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Sheffield United v Bristol City - Sky Bet Championship Play-Off Semi Final Second LegGetty Images Sport
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Come acquistare i biglietti dello Sheffield United per il 2026/27: prossime partite, prezzi dei biglietti e abbonamenti stagionali

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Sheffield United
Championship

Lo Sheffield United torna in azione: ecco come puoi assicurarti i biglietti

Riuscirà Chris Wilder a riportare ancora una volta lo Sheffield United nella terra promessa della Premier League? Con una rosa che comprende giocatori del calibro di Patrick Bamford e Harrison Burrows, il sogno di tornare a Wembley, questa volta con un risultato diverso, è più vivo che mai.

Potresti essere a Bramall Lane per scoprirlo. Come si possono acquistare i biglietti per vedere le Blades in azione durante la stagione 2026/27? GOAL ti offre tutte le informazioni necessarie.

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Prossime partite dello Sheffield United 2026/27

Data e oraPartitaLuogoBiglietti
sab 15 ago 2026, 17:30Sheffield United vs Birmingham CityBramall Lane, SheffieldAcquista i biglietti
sab 22 ago 2026, 15:00Swansea City vs Sheffield UnitedSwansea.com Stadium, SwanseaAcquista i biglietti
sab 29 ago 2026, 15:00Cardiff City vs Sheffield UnitedCardiff City Stadium, CardiffAcquista i biglietti
mar 1 set 2026, 19:45Sheffield United vs Bolton WanderersBramall Lane, SheffieldAcquista i biglietti
sab 5 set 2026, 15:00Sheffield United vs Norwich CityBramall Lane, SheffieldAcquista i biglietti
mar 8 set 2026, 19:45Blackburn Rovers vs Sheffield UnitedEwood Park, BlackburnAcquista i biglietti
dom 13 set 2026, 12:00Sheffield United vs Wolverhampton WanderersBramall Lane, SheffieldAcquista i biglietti
sab 19 set 2026, 12:30Stoke City vs Sheffield Unitedbet365 Stadium, Stoke-on-TrentAcquista i biglietti
sab 10 ott 2026, 15:00Sheffield United vs Lincoln CityBramall Lane, SheffieldAcquista i biglietti
mer 14 ott 2026, 19:45Portsmouth vs Sheffield UnitedFratton Park, PortsmouthAcquista i biglietti
sab 17 ott 2026, 15:00Bristol City vs Sheffield UnitedAshton Gate, BristolAcquista i biglietti
sab 24 ott 2026, 12:30Sheffield United vs Derby CountyBramall Lane, SheffieldAcquista i biglietti
ven 30 ott 2026, 20:00Sheffield United vs WrexhamBramall Lane, SheffieldAcquista i biglietti
mar 3 nov 2026, 19:45Preston North End vs Sheffield UnitedDeepdale, PrestonAcquista i biglietti
sab 7 nov 2026, 15:00Charlton Athletic vs Sheffield UnitedThe Valley, LondraAcquista i biglietti
sab 21 nov 2026, 15:00Sheffield United vs WatfordBramall Lane, SheffieldAcquista i biglietti
mar 24 nov 2026, 19:45Sheffield United vs SouthamptonBramall Lane, SheffieldAcquista i biglietti
sab 28 nov 2026, 15:00QPR vs Sheffield UnitedLoftus Road, LondraAcquista i biglietti
ven 4 dic 2026, 20:00Sheffield United vs West Ham UnitedBramall Lane, SheffieldAcquista i biglietti
mar 8 dic 2026, 19:45Millwall vs Sheffield UnitedThe Den, LondraAcquista i biglietti
sab 12 dic 2026, 15:00Sheffield United vs BurnleyBramall Lane, SheffieldAcquista i biglietti
ven 18 dic 2026, 20:00West Bromwich Albion vs Sheffield UnitedThe Hawthorns, West BromwichAcquista i biglietti
sab 26 dic 2026, 12:30Sheffield United vs MiddlesbroughBramall Lane, SheffieldAcquista i biglietti
mar 29 dic 2026, 19:45Derby County vs Sheffield UnitedPride Park, DerbyAcquista i biglietti
ven 1 gen 2027, 17:30Burnley vs Sheffield UnitedTurf Moor, BurnleyAcquista i biglietti

Come acquistare i biglietti dello Sheffield United 2026/27?

Esistono diverse opzioni di biglietteria per le partite dello Sheffield United, dai tagliandi per la singola gara agli abbonamenti stagionali, oltre a pacchetti hospitality aggiuntivi. In genere è possibile acquistarli tramite il portale ufficiale del club sul suo sito web.

  1. I club di calcio britannici tendono ad assegnare i biglietti in tre fasi:
  2. Prima agli abbonati stagionali
  3. Poi ai membri del club, che spesso vengono classificati in base ai punti fedeltà accumulati con acquisti precedenti
  4. Infine, al pubblico durante il periodo di «General Sale».

Le membership dello Sheffield United vanno da £20 per «Junior Blades» fino a £70 per «Blade Member+». Tutte le membership offrono vantaggi, tra cui accesso anticipato ai biglietti delle partite, biglietti scontati per le gare casalinghe e accesso gratuito alle partite dell'U21 disputate a Bramall Lane.

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Quanto costano i biglietti dello Sheffield United 2026/27?

Per chi desidera acquistare i biglietti dello Sheffield United a Bramall Lane partita per partita, ogni gara è classificata come Cat A*, Cat A o Cat B, con prezzi per gli adulti che vanno da £30 a £46.

Tariffe agevolate si applicano a senior (60+), tifosi con disabilità, giovani adulti/studenti (U22), Under 18 e Junior Blades in ogni settore casalingo dello stadio.

Come ottenere gli abbonamenti stagionali dello Sheffield United?

Un abbonamento stagionale è l'unico modo per assicurarsi di essere a Bramall Lane per ogni partita casalinga dello Sheffield United in Championship durante la stagione 2026/27. 

Oltre a garantire posti riservati sugli spalti per tutte le 23 partite di campionato, escluse le gare di coppa o dei playoff, a ogni abbonato stagionale vengono assegnati 2.700 punti fedeltà, aumentando così le possibilità di acquistare biglietti per trasferte o gare di coppa di alto profilo.

Dove posso alloggiare nei dintorni di Bramall Lane?

Ci sono diversi hotel e opzioni di alloggio per i visitatori nei dintorni di Bramall Lane e in tutta Sheffield durante la loro visita.

La mappa interattiva qui sotto mostra cosa è disponibile vicino allo stadio, mentre i collegamenti di trasporto della città rendono possibile anche soggiornare più lontano in occasione della tua esperienza nel giorno della partita:

Storia di Bramall Lane

Bramall Lane è uno stadio di calcio a Sheffield, nel South Yorkshire. È la casa dello Sheffield United fin dalla fondazione del club nel 1889 ed è il più antico grande stadio al mondo che ospita ancora partite di calcio professionistico. 

Bramall Lane è uno dei soli due impianti, l'altro è l'Oval, ad aver ospitato partite internazionali dell'Inghilterra, un Test match di cricket dell'Inghilterra (1902) e una finale di FA Cup (replay del 1912).

L'impianto è stato ampiamente ristrutturato sulla scia del Taylor Report ed è diventato uno stadio interamente con posti a sedere nel 1994, con una capienza di 32.050 spettatori. Nel 2022 ha ospitato partite del campionato europeo femminile UEFA, compresa la semifinale tra Inghilterra e Svezia.

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