biglietti dello Sheffield United 2026/27?
Esistono diverse opzioni di biglietteria per le partite dello Sheffield United, dai tagliandi per la singola gara agli abbonamenti stagionali, oltre a pacchetti hospitality aggiuntivi. In genere è possibile acquistarli tramite il portale ufficiale del club sul suo sito web.
- I club di calcio britannici tendono ad assegnare i biglietti in tre fasi:
- Prima agli abbonati stagionali
- Poi ai membri del club, che spesso vengono classificati in base ai punti fedeltà accumulati con acquisti precedenti
- Infine, al pubblico durante il periodo di «General Sale».
Le membership dello Sheffield United vanno da £20 per «Junior Blades» fino a £70 per «Blade Member+». Tutte le membership offrono vantaggi, tra cui accesso anticipato ai biglietti delle partite, biglietti scontati per le gare casalinghe e accesso gratuito alle partite dell'U21 disputate a Bramall Lane.
Quanto costano i biglietti dello Sheffield United 2026/27?
Per chi desidera acquistare i biglietti dello Sheffield United a Bramall Lane partita per partita, ogni gara è classificata come Cat A*, Cat A o Cat B, con prezzi per gli adulti che vanno da £30 a £46.
Tariffe agevolate si applicano a senior (60+), tifosi con disabilità, giovani adulti/studenti (U22), Under 18 e Junior Blades in ogni settore casalingo dello stadio.
Come ottenere gli abbonamenti stagionali dello Sheffield United?
Un abbonamento stagionale è l'unico modo per assicurarsi di essere a Bramall Lane per ogni partita casalinga dello Sheffield United in Championship durante la stagione 2026/27.
Oltre a garantire posti riservati sugli spalti per tutte le 23 partite di campionato, escluse le gare di coppa o dei playoff, a ogni abbonato stagionale vengono assegnati 2.700 punti fedeltà, aumentando così le possibilità di acquistare biglietti per trasferte o gare di coppa di alto profilo.
Dove posso alloggiare nei dintorni di Bramall Lane?
Ci sono diversi hotel e opzioni di alloggio per i visitatori nei dintorni di Bramall Lane e in tutta Sheffield durante la loro visita.
La mappa interattiva qui sotto mostra cosa è disponibile vicino allo stadio, mentre i collegamenti di trasporto della città rendono possibile anche soggiornare più lontano in occasione della tua esperienza nel giorno della partita:
Storia di Bramall Lane
Bramall Lane è uno stadio di calcio a Sheffield, nel South Yorkshire. È la casa dello Sheffield United fin dalla fondazione del club nel 1889 ed è il più antico grande stadio al mondo che ospita ancora partite di calcio professionistico.
Bramall Lane è uno dei soli due impianti, l'altro è l'Oval, ad aver ospitato partite internazionali dell'Inghilterra, un Test match di cricket dell'Inghilterra (1902) e una finale di FA Cup (replay del 1912).
L'impianto è stato ampiamente ristrutturato sulla scia del Taylor Report ed è diventato uno stadio interamente con posti a sedere nel 1994, con una capienza di 32.050 spettatori. Nel 2022 ha ospitato partite del campionato europeo femminile UEFA, compresa la semifinale tra Inghilterra e Svezia.